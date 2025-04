Se stendi i panni in questo modo puoi anche non stirarli

Stirare non è certo il passatempo preferito di nessuno, anzi, molte di noi cercano ogni scusa per evitarlo, me compresa!

Quello che ho capito col tempo è che il modo in cui stendi i panni fa tutta la differenza del mondo. Basta davvero poco per ridurre al minimo le pieghe, risparmiare tempo e, in certi casi, non stirare affatto!

Ti spiego come faccio io: niente magie, solo qualche trucchetto semplice e furbo.

Sbatti bene i panni prima di stenderli

Appena finita la lavatrice, non buttare i panni direttamente sullo stendino. Prendili uno alla volta e sbattili bene, come se dovessi “svegliarli”. Bastano un paio di scosse energiche per distendere le fibre del tessuto e far sparire gran parte delle pieghe.

È un gesto che dura un secondo, ma ti fa risparmiare un sacco di lavoro dopo. Quando li appendi già belli distesi, il bucato si asciuga meglio e spesso non serve nemmeno accendere il ferro.

Scegli uno stendino con fili spessi o usa le grucce

Uno stendino vale l’altro? Eh no, purtroppo no. Se puoi, scegline uno con fili spessi, perché i fili sottili lasciano quei segni fastidiosi sui vestiti che poi ti tocca stirare per forza.

Se hai delle grucce a disposizione, usale per camicie, magliette, felpe o vestitini leggeri: appendi i capi direttamente sulle grucce e mettile sullo stendino o dove riesci: in questo modo i vestiti si asciugano già in forma, senza pieghe e pronti da piegare o mettere nell’armadio.

Stendi sempre all’ombra

Sembrerà strano, ma il sole diretto è il nemico numero uno dei tessuti: li scolorisce e li indurisce. Quante volte ti sarà capitato di trovare i capi secchi e quasi “croccanti”? Ecco, è colpa del sole forte.

Se stendi all’ombra, magari in un posto ventilato, i panni si asciugano più lentamente, è vero, ma rimangono morbidi, e questo vuol dire meno pieghe e meno fatica dopo.

Appendi i capi dal punto giusto

Un altro trucco che mi ha cambiato la vita: stendere ogni capo dal punto giusto. Non è solo questione di appenderli, ma di come li appendi.

Per esempio, le magliette e le felpe le prendo dalle cuciture sotto le ascelle, così si asciugano dritte e non si deformano. I pantaloni e le gonne li stendo dalla vita, con le gambe che pendono giù: la gravità fa il resto del lavoro e aiuta a distenderli. Anche queste piccole cose ti faranno risparmiare minuti preziosi col ferro da stiro… e se pieghi bene subito, spesso non serve stirare affatto!

Con questi piccoli accorgimenti, stendere diventa quasi una strategia anti-stiro. Basta davvero poco: un gesto in più, un’attenzione in meno, e ti ritrovi con un bucato bello da vedere e pronto da sistemare. Provaci la prossima volta e vedrai che stirare ti sembrerà quasi superfluo!