Come sbiancare il corredo ingiallito e togliere le macchie

La composizione del corredo nuziale è una tradizione che viene tramandata di generazione in generazione ed esiste ancora tutt’oggi. Il corredo, si sa, assume un certo valore affettivo in quanto è l’insieme di abiti, di accessori o pezzi di biancheria donati a una sposa per inaugurare la sua vita in una nuova casa. Con il tempo, però, purtroppo anche il corredo più candido e bianco tende ad ingiallirsi nonostante lo abbiamo usato pochissimo o lo abbiamo addirittura tenuto nell’armadio senza mai usarlo.

Semplicemente, si sono formate le cosiddette “macchie del tempo”, ovvero quegli aloni gialli dati dalla polvere e dal chiuso prolungato per un lungo periodo. Però ci sono alcuni rimedi naturali molto efficaci per sbiancare il corredo della nonna ingiallito.

Bicarbonato di sodio

Il primo consiglio che potete prendere in considerazione per far tornare bianche coperte, lenzuola e quant’altro è il bicarbonato di sodio! Grazie alla sua azione pulente e sbiancante può risolvere il problema delle macchie con uno o più lavaggi. Se prediligete il lavaggio in lavatrice, dovrete mettere un misurino di prodotto direttamente nel cestello e avviare un lavaggio a temperature non troppo basse. Nel caso in cui sia un tessuto delicato, vi consiglio il lavaggio a mano, per cui mettete sempre un misurino di bicarbonato in una bacinella con acqua calda. Tenete in ammollo per qualche ora e poi risciacquate!

Limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto, non poteva mancare all’appello il limone, l’agrume noto a partire dalle nostre nonne per le sue molteplici proprietà. Oltre, infatti, a sbiancare il bucato, è in grado anche di portare un profumo inebriante! Vi ricordiamo, infatti, che è utilizzato persino per rimuovere i cattivi odori in bagno!

Versate, quindi, il succo di 10 limoni in un secchio contenente circa 3 litri di acqua calda e aggiungete, poi, 2 bicchieri di sale fino da cucina per un effetto sbiancante più efficace. A questo punto, immergente il vostro corredo ingiallito nella bacinella, lasciatelo in ammollo per tutta la notte e l’indomani risciacquate e procedete al comune lavaggio a mano o in lavatrice.

Aceto

Al nostro appello non poteva di certo mancare l’aceto, un ingrediente fantastico per dire addio alle macchie sui tessuti! Oltre alla proprietà pulente, l’aceto distende anche le fibre, per cui avrete un corredo più morbido in poco tempo! Per il lavaggio a mano, mettete i tessuti in ammollo con 1 bicchiere d’aceto bianco, dopo qualche ora risciacquate e passate al lavaggio in lavatrice. Se volete lavare direttamente in lavatrice dovrete mettere mezzo bicchiere d’aceto insieme ad un cucchiaino di oli essenziali per non rinunciare all’odore sul corredo!

Percarbonato di sodio

Sempre in tema di lenzuola più bianche, dobbiamo menzionare per forza il percarbonato di sodio! Dal nome sembrerebbe un parente del bicarbonato ed in effetti hanno le stesse straordinarie proprietà sbiancanti e pulenti, solo che il percarbonato agisce a temperature alte, dunque dovrete effettuare un lavaggio ad almeno 40°.

Per il motivo adesso spiegato, leggete sempre le etichette di lavaggio, in modo da capire se potete usare questo metodo. Ebbene, dovrete mettere in lavatrice un misurino di percarbonato di sodio e avviare il lavaggio. Lo stesso procedimento va fatto per il lavaggio a mano, ma tenete presente sempre la questione della temperatura.

Sale

Infine vediamo come usare il sale per rendere più bianco il corredo della Nonna! Vi consiglio vivamente di usarlo insieme al bicarbonato di sodio, in modo da avere un’efficacia infallibile! Dovrete semplicemente mettere il tutto in ammollo in acqua calda, per ogni litro d’acqua dovrete versare nella vasca o nella bacinella 2 cucchiai di ogni prodotto. Lasciate in ammollo per tutta la notte e poi risciacquate.

