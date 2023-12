5 metodi per togliere l’umidità quando asciughi i panni in casa

Stendere i panni durante l’estate è semplice; il vero problema è trovare il momento perfetto durante l’inverno.

L’eccessiva umidità, il vento e la pioggia fanno sì che su circa dieci bucati settimanali, sono tre o quattro quelli che si possono stendere all’aria aperta.

Per tutto il resto, si rimedia con le stanze di casa, asciugando i panni sullo stendino apposito. Ma quali soluzioni poter adottare per togliere l’umidità?

Lo vedremo subito insieme attraverso 5 metodi infallibili!

Sale grosso

Quello che è capace di fare il sale grosso, non si riduce solo in cucina, ma anche e soprattutto in casa e per i panni!

I granuli di quest’ingrediente, infatti, assorbono l’umidità in maniera naturale, restituendoti un’aria molto più leggera e salubre; vediamo subito come usarlo.

Non dovrai far altro che posizionare recipienti aperti contenenti sale grosso in prossimità dello stendino con gli indumenti che stai asciugando in casa.

Quando vedi che il sale è diventato liquido perché ha assorbito tanta umidità, cambialo ed ecco fatto!

Ti faccio vedere meglio come uso questo fantastico trucchetto in un video dedicato:

Riso

Tutto quello che abbiamo detto per il sale, vale anche se usi il riso!

Puoi preparare un vero e proprio deumidificatore naturale mettendo delle ciotole o dei sacchetti pieni di riso vicino allo stendino; lasciane anche qualcuno nella stanza interessata, così da agevolare la situazione.

Minuto dopo minuto, il riso assorbirà l’umidità in eccesso, mantenendo l’aria circostante più secca. Questo metodo è particolarmente efficace in ambienti chiusi o in stanze con scarsa ventilazione.

Far arieggiare

Tra i 5 metodi che riducono l’umidità in casa con i panni stesi, far arieggiare è sicuramente quello che non può mancare.

Una volta che hai scelto la stanza adatta per lo stendino, assicurati che sia di mantenere uno spiraglio di finestra o di balcone sempre aperto.

Così saranno due le cose positive: da un lato farai uscire l’umidità e dall’altro velocizzerai l’asciugatura dei panni! Ma se non ci dovesse essere abbastanza aria?

Beh, a quel punto (potrebbe sembrare azzardato), ma puoi accendere dei ventilatori per favorire l’aria ed ecco che dopo poco tempo i panni saranno asciutti!

Usare il termosifone

Se i ventilatori non sono più in circolazione, ma hai dato spazio ai termosifoni, puoi usare questi come metodo perfetto contro l’umidità!

Il calore emanato aiuta a velocizzare l’asciugatura dei panni e a rendere l’aria molto più secca, non a caso si posizione sempre un deumidificatore sul termosifone.

Adagia per bene i panni in prossimità o sul termosifone, facendo attenzione a non sovraccaricare la sua superficie. Il calore favorirà l’evaporazione dell’umidità residua, contribuendo a mantenere l’ambiente più asciutto.

Attenzione al lavaggio

E perché non prevenire l’umidità quando asciughi i panni iniziando dal lavaggio?

Ti dico subito quali sono gli accorgimenti che non devi mai dimenticare:

aumenta (senza esagerare) i giri di centrifuga, in modo da poter asciugare molta acqua;

evita di sovraccaricare la lavatrice, poiché un carico eccessivo può compromettere l’efficacia del lavaggio e il corretto passaggio d’acqua;

dosa molto bene il detersivo: un quantitativo eccessivo può provocare cattivi odori;

scuoti i vestiti appena li togli dalla lavatrice.

Avvertenze

Ricordati di consultare sempre le indicazioni di lavaggio che trovi sulle etichette quando fai il bucato.