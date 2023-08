Ancora non conosci tutte le Tecniche per stendere il Bucato che ti fanno stirare più velocemente

Le faccende domestiche non sono per niente divertenti, ma stirare è una di quelle peggiori, perché richiede tantissimo tempo, attenzione e impegno.

Alcuni indumenti vanno stirati, non c’è nulla da fare, perché è impossibile eliminare le grinze senza il calore del ferro da stiro.

Però ci sono dei trucchetti che vi permetteranno di stirarli in maniera molto più semplice e veloce, senza dovervi dedicare a questa faccenda per troppo tempo e con troppo impegno. Vediamo quali.

Lavaggio

Per evitare di stirare i vostri capi o, almeno, stirarli in maniera più pratica e veloce, dovete partire dalla fase di lavaggio, che va effettuata in un certo modo.

Vanno chiaramente prese in considerazione le indicazioni sull’etichetta, che sono specifiche per ogni tessuto, ma in linea di massima i programmi di lavaggio devono essere brevi, la centrifuga non deve superare i 600/800 giri e la temperatura ottimale è tra i 30/40°.

L’acqua molto calda rovina i tessuti, stropiccia le fibre e consuma molta energia. Ma per fortuna quasi tutto si può lavare a basse temperature, se non ci si deve confrontare con uno sporco ostinato.

Un’altra buona abitudine è utilizzare poco detersivo, per non indurire i tessuti e rendere la stiratura ancora più difficoltosa.

Stesura

La fase di stesura è quella più importante per ottenere dei capi per niente stropicciati e che non vanno stirati, o che almeno possono essere stirati in maniera velocissima e senza fatica. Ecco qualche consiglio:

Evitate di lasciare il bucato in lavatrice dopo che il lavaggio è terminato : questo farebbe stropicciare i vostri capi, che invece vanno stesi immediatamente.

: questo farebbe stropicciare i vostri capi, che invece vanno stesi immediatamente. Sbattete i panni : questa pratica vi porterà via qualche minuto, ma ve ne farà recuperare molti altri dopo. Sbattere i panni fa sì che le grinze del tessuto si distendano e si appianino. Ripetete l’operazione anche due o tre volte, soprattutto con i capi più pesanti come jeans e asciugamani.

: questa pratica vi porterà via qualche minuto, ma ve ne farà recuperare molti altri dopo. Sbattere i panni fa sì che le grinze del tessuto si distendano e si appianino. Ripetete l’operazione anche due o tre volte, soprattutto con i capi più pesanti come jeans e asciugamani. Tirate i tessuti : soprattutto lenzuola, coperte e tovaglie. Tiratele per bene prima di stenderle.

: soprattutto lenzuola, coperte e tovaglie. Tiratele per bene prima di stenderle. Evitate le mollette : queste sono la principale causa di pieghette antiestetiche che si formano sui capi, difficili da rimuovere anche con il ferro da stiro.

: queste sono la principale causa di pieghette antiestetiche che si formano sui capi, difficili da rimuovere anche con il ferro da stiro. Usate le grucce : per evitare l’utilizzo delle mollette, sistemate i capi – soprattutto camicie, bluse e magliette – sulle grucce, stendendole per bene prima di appenderle e allacciando i bottoni. Potrebbe esserci ancora bisogno di stirare le camicie, che sono quelle che si stropicciano di più; per facilitarvi l’operazione, fatelo quando sono ancora umide, partendo dal colletto e i polsini.

: per evitare l’utilizzo delle mollette, sistemate i capi – soprattutto camicie, bluse e magliette – sulle grucce, stendendole per bene prima di appenderle e allacciando i bottoni. Potrebbe esserci ancora bisogno di stirare le camicie, che sono quelle che si stropicciano di più; per facilitarvi l’operazione, fatelo quando sono ancora umide, partendo dal colletto e i polsini. Posizionate bene le mollette: quando dovete usare per forza le mollette, posizionatele bene per evitare segni sgradevoli. Per le T-shirt, ad esempio, posizionatele sotto le ascelle in corrispondenza delle cuciture..

quando dovete usare per forza le mollette, posizionatele bene per evitare segni sgradevoli. Per le T-shirt, ad esempio, posizionatele sotto le ascelle in corrispondenza delle cuciture.. Stendete pantaloni, jeans e gonne dalla vita: tirate bene gli orli e stendeteli dalla vita, possibilmente con 4 mollette, lisciando bene il tessuto con le mani.

tirate bene gli orli e stendeteli dalla vita, possibilmente con 4 mollette, lisciando bene il tessuto con le mani. Appendete i vestitini alla gruccia in bagno d’inverno : quando farete la doccia calda, il vapore naturale stirerà al posto vostro, facendovi risparmiare un bel po’ di tempo.

: quando farete la doccia calda, il vapore naturale stirerà al posto vostro, facendovi risparmiare un bel po’ di tempo. Stendete sempre la biancheria al rovescio .

. Non stendete i panni al sole : i capi colorati, quelli in seta e la lana non vanno stesi mai al sole, altrimenti si ingialliscono e si induriscono, diventando difficili da stirare.

: i capi colorati, quelli in seta e la lana non vanno stesi mai al sole, altrimenti si ingialliscono e si induriscono, diventando difficili da stirare. Attenzione ai capi di lana: non vanno mai appesi, ma stesi orizzontalmente.

Piegatura

L’ultima fase per evitare di stirare è quella di piegatura. Una volta che i panni sono asciutti, basta solo piegarli.

Non lasciateli per troppo tempo sullo stendino e, soprattutto, non accatastateli in una montagna di altri indumenti, altrimenti si stropicceranno.

Per piegarli, metteteli su una superficie dura, come un tavolo o un letto e, prima di effettuare l’operazione, stirateli con le mani, appianando tutte le grinze e tirandoli un po’ per stendere il tessuto.

Per quanto riguarda le tende e le federe del divano, per ottenere una stiratura perfetta, vi basterà non farle asciugare completamente e di appenderle o foderare il divano quando sono ancora umide. Attenzione soltanto a esporle all’aria affinché non causino cattivo odore.

Seguendo queste indicazioni, vedrete che stirare risulterà un’operazione molto meno faticosa e che vi porterà via meno della metà del tempo.

