Uno dei posti preferiti della muffa è, senza ombra di dubbio, il bagno ed in particolare la doccia.

Molto spesso compare nei posti più disparati senza nemmeno che ce ne accorgiamo, per cui diventa un vero incubo.

Tra questi posti, oggi ci occuperemo in particolare delle fughe della doccia, zona molto favorevole e predisposta alla formazione di muffa.

Vediamo come toglierla in modo efficace usando solo rimedi naturali!

Pasta di bicarbonato

Come primo rimedio vediamo la pasta di bicarbonato, un trucco molto semplice e veloce che toglie anche lo sporco più ostile senza troppa fatica.

Si prepara facilmente unendo 2 cucchiai di bicarbonato con poche gocce d’acqua fino ad ottenere la consistenza di un gel; successivamente dovrete mettere questo composto su uno spazzolino e strofinare nelle fughe.

Lasciate che agisca per almeno una ventina di minuti, dopodiché risciacquate con abbondante acqua e le fughe saranno tornate bianche e pulite!

Sapone giallo

Il sapone giallo, fantastico per pulire a fondo le superfici molto sporche è la soluzione ideale per le fughe che presentano delle incrostazioni di polvere e insediamenti di calcare molto visibili.

Si usa molto facilmente, basta mettere un po’ di prodotto su uno spazzolino, strofinandolo poi energicamente all’interno delle fughe.

Risciacquate in modo accurato, dato che il sapone è composto d’olio, e non ci vorrà molto prima di notare un fantastico risultato!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Per un’azione ancora più disincrostante, potete unire il sapone anche al bicarbonato di sodio ed ecco fatto!

Aceto

Quando si parla di sporco incrostato, specie in bagno ed in cucina, non possiamo fare a meno di menzionare l’aceto!

Ci sono tantissimi vantaggi nell’usare questo prodotto e siete sicuri che farà tornare a brillare le fughe della doccia, privandole del calcare e della muffa.

Basterà soltanto mettere l’aceto all’interno di un vaporizzatore e spruzzare una quantità abbondante di prodotto su tutte le fughe; strofinate poi con una spugna o, meglio, con una spazzola e risciacquate.

La muffa sarà solo un lontano ricordo!

Non usate su marmo o pietra naturale.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata per uso domestico dona sempre le sue soddisfazioni quando viene impiegata per le pulizie.

Ha in sé un’azione disincrostante molto apprezzata che dovrebbe essere sfruttata di più quando ci si ritrova delle macchie davvero ostinate.

Ebbene, per usarla c’è bisogno solo di riempire una tazza con acqua ossigenata, intingere uno spazzolino all’interno e procedere strofinando nelle fughe della doccia che torneranno pulite in un batter d’occhio!

Anche in questo caso non potete usare il rimedio su marmo o pietra naturale.

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente che viene usato sempre per la cura del bagno è il sapone di Marsiglia, dato che ha anche un fantastico profumo.

Per avere un ottimo risultato con le fughe della doccia usando il sapone, basterà semplicemente grattugiare circa 2 cucchiai di prodotto e spargerlo su una spazzola inumidita per farlo aderire.

Aggiungete anche un po’ di bicarbonato di sodio per avere un’azione ancora più pulente e strofinate tra le fughe che torneranno bianche in pochissimo tempo!

Limone

Concludiamo i trucchetti con l’agrume più amato del mondo, il limone!

Non solo in cucina, quest’ingrediente è ottimo anche per togliere calcare e muffa dal bagno senza fare troppa fatica, dunque sarà perfetto per le fughe della doccia.

Tutto quello che dovrete fare è mescolare succo di limone con un po’ di bicarbonato fino a formare un composto denso che andrete poi a spargere sulla spazzola.

Procedete poi con la pulizia delle piastrelle e poi godetevi il risultato!

E per le altre fughe?

Le fughe sono presenti in tutta la casa, non solo nella doccia, per cui ora vi mostro un video fatto apposta per voi con i trucchetti che provo in casa ogni volta che devo pulirle!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare le piastrelle.