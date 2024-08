Come usare l’acqua ossigenata per togliere la muffa dalla doccia

Uno degli incubi che tutte noi abbiamo in casa riguarda sicuramente la formazione di muffa che oltre a conferire un aspetto brutto agli ambienti può essere un problema per la nostra salute. In particolare, questa tende a concentrarsi nella doccia, la quale è continuamente esposta all’acqua.

La muffa nella doccia può essere un fastidioso problema che, a lungo andare, rovina l’aspetto del bagno e rappresentare un potenziale rischio per arredo e muro. Al fine di mandarla via in maniera definitiva, esistono diversi metodi naturali ed efficaci; uno di questi consiste nell’utilizzare l’acqua ossigenata! Quest’ingrediente è l’ideale per affrontare il problema della muffa, toglierla completamente e prevenirne la comparsa in futuro!

Ma se pensate che sia un problema irrisolvibile, vi sbagliate di grosso! Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere la muffa nella doccia semplicemente con l’acqua ossigenata!

Spray anti-muffa per gli angoli della doccia

Per rimuovere la muffa nella doccia con l’acqua ossigenata, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

acqua ossigenata q.b.

1 flacone spray

spazzola dalle setole morbide o spugna leggermente abrasiva

L’acqua ossigenata da utilizzare per questo trucchetto è quella al 3%, ovvero a 10 volumi che si adopera per uso domestico.

Procedimento

Preso tutto l’occorrente? Passiamo al procedimento senza esitare! Ecco tutti i passaggi da fare per mandare via la muffa in un batter d’occhio:

preparate una soluzione diluendo 1 parte di acqua ossigenata con 2 parti di acqua. Regolate la quantità in base alla quantità di muffa da rimuovere; versate la soluzione di acqua ossigenata nel flacone spray e agitate delicatamente per miscelare bene i due ingredienti; spruzzate una buona quantità di soluzione sulle aree colpite dallo sporco assicurandovi di coprire tutte le superfici interessate; lasciate agire l’acqua ossigenata per circa 30 minuti, dopodiché prendete la spazzola o la spugna e strofinate in modo molto delicato sulle superfici; risciacquate più volte con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di muffa e acqua ossigenata. Infine asciugate benissimo ed ecco fatto!

La muffa sarà solo un lontano ricordo!

Dischetti di cotone imbevuti di acqua ossigenata

Un altro trucchetto per utilizzare l’acqua ossigenata in doccia in modo da pulirla e liberarla da tutta la muffa è quello dei dischetti di cotone. Come se non bastasse, questo trucchetto può essere utilizzato anche per togliere la muffa sul silicone della vasca!

In questo caso, quindi, vi basterà inumidire dei dischetti di cotone o dell’ovatta con l’acqua ossigenata e poggiarli, poi, sulle aree interessate, come gli angoli e i binari della doccia. Dopodiché, fate una leggera pressione per rilasciare il composto e lasciate agire in questo modo per almeno 1 ora. Infine, strofinate con uno spazzolino imbevuto di acqua ossigenata in modo da togliere tutti i residui di muffa e risciacquate accuratamente con acqua abbondante. Vi suggeriamo, inoltre, di asciugare bene per evitare la formazione di ulteriore muffa.

Pasta sbiancante anti-muffa per il piatto doccia

Infine, vediamo un ultimo metodo per utilizzare l’acqua ossigenata in doccia e per ottenere un antimuffa smacchiante fai da te. In questo caso, dovrete realizzare una sorta di pasta sbiancante, mescolando 2 cucchiai di bicarbonato con acqua ossigenata quanto basta fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa.

Ovviamente, anche in questo caso le quantità possono variare in base alla grandezza della superficie da pulire e alla quantità di muffa presente nella vostra doccia. Una volta ottenuto il composto, applicatelo sulle macchie nere e strofinate con una spazzola morbida o uno spazzolino da denti. A questo punto, lasciate agire per circa mezz’ora o anche un’ora e risciacquate accuratamente per rimuovere tutti i residui.