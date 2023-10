L’acido citrico è un composto derivante dagli agrumi considerato un’alternativa più ecologica dell’aceto.

Noto per le sue molteplici proprietà, è noto soprattutto per il suo essere un anticalcare naturale in grado di pulire a fondo le superfici spesso esposte all’acqua.

Per questo, oggi vedremo insieme come usare l’acido citrico per eliminare il calcare in lavatrice, nel bagno e nella doccia!

In lavatrice

Innanzitutto, vediamo come utilizzare l’acido citrico per liberare la lavatrice dal calcare e per pulirla a fondo!

Come abbiamo già detto, questo ingrediente è considerato un potente anticalcare naturale e perciò risulta molto efficace per rimuovere tutto lo sporco da questo elettrodomestico!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e versare la miscela all’interno del cestello della lavatrice.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature e la lavatrice tornerà come nuova.

Sulle piastrelle del bagno

Il calcare, si sa, tende anche a formarsi sulle piastrelle del bagno, le quali diventano opache. Anche in questo caso dovrete versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua demineralizzata e mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela ben amalgamata.

A questo punto, travasatela in un flacone con spray e aggiungete, se lo preferite, alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite. Vi suggeriamo di prediligere l’olio essenziale alla menta o al limone, in modo da profumare anche tutto il bagno!

Per l’utilizzo, dovrete vaporizzare questa miscela, lasciarla agire un po’ e passare un panno in microfibra.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Per velocizzarvi, potete anche direttamente vaporizzare il prodotto su un panno in microfibra per pavimenti, legarlo a una scopa e passarlo, poi, su tutte le piastrelle. Infine, risciacquate e asciugate.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come realizzare questo anticalcare step by step!

Nel wc

Oltre ad essere un potente anticalcare, l’acido citrico agisce anche come disincrostante in grado di togliere le macchie scure dal wc!

In una brocca contenente 1 litro di acqua calda, quindi, versate 150 grammi di acido citrico e mescolate bene la soluzione fino a quando tutta la polvere di acido citrico non si sarà completamente sciolta.

Dopodiché, versate la soluzione nella tazza, lasciate agire per qualche ora (vi ricordiamo che maggiore è il tempo di posa, più efficace sarà il rimedio) e strofinate con lo scopino o una spazzola. Infine, risciacquate e tirate lo sciacquone.

Sul cerchio scuro intorno al wc

Le macchie di calcare non si depositano solo nel wc, ma anche intorno alla base formando un cerchio giallo per niente bello da vedere.

In questo caso, quindi, dovrete realizzare la solita miscela di acido citrico e acqua come già visto nei rimedi precedenti, travasarla in un flacone spray e vaporizzarla, poi, sul cerchio scuro.

A questo punto, lasciate agire per un po’ prima di strofinare con una spugnetta. Infine, risciacquate accuratamente.

Box doccia

Anche il box doccia è continuamente esposto all’acqua e all’umidità, pertanto tende a formare delle incrostazioni di calcare che si depositano sui rubinetti, sui vetri e così via.

Oltre al calcare, infatti, è facile ritrovarci in questo spazio anche le macchie di muffa!

Dovrete, quindi, realizzare la solita miscela e vaporizzarla sul miscelatore, sulle piastrelle, sul soffione, sui vetri e così via fino a ricoprire tutto.

Poi, lasciate agire per circa 10 minuti per far ammorbidire le incrostazioni di calcare e risciacquate accuratamente.

Avvertenze

Provate l’acido citrico prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare le superfici. Inoltre ricordiamo che non può essere usato su marmo o pietra naturale.