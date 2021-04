Con l’arrivo delle belle giornate è davvero rilassante occuparsi un po’ delle piante in giardino o magari in terrazzo o sul balcone. anche se non hai il pollice verde puoi prendertene cura e averle bellissime con un semplice ingrediente che sicuramente non manca nella tua casa, anzi nella tua cucina.

Sto parlando dell’aceto di vino!

Questo ingrediente semplice e anche molto economico può infatti aiutarti a dire addio a pesticidi o concimi industriali, e a dare una nuova bellezza alle tue piante! Ecco addirittura 8 rimedi incredibili dell’aceto in giardino!

Allontana gli ospiti indesiderati

L’aceto è un ottimo repellente per tenere lontani dalle tue piante piccioni, parassiti, o piccoli animali selvatici. Basta spruzzare un po’ di aceto in vari punti del giardino con l’aiuto di uno spruzzino o in alternativa immergere degli abiti vecchi in una vasca d’aceto e appenderli tipo spaventapasseri. Tenere a mente di ripetere l’operazione dopo ogni evento atmosferico avverso (come neve e pioggia).

Pulire i vasi

Puoi usare l’aceto per far tornare come nuovi i vasi i terracotta! Basta strofinare i vasi con un panno di cotone imbevuto del liquido allungato con un po’ d’acqua o o immergere direttamente i vasi in un recipiente pieno di acqua e aceto per almeno 30 minuti. Non farlo però per i vasi in marmo!

Basta formiche

L’aceto è considerato un insetticida naturale da utilizzare per tenere lontane le formiche in giardino dalle vostre piante. Basta mettere un po’ di aceto lungo i bordi dei vasi con le piante e prevenire così l’infestazione di esercizi di formiche. L’aceto può aiutarti inoltre anche per altri insetti molto comuni in questo periodo come le cimici o le blatte!

Diserbante

L’aceto è un diserbante naturale e puoi usarlo per far seccare le erbacce nel tuo giardino o tra le mattonelle del vialetto, o intorno ai bordi delle aiule. Basta uno spruzzino con aceto e potrai dire addio in pochi giorni alle erbe infestanti.

Fiori recisi

Vuoi tenere i fiori recisi per più tempo nei vasi. Basta aggiungere 2 cucchiai di aceto e un cucchiaino di zucchero nel tuo vaso e ripetere l’operazione sostituendo la soluzione liquida ogni 3 giorni. I fiori rimarranno freschi più a lungo.

Piante infestanti

Erbacce e piante varie possono minare la salute del tuo giardino. Un rimedio efficace per tenere lontane piante infestanti è l’aceto. Basta mescolare il liquido con una tazza di sale, un cucchiaio di succo di limone e due cucchiai di sapone per piatti. Spruzzare sulle erbacce la soluzione ed evitare contaminazioni con piante infestanti.

Allontana mosche e moscerini

Fastidiose mosche e moscerini (di quelli che compaiono intorno alla frutta)? L’aceto è un rimedio efficace per tenere a debita distanza dal giardino le mosche. Basta aggiungere mezzo bicchiere di aceto di mele con un cucchiaio di melassa, un bicchiere di acqua e un quarto di tazza di zucchero. Appendere nel giardino.

Contro muffe e funghi

Quante volte hai notato sulle tue piante delle macchie scure? Si tratta di muffe e funghi delle piante. Per eliminarle e prevenirne la comparsa basta spruzzare costantemente aceto e camomilla sulle piante (in caso di rose aggiungere del sidro di mele al composto).