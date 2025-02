Come togliere tutto lo sporco dalla lavatrice con un solo rimedio

Anche se all’apparenza la tua lavatrice sembra pulita, dentro si accumulano inevitabilmente residui di detersivo, calcare e persino muffa. Questo non solo compromette l’efficacia dei lavaggi, ma può anche causare cattivi odori e macchie sui vestiti.

La soluzione? L’aceto bianco! Un rimedio naturale, potente ed economico, capace di igienizzare a fondo senza bisogno di prodotti chimici aggressivi.

Ecco come usarlo per una pulizia completa della tua lavatrice e senza troppa fatica!

1. Pulizia del cassetto del detersivo

Nel cassetto dove versiamo il detersivo possono accumularsi i residui dei prodotti che, se trascurati, potrebbero formare delle incrostazioni o favorire la formazione della muffa.

Utilizzando l’aceto, riuscirai a ripulirlo in poco tempo!

Estrai il cassetto e immergilo in acqua calda con un terzo di aceto bianco .

. Lascialo in ammollo per 10 minuti , poi strofina con una spugna e un vecchio spazzolino per rimuovere ogni residuo anche dagli spazi più piccoli.

, poi per rimuovere ogni residuo anche dagli spazi più piccoli. Asciugalo bene all’aria prima di rimetterlo al suo posto.

2. Pulizia della guarnizione

La guarnizione di gomma della lavatrice trattiene fibre di tessuto, capelli, peli, e potrebbe diventare un ambiente ideale per la muffa se non viene asciugata per bene.

Anche in questo caso, ci aiuterà l’aceto bianco!

Prepara una bacinella con acqua calda e un po’ di aceto .

. Immergi una spugna , strizzala e passala lungo la guarnizione per rimuovere lo sporco superficiale .

, strizzala e passala lungo la guarnizione per rimuovere lo . Per gli angoli più difficili, usa uno spazzolino da denti vecchio e strofina bene.

3. Pulizia del cestello

Ora che le parti più nascoste sono tornate come nuove, è il momento di pulire il cuore della lavatrice: il cestello.

Versa un bicchiere di aceto bianco direttamente nel cestello .

. Avvia un lavaggio a vuoto ad alta temperatura (60°C o 90°C) senza caricare vestiti. L’aceto eliminerà calcare, batteri e cattivi odori!

(60°C o 90°C) senza caricare vestiti. L’aceto eliminerà calcare, batteri e cattivi odori! Una volta terminato il ciclo, asciuga il cestello con un panno pulito per evitare ristagni di umidità.

Se preferisci un’alternativa più delicata, puoi sostituire l’aceto con l’acido citrico, che ha lo stesso potere anticalcare ed è meno aggressivo sulle parti metalliche della lavatrice.

Ogni quanto pulire la lavatrice?

Per evitare che lo sporco si accumuli, ti consiglio di ripetere questa pulizia almeno una volta al mese. Se usi frequentemente la lavatrice o lavi spesso capi molto sporchi, puoi farlo anche ogni due settimane.