Sapone di Marsiglia

Uno dei trucchetti della Nonna a cui non si può rinunciare è il sapone di Marsiglia, fantastico in caso di corredo ingiallito! Inoltre il suo profumo lo renderanno perfetto anche per togliere quel leggero tanfo di chiuso che si avverte quando si riprendono le lenzuola.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente pretrattare qualche macchia ostinata inumidendo e strofinando il panetto sopra, poi aggiungete 1 cucchiaio di scaglie nel cestello e vedrete che fantastico risultato!

Acqua ossigenata

Passiamo adesso all’acqua ossigenata, un ingrediente che sicuramente troviamo in casa e che non sappiamo sia fantastico in casi del genere! Attenzione! L’acqua ossigenata a cui si fa riferimento è quella a 10 volumi, ovvero al 3%.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente mettere 1 cucchiaio di prodotto nella vaschetta del detersivo insieme agli altri prodotti utilizzati. Come specificato anche per gli altri metodi, potete pretrattare le macchie più concentrate con qualche goccia d’acqua.

Cremor tartaro

Anche se non è molto conosciuto, il cremor tartaro è un agente lievitante molto efficace per sbiancare i tessuti e rimuovere le macchie grigie o gialle. Versate, quindi, una bustina di cremor tartaro in una bacinella contenente acqua calda. Immergete, poi, il corredo e lasciate in ammollo per qualche ora. Per un effetto più efficace, potete anche lasciarlo in ammollo per tutta la notte. Infine, risciacquate e procedete al normale lavaggio.

Sale e bicarbonato insieme

Il rimedio consiste nell’utilizzare insieme due ingredienti che sicuramente già avete in dispensa: il sale e il bicarbonato, i quali sono noti per la loro azione sbiancante e pulente. Versate, quindi, in una bacinella contenente 2 litri di acqua, 4 cucchiai di sale grosso e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Dopodiché, mettete in ammollo il vostro corredo per 4 ore o per tutta la notte e l’indomani risciacquate e procedete al comune lavaggio: sarà tornato bianco come la neve!

Lavare il corredo in lavatrice

In lavatrice questi due elementi formano un’accoppiata perfetta! Se desiderate ripristinare il candore dei panni bianchi, sapone e bicarbonato sono la soluzione che fa per voi! Prendete un panetto di sapone, tagliatelo in 4 parti uguali nel lato verticale e in 2 nel lato orizzontale, di formeranno dei cubetti di media dimensioni. Staccate i cubetti uno ad uno e formate delle palline. Quando dovete effettuare il lavaggio, riempire un misurino di bicarbonato e inserite 1 pallina di sapone all’interno.

Lavare il corredo a mano

C’è chi desidera sempre che il corredo sia lavato a mano perché lo si può tenere maggiormente sotto controllo, specie se ci sono delle zone non proprio brillanti come vorremmo. Ebbene, in casi del genere dovrete mettere in ammollo tutta la biancheria in acqua tiepida e sciogliere all’interno 1 pallina di sapone con 1 cucchiaio colmo di bicarbonato di sodio. Lasciate così per almeno 5 ore, poi risciacquate accuratamente e fate asciugare all’aria aperta, cercando di evitare la luce diretta dei raggi del sole.

Togliere le macchie dal corredo

Finché il corredo è si mantiene sempre bello pulito è tutto tranquillo, ma come fare quando invece si formano delle macchie ostinate? Niente paura! L’unione di sapone giallo e bicarbonato si rivelerà il trucchetto più efficace e veloce che possiate usare! Prendete la pallina di sapone e schiacciatela leggermente, poi metteteci sopra una manciata di bicarbonato, richiudete e riformate la forma della pallina. Inumidite la zona macchiata, strofinateci sopra la pallina di sapone e poi passate al lavaggio in lavatrice: le macchie diventeranno solo ricordo molto lontano!