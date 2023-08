Il calcare è davvero una bella gatta da pelare in casa, in quanto toglie tutta la bellezza alle superfici e le fa sembrare sporche e usurate.

Soprattutto sulle superfici più esposte all’acqua come la cabina doccia in cui questa macchie di acqua si depositano ovunque!

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere il calcare da tutta la doccia pulendola con il rimedio anti-goccia!

Preparazione

Provare il rimedio anti-goccia è davvero un gioco da ragazzi, in quanto vi serviranno pochi ingredienti che sicuramente avrete già in dispensa o, in ogni caso, molto semplici da reperire! Vi dovrete munire, infatti, di:

2 cucchiai di amido di mais

Succo di 1 limone

120 ml d’acqua

120 ml d’aceto bianco d’alcol

Un flacone spray

Iniziate, quindi, con il versare l’amido di mais in una ciotola contenente acqua e mescolate accuratamente in modo da togliere tutti i grumi, dopodiché aggiungete il succo di limone e l’aceto e mescolate ulteriormente.

A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in un flacone spray, servendovi di un imbuto in modo da non far colare il prodotto e…il vostro anti-goccia è pronto per l’uso!

Modalità di utilizzo

Una volta realizzato l’anti-goccia fai da te, siamo pronti per provare questo rimedio sulla cabina doccia in modo da eliminare tutte le macchie di calcare e farla diventare brillante come non mai!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è semplicemente vaporizzare questa miscela sulle piastrelle, sul miscelatore, sul soffione e sui vetri subito dopo aver fatto la doccia e passare un panno in microfibra per asciugare il tutto senza procedere con il risciacquo!

In alternativa al panno in microfibra, potete anche utilizzare dei fogli di giornale, in quanto sia la consistenza che la carta sono in grado di assorbire gli aloni e lo sporco. La vostra cabina doccia brillerà!

Perché funziona

Questo rimedio risulta essere molto efficace grazie alla presenza degli ingredienti al suo interno. Se da una parte, infatti, l’amido è noto per la sua capacità di assorbire gli aloni e le gocce che si producono dopo la doccia e, per questo, è particolarmente indicato anche per la pulizia di vetri molto sporchi, dall’altra parte ci sono due ingredienti noti a partire dalle nostre nonne per le loro proprietà lucidanti e sgrassanti: il limone e l’aceto.

Vi ricordiamo, infatti, che questi vengono utilizzati anche per far brillare l’acciaio della cucina su cui spesso ritroviamo quella patina bianca di calcare!

Altri consigli utili per non avere il calcare nella doccia

Finora abbiamo visto il rimedio anti-goccia da usare all’occorrenza in modo da avere la doccia sempre brillante. Ci sono, però, una serie di accorgimenti che potete seguire in modo da prevenire la formazione delle macchie di acqua.

Innanzitutto, vi suggeriamo di procedere con la pulizia della doccia subito dopo esservi lavati in modo da non far fissare le macchie di acqua che danno origine ad aloni non sempre facili da rimuovere. Inoltre, sarebbe bene risciacquare sempre i vetri con un getto di acqua per eliminare i residui di sapone e procedere con un’asciugatura accurata con un panno in microfibra o con il tergivetro, in modo da rimuovere tutte le tracce di acqua.

E per togliere la muffa dagli angoli della doccia?

E se volete anche togliere la muffa dagli angoli della doccia, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Il rimedio suggerito è delicato e non aggressivo. Tuttavia, ricordatevi di utilizzare sempre un panno in microfibra, in cotone o i fogli di giornale per non graffiare, danneggiare o macchiare la doccia.