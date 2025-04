5 cose che pulisco utilizzando solo l’acido citrico

Quando ho iniziato a cercare alternative più naturali per pulire casa, l’acido citrico è stata una delle prime scoperte davvero utili: è ecologico, costa poco e soprattutto funziona benissimo. Non ha profumi forti, non irrita la pelle e si conserva a lungo senza problemi.



È perfetto per chi vuole fare pulizie semplici, in poco tempo, ma efficaci! Fra i miei prodotti non manca mai, e lo uso davvero spesso… ma ci sono 5 cose in particolare che pulisco praticamente utilizzando solo questo, perché mi dà sempre ottimi risultati!

La lavatrice

Se non viene pulita a fondo ogni tanto, la lavatrice comincia a dare problemi: odori strani, residui sui vestiti, cestello sporco. Proprio per questo, almeno una volta al mese faccio una pulizia completa utilizzando solo l’acido citrico: sciolgo 150 grammi in 800 ml d’acqua calda, verso tutto nel cestello e avvio un lavaggio a vuoto a temperatura alta (almeno 60-90 gradi). In questo modo elimino calcare, muffe e quella fastidiosa puzza di umido che a volte resta sui panni anche appena lavati.

Dopo ogni trattamento, la lavatrice è come nuova: più silenziosa, più pulita e i panni tornano a profumare davvero di fresco.

Il soffione della doccia

Inevitabilmente con il tempo il soffione della doccia si riempie di calcare e l’acqua inizia a uscire in maniera irregolare, magari solo da pochi fori. Per sistemarlo, ti basterà smontarlo e metterlo in ammollo in una bacinella con acqua calda e acido citrico (100gr di acido citrico per ogni litro d’acqua); lascialo immerso almeno per un’oretta, poi strofinalo con una spugnetta o anche uno spazzolino da denti vecchio per pulire bene i fori. Risciacqua, asciuga per bene e rimonta tutto: vedrai che il getto sarà di nuovo potente, uniforme, e tutto sarà più pulito e igienizzato!

Le piastrelle del bagno e della cucina

Tra schizzi d’acqua, vapore e unto, le piastrelle di bagno e cucina si sporcano davvero facilmente, e tendono a perdere man mano la loro lucentezza. Per pulirle ti basterà preparare uno spray con 150gr di acido citrico in 1 litro di acqua demineralizzata: agita bene e spruzza la soluzione direttamente sulle piastrelle. Lascia agire per qualche minuto, passa poi una spugna morbida per strofinarle, risciacqua con un panno umido e asciuga: vedrai le tue piastrelle di nuovo brillanti, senza aloni né residui, e la stanza sembrerà avere tutto un altro aspetto.

La lavastoviglie

Molti brillantanti industriali lasciano odori sgradevoli o residui sulle stoviglie e, per evitarlo, da tempo uso solo l’acido citrico. Preparo una soluzione con 150 grammi in 1 litro d’acqua, la verso in un flacone e ogni volta che metto in funzione la lavastoviglie riempio la vaschetta del brillantante con questo liquido.

Le stoviglie escono pulite, lucide e senza aloni, i bicchieri sono splendenti e tutto ha un aspetto più fresco.

È una soluzione semplice, naturale e soprattutto economica!

I vetri

Pulire i vetri è sempre stata una delle cose che non mi è mai piaciuta perché, nonostante mille tentativi con mille prodotti diversi, restavano sempre aloni o strisce fastidiose. Ma da quando uso l’acido citrico, la situazione è cambiata.

Preparo la miscela con le solite proporzioni (150 g in 1 litro d’acqua), la metto in uno spruzzino e vaporizzo sui vetri. Lascio agire per qualche minuto, almeno una mezz’oretta se i vetri sono molto sporchi, poi passo un panno morbido e asciugo bene.

Il risultato è fantastico: vetri trasparenti, senza aloni e senza strisce, e tutto con pochissimo sforzo.

Usare l’acido citrico per queste pulizie è diventata un’abitudine semplice e naturale che consiglio davvero a tutti. Con un solo ingrediente puoi pulire a fondo diverse zone della casa, senza complicarti la vita!