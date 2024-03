Il mobile sotto il lavello è una delle zone che per me è stata più complessa da organizzare e tenere in ordine a lungo, soprattutto perché ci tengo le pattumiere per una questione di praticità.

Lo spazio a disposizione sembrava non bastare mai; inoltre, i cattivi odori si diffondevano con facilità, soprattutto quando colava qualcosa dalla busta dell’umido e non me ne accorgevo in tempo.

Ho escogitato alcune soluzioni per recuperare spazio e risolvere definitivamente la questione dei cattivi odori, che voglio condividere con voi sperano che possano aiutarvi a fare altrettanto.

Tenere solo l’essenziale

Mi ostinavo a tenere sotto il mobile della cucina tutti i detersivi e gli stracci che reputavo essere essenziali, perché mi servivano per la pulizia dei piatti, del piano cottura o in generale perché mi piaceva l’idea di tenere insieme e vicini i detergenti che utilizzo in casa.

Per questo, per esempio, tenevo tutti i flaconi di detersivo lì, anche quelli di riserva; ma a un certo punto mi sono resa conto che contribuivano solo a ingombrare uno spazio di essenziale importanza.

Ho deciso a quel punto di spostare i flaconi di riserva nel ripostiglio e addirittura di procurarmi dei dispenser più piccoli da riempire quando necessario. In questo i prodotti per la pulizia occupano pochissimo spazio, che ho recuperato per dedicare ad altre cose che mi serve tenere a portata di mano.

Procurarsi scaffali

Un altro modo per recuperare un po’ di posto è trovare delle soluzioni intelligenti, che permettano di sfruttare al maglio tutto lo spazio a disposizione.

Il mobile sotto il lavello si sviluppa in senso verticale, ma io occupavo solo la parte inferiore, l’unico posto dove c’era un ripiano per poter poggiare le cose. Per approfittare dello spazio verticale non utilizzato, mi sono procurata dei ripiani portaoggetti da inserire nel mobile, che ho adattato alle mie esigenze di spazio.

Da quando ho posizionato questi scaffali, la disponibilità di spazio è addirittura triplicata e adesso il mobile riesce a ospitare molte più cose, che posso tenere in maniera ordinata e organizzata.

Usare cestini piccoli

Un altro errore che facevo era quello di tenere sotto al mobile del lavello pattumiere troppo grandi. Infatti, avevo la pretesa di conservare lì tutti i rifiuti di plastica fino al momento in cui il calendario della differenziata non prevedeva che si gettasse, per esempio.

Applicando questo discorso a tutte le tipologia di rifiuti, ovvero vetro, indifferenziato, umido, carta e cartone e così via, il mobile sotto al lavello era diventato uno spazio ingestibile, anche covo di cattivi odori.

Adesso adotto una soluzione diversa: mi sono procurata dei cestini molto più piccoli, ben adattati allo spazio a disposizione, che hanno risolto un problema di stoccaggio e organizzazione consistente.

Tenere fuori le pattumiere grandi

Ma allora come faccio con la spazzatura? Mi organizzo in questo modo: tengo sotto al lavandino le pattumiere piccole, che sono facili da lavare e da posizionare nel mobile, mentre fuori al balcone ho posizionato le pattumiere grandi.

Non mi piace entrare e uscire dal balcone ogni volta che devo gettare qualcosa, soprattutto in inverno. Per questo butto le cose nei cestini che tengo sotto al lavandino, che svuoto all’occorrenza, ovvero quando sono pieni e strabordanti.

Grazie a questo metodo riesco a gestire bene gli spazi, ma soprattutto i cattivi odori, perché mi permette di non tenere la spazzatura dentro per troppo tempo e di accorgermi subito se sul fondo delle pattumiere piccole si è depositato qualche residuo ed eventualmente lavarle.

Pulizia regolare

Con questo nuovo sistema mi trovo benissimo, ma ho premura di svuotare e pulire il mobile sotto al lavandino con regolarità, quindi almeno una volta al mese tiro fuori tutto per pulirlo.

Infatti i rifiuti possono cadere dai cestini senza che io ci faccia caso e qualche gocciolina può depositarsi sul fondo del mobile, diventando un covo di germi e fonte di cattivi odori.

Ma poiché è tutto organizzato ad arte, svuotare e pulire mi porta via pochissimo tempo e non mi pesa farlo. Spero che questo trucchetto sarà utile anche a voi quanto lo è stato per me e vi permetta di mantenere un ordine e una pulizia impeccabili nel vostro mobile sotto al lavello.