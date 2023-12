Nei vari compiti di pulizia domestica, la presenza indesiderata di muffa rappresenta uno degli incubi più diffusi.

Le macchie scure che si insinuano negli angoli umidi della casa, mettendo a rischio non solo l’aspetto generale dell’ambiente, ma anche la qualità dell’aria.

Per fortuna sono tante le soluzioni che puoi adottare per mandare via le macchie di muffa, ma una di queste puoi trovarla sicuramente nei mobili di casa: l’acqua ossigenata!

Scopriremo insieme tutti i passaggi da seguire per togliere la muffa in casa con l’acqua ossigenata e riconquistare un ambiente domestico sano e privo di odori sgradevoli!

N.B. Sia per rimedi con superfici che per tessuti, l’acqua ossigenata può essere usata solo quando sono bianchi o molto chiari.

Muri

Nelle zone soggette ad una forte umidità come i muri, la muffa compare dopo poco tempo e rappresenta una condizione particolarmente comune.

In casi del genere puoi sicuramente procedere con l’uso dell’acqua ossigenata, ma devi fare molta attenzione perché puoi procedere solo in caso di muri bianchi o molto chiari.

Bagna un panno umido in microfibra, metti sopra dell’acqua ossigenata e tampona sulle zone interessate del muro, lascia poi che agisca per almeno 15 minuti.

Poi, strofina delicatamente con una spugna o uno spazzolino da denti per rimuovere la muffa. Risciacqua con acqua pulita e asciuga bene.

Doccia

A posizionarsi in prima linea tra gli ambienti soggetti alla formazione della muffa c’è senza dubbio la doccia.

Per combatterla in modo efficace, crea una soluzione con acqua ossigenata e bicarbonato di sodio formando una pasta densa, dalla consistenza di un gel.

Spalma la pasta sulla muffa e lasciala agire per almeno 30-40 minuti. Quindi, strofina con una spazzola da bagno e risciacqua abbondantemente. L’acqua ossigenata non solo eliminerà la muffa ma contribuirà anche a prevenire la sua ricomparsa.

Inoltre, consigliamo di far arieggiare il bagno per più volte al giorno, soprattutto a seguito di una doccia calda.

Ti faccio vedere come fare nel dettaglio con questo video dedicato:

Lavatrice

La lavatrice è l’elettrodomestico più colpito dalla muffa, che può svilupparsi anzitutto nel cestello, ma anche nel cassettino dove inserisci il detersivo e sull’oblò.

Per pulire la lavatrice da ogni singola macchia di muffa, versa 500 ml di acqua ossigenata nel cassetto del detersivo e avvia un ciclo a vuoto a 80 gradi.

Se hai bisogno di pulire anche cassettino e oblò, ti basterà mettere delle gocce d’acqua ossigenata direttamente su una spugna non troppo abrasiva e strofinare sulla zona interessata, vedrai che dopo poco tempo la muffa andrà via senza problemi!

Vestiti

Quando i vestiti sono vittime della muffa, l’acqua ossigenata può essere una soluzione delicata e sicura!

Parliamo sempre di vestiti bianchi, perché usare il prodotto su tessuti colorati rischia di scambiarli.

Al fine di togliere la muffa dai vestiti, tutto quello che dovrai fare è aggiungere mezzo bicchiere di acqua ossigenata al tuo normale detersivo per bucato e lavare i vestiti come al solito.

In alternativa, riempi una bacinella con acqua tiepida, metti 1 bicchiere di acqua ossigenata e lascia in ammollo per almeno un paio d’ore. Successivamente risciacqua i vestiti, strofinando sulla zona con la muffa e addio sporco!

Pavimenti

La muffa sui pavimenti è una condizione molto presente nelle case particolarmente umide può essere trattata con una soluzione a base di acqua ossigenata.

Quando la macchia è molto concentrata, pretrattala mettendo del prodotto su una spugna morbida e strofinando delicatamente sulla muffa; successivamente versa 1 tappino di prodotto nel secchio e procedi con il lavaggio.

Se la tua casa è molto soggetta alla formazione di umidità, è bene che ti usi questo metodo di lavaggio per almeno 2 volte a settimana quando lavi il pavimento.

Avvertenze

Ricorda di provare l’acqua ossigenata prima in angoli non visibili. Per i vestiti, invece, controlla le etichette.