Come togliere la muffa dagli angoli della doccia con un batuffolo di ovatta

Chi non ha mai avuto della muffa all’interno della doccia? Poiché, il bagno, infatti, è la stanza che più accumula umidità e vapore, è qui che si assiste a una maggiore formazione della muffa. Questo è dovuto al continuo passaggio d’acqua, all’umidità, ai residui di prodotti per il corpo e quant’altro.

In particolare, sembra depositarsi sul silicone della doccia o della vasca, molto importante per evitare perdite di acqua. Toglierla, però, non è impossibile e a tal proposito vi spiegherò passo dopo passo il metodo dell’ovatta per far tornare la doccia come nuova ed essere sempre liberi dalla muffa!

Ingredienti e procedimento

Il primo passaggio da compiere per dare il via a questo rimedio è procurarsi dei semplici ingredienti:

400 ml d’acqua

2 cucchiai di acqua ossigenata

1 cucchiaio di sale fino

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

ovatta q.b.

L’acqua ossigenata possiede da sempre un grande potere pulente che rappresenta sempre una nuova scoperta in casa, sarà l’ideale per sciogliere anche le macchie di muffa più ostinate.

Sale fino e bicarbonato sono di per sé degli ottimi anti-calcare e quindi funzionano quando ci sono incrostazioni molto potenti, proprio per questo saranno di grande aiuto con lo sporco che si crea nella doccia. B

Dovrete sciogliere bicarbonato e sale nell’acqua mettendo in un pentolino e portando ad ebollizione, successivamente unite l’acqua ossigenata ed ecco fatto, avrete ottenuto il vostro fantastico mix pulente!

Modalità d’uso

Ma ora vediamo la modalità d’uso e come applicare tutti gli ingredienti nella doccia! Innanzitutto è bene che aspettiate che il composto diventi tiepido dopo aver sciolto gli ingredienti all’interno altrimenti potrete scottarvi.

Successivamente andate ad immergere completamente i batuffoli d’ovatta o i dischi di cotone nella soluzione e, senza strizzarli, posizionate lungo la zona dove c’è la muffa. Dovrete andare a creare una sorta di barriera. Così facendo, l’ovatta impregnata del composto scioglierà tutto lo sporco. Lasciate agire per circa un’ora, dopodiché spostate i batuffoli e assicuratevi che l’ovatta si sia tolta completamente!.