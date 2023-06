3 Trucchi con l’Acqua Ossigenata che non conosci da usare in Casa

Il perossido di idrogeno, nota come acqua ossigenata, è un ingrediente che quasi tutte abbiamo in dispensa per disinfettare ferite o superfici.

Quello che non sapevate, però, è che questo prodotto è una manna dal cielo nella pulizia domestica ecologica, in quanto ha proprietà smacchianti, sbiancanti e pulenti.

Oggi, quindi, scopriremo insieme 3 trucchi con l’acqua ossigenata da provare in casa per risolvere questi problemi!

Per pulire la lavatrice

L’acqua ossigenata può essere usata in lavatrice per disinfettarla e per pulirla a fondo dallo sporco, dalla muffa e dal calcare.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare una tazza di acqua ossigenata nel cestello della lavatrice e avviare, poi, il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature, preferibilmente superiori ai 40°, in modo da far rilasciare l’ossigeno.

E voilà: non solo la vostra lavatrice sarà subito più pulita in tutte le sue componenti, ma noterete anche che non ci sarà più traccia dei cattivi odori che spesso ritroviamo in questo elettrodomestico come la puzza di muffa!

In caso di macchie in lavatrice, potete anche passare un panno imbevuto di acqua ossigenata sulla guarnizione e nella vaschetta del detersivo, le quali sono le componenti più soggette alla formazione della tanto odiata muffa.

N.B Per mantenere la vostra lavatrice sempre pulita, vi consigliamo di ripetere questa operazione almeno una volta al mese. Ricordatevi di procedere con la pulizia di queste componenti solo dopo aver spento l’elettrodomestico.

Per togliere le macchie di muffa nella doccia

Grazie alle sue forti proprietà pulenti e antibatteriche, l’acqua ossigenata è anche una manna dal cielo per eliminare le macchie di muffa nella doccia che si presentano sotto forma di macchie nere.

In questo caso, quindi, dovrete riempire un pentolino con circa 400 ml di acqua, dopodiché aggiungete 1 cucchiaio di sale, 2 cucchiai di bicarbonato e mescolate un po’ fino ad ottenere una miscela ben amalgamata.

A questo punto, portate il composto ad ebollizione, spegnete il fuoco, aggiungete alla miscela un cucchiaio abbondante di acqua ossigenata e fatela intiepidire. Infine, non vi resta che immergere dei dischetti di cotone o dei pezzi di ovatta nella pentola, farli impregnare bene, poggiarli, poi, sui punti della doccia dove è presente la muffa e lasciarli agire per qualche ora.

Quindi, risciacquate e la muffa nella doccia sarà solo un brutto ricordo! Come se non bastasse, l’acqua ossigenata nella doccia può essere una manna dal cielo anche per togliere le macchie di calcare!

E ora ecco a voi un video che vi spiegherà step by step come provare questi 3 Trucchetti!

Per rimuovere gli aloni di sudore

Infine, vediamo insieme come rimuovere gli aloni di sudore dalle magliette bianche che tendono a formarsi nella zona sub-ascellare e rendono le nostre t-shirt per niente belle da indossare.

In questo caso, dovrete direttamente versare l’acqua ossigenata sui dischetti di cotone prima di tamponarli sugli aloni di sudore. Ovviamente, questo rimedio può essere utilizzato anche sulle altre macchie gialle presenti sul capo, a patto però che si tratti sempre di capi bianchi.

A questo punto, mettete la maglietta in lavatrice e procedete con il comune lavaggio: sarà bianca come appena comprata! L’acqua ossigenata, infatti, è considerata una candeggina ecologica in grado di conferire candore ai capi chiari che si sono ingialliti col tempo!

N.B Ricordatevi di utilizzare l’acqua ossigenata solo sui capi bianchi perché la sua funzione sbiancante potrebbe sbiadire quelli colorati.

Avvertenze

Vi ricordiamo di utilizzare sempre l’acqua ossigenata a concentrazione bassa, ovvero a 10 volumi o massimo 12, in quanto non è tossica, poiché a concentrazioni più elevate potrebbe essere tossica.