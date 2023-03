Avete appena aperto le ante degli armadi per scegliere i capi da indossare ed ecco che le vostre narici vengono investite da un odore per niente piacevole.

Solitamente, si tratta della puzza di muffa che si concentra negli ambienti dove non c’è ricambio di aria e rischia, inoltre, di essere trasferita anche sui nostri panni.

Ma non avrete bisogno di chissà quale soluzione! Sarete felici, infatti, di sapere che basta un foglio di giornale per togliere la puzza di muffa dall’armadio. Vediamo insieme come fare!

Prima di iniziare

Innanzitutto, è bene procedere con la pulizia approfondita dell’armadio, soprattutto in caso di puzza di muffa che proprio non vuole andare via. In questo modo, infatti, siamo certe di rimuovere eventuali macchie di sporco e di muffa che causano il cattivo odore.

Per una pulizia ottimale, quindi, rimuovete tutti i capi dall’armadio e aggiungete 1 bicchiere di aceto o 1 bicchiere di bicarbonato in un secchio contenente acqua. Dopodiché, immergete un panno nella miscela così ottenuta e passatelo sulle pareti interne dell’armadio.

Infine, lasciate asciugare accuratamente prima di reintrodurre i capi al suo interno. Vi ricordiamo, inoltre, di procedere con questa pulizia almeno una volta al mese e di far arieggiare l’armadio per circa 10 minuti al giorno.

Come fare

Questo trucchetto è davvero molto semplice da provare, in quanto tutto ciò che dovrete fare è munirvi di quattro fogli di giornale. Vi raccomandiamo, però di non usare i fogli delle riviste ma quelli dei quotidiani, in quanto hanno la carta ruvida e dalla consistenza più spessa in grado di assorbire. Non a caso, infatti, sono utilