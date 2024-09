Come usare l’alloro per ravvivare i colori dei capi sbiaditi

Una delle cose che non piace in relazione ai vestiti non sono soltanto le macchie, ma anche il fatto che i colori nel tempo si possono sbiadire, facendo perdere la loro vivacità. Come si contrasta questo fattore molto comune? Beh, bisognerebbe usare i metodi giusti di lavaggio, separare accuratamente i vestiti, avere un’acqua con poco calcare e tanti altri accorgimenti.

Se anche a voi è capitato di avere vestiti sbiaditi, non preoccupatevi! Oggi, infatti, vedremo insieme come usare l’alloro per ravvivare i colori dei vestiti neri e colorati e scuri in maniera facile e veloce!

Perché usare l’alloro?

Potrebbe sembrare strano vedere l’alloro tra i rimedi più indicati per recuperare i vestiti sbiaditi. Ebbene, sappiate che stiamo parlando di un rimedio usato fin dai tempi antichi dalle nostre Nonne che amavano riaccendere i colori con questa pianta dalle mille proprietà!

Ed è proprio su queste ultime che ci concentreremo, poiché l’alloro ha dalla sua parte un odore fantastico usato anche nell’aromaterapia, ma non solo! Viene usato anche nei rimedi naturali per liberare le vie aeree durante il raffreddore, per cacciare via gli insetti da casa e balcone, per profumare la casa o fare un pot-pourri naturale. Insomma, non si immagina una sola qualità che l’alloro non abbia; però è arrivato il momento di vedere come sfruttarlo al meglio per i vestiti!

Come fare

Dovrete anzitutto procurarvi:

4 cucchiai di bicarbonato di sodio

10 foglie d’alloro

1 pentola (la grandezza va in base ai panni che da inserire all’interno)

Acqua qb

Per usare il trucchetto dell’alloro, tutto ciò che dovrete fare è versare 10 foglie di alloro pulite in una pentola contenente acqua. Dopodiché, aggiungete anche 4 cucchiai di bicarbonato per un effetto più efficace e portate il tutto ad ebollizione. A questo punto, fate cuocere per altri 20 minuti e versate tutto il contenuto della pentola in un secchio.

Infine, mettete in ammollo i vestiti sbiaditi nella bacinella per tutta la notte o anche per 24 ore e, procedete, poi con il lavaggio come fate di solito. Per un’asciugatura ottimale, vi consigliamo di stenderli alla luce naturale, mettendoli, però, a rovescio, così da non esporre la parte esterna alla luce diretta del sole.

E voilà: noterete che gli aloni e le macchie saranno solo un brutto ricordo e i vostri capi saranno intensi e luminosi come non mai! In particolare, vi suggeriamo di utilizzare l’alloro per gli indumenti molto scuri e per i jeans!

Attenzione! È importante che la pentola sia abbastanza grande da poter contenere i vestiti che siano ben distanziati tra di loro. Se sono ammassati, potrebbero macchiarsi.

A tal proposito, nel caso in cui la pentola risulti piccola e stretta, versate il contenuto in un bacinella facendo attenzione a non scottarvi.