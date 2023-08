Come stendere i Panni Colorati al Sole senza farli Sbiadire

Quando arriva la bella stagione, o anche quando è bel tempo d’inverno, stendere i panni all’aperto è un modo efficace per farli asciugare rapidamente e profumarli con l’aria fresca.

Tuttavia, per i capi colorati, questa pratica può essere rischiosa poiché i raggi del sole a cui sono esposti in maniera prolungata possono causare lo sbiadimento dei colori.

Ma basta fare un po’ di attenzione e assumere i comportamenti adatti per evitare che questo accada e avere dei panni sempre brillanti, anche se asciugati al sole.

Lavaggio

Partiamo dall’inizio per capire come evitare di rovinare il colore dei vestiti, ovvero dalla fase di lavaggio.

Sono tre le cose a cui prestare attenzione per evitare che i capi perdano la loro brillantezza: separare correttamente i capi, scegliere il detersivo adatto, regolare bene la temperatura.

Separare correttamente i capi

Un primo passo fondamentale per evitare lo sbiadimento dei capi colorati è separare correttamente i colori prima di fare la lavatrice.

Assicuratevi di suddividere il bucato in tre categorie principali: colori chiari, colori scuri e bianchi. In questo modo, impedirete che colori intensi e vibranti possano trasferirsi su capi più delicati o chiari.

Scegliere il detersivo giusto

La scelta del detersivo gioca un ruolo cruciale nella protezione dei colori dei vostri indumenti. Optate per un detersivo specifico per capi colorati o delicati, in quanto sono formulati per essere più delicati sulle tinte dei tessuti.

Evitate detersivi contenenti candeggina o agenti sbiancanti aggressivi, poiché potrebbero contribuire allo sbiadimento dei colori.

Regolare bene la temperatura

A giocare un ruolo centrale è anche la temperatura, infatti le temperature elevate possono sbiadire i vostri vestiti e rovinarli.

Riducete la temperatura della lavatrice a 30-40°C quando lavate i capi colorati, poiché il lavaggio a temperature più basse aiuta a mantenere l’intensità dei colori.

Rovesciare i capi

Dopo esservi assicurati di non sbiadire i capi nella fase del lavaggio, passiamo adesso a scoprire come evitarlo in quella d’asciugatura.

La prima tecnica da utilizzare è rovesciare i capi, ovvero stenderli al contrario, con le cuciture esposte all’esterno. In questo modo, il lato a contatto con la luce del sole sarà il rovescio, mentre quello esterno resterà protetto dai raggi solari.

Ombreggiare il luogo d’asciugatura

Quando stendete i panni all’aperto, scegliete un luogo di asciugatura adeguato, che fornisca un po’ d’ombra per proteggere i capi.

In questo modo, i capi colorati riceveranno solo una quantità moderata di luce solare in maniera diretta. Se non avete ombra sul balcone, createla.

Potete utilizzare tende solari o ombrelloni o, se vi è possibile, installare una veranda. In questo modo otterrete l’ombra, che servirà a proteggere i vostri vestiti.

Evitare le ore più calde

I raggi solari sono più intensi e dannosi per i tessuti nelle ore più calde della giornata, tipicamente tra le 11:00 e le 16:00.

Cercate di stendere i panni al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando il sole è meno aggressivo e gli indumenti si asciugano comunque bene.

Utilizzare asciugamani o coperte

Un altro metodo efficace per proteggere i panni colorati dal sole è quello di coprirli con un asciugamani o una coperta leggera mentre si asciugano all’aperto.

Questo creerà un ulteriore strato di protezione contro i raggi solari diretti e aiuterà a mantenere l’intensità dei colori.

Limitare il tempo di esposizione

Se i vostri capi colorati sono delicati o particolarmente sensibili allo sbiadimento, limitate il tempo di esposizione al sole.

Non lasciate i panni all’aperto per troppo tempo e controllate regolarmente il loro stato di asciugatura per poterli ritirare appena sono pronti.

Stenderli distanziati

Inoltre, evitate di stendere i panni troppo vicini tra loro, poiché il calore generato dal sovrapporsi dei tessuti potrebbe causare la sbiaditura dei colori.

Lasciate spazio sufficiente tra i capi per consentire un’adeguata circolazione dell’aria durante l’asciugatura ed evitare che il calore eccessivo, oltre ai raggi solari, li danneggi.

Utilizzare termoprotettori

Esistono dei prodotti specifici per proteggere i tessuti dai danni del sole, che potete reperire in maniera semplice in negozio o online.

Solitamente sono prodotti protettivi spray o additivi per il bucato che aiutano a preservare i colori dei tessuti durante l’esposizione al sole.

Seguendo questi semplici consigli, proteggerete i vostri capi, i cuoi colori brillanti dureranno più a lungo grazie alla corretta asciugatura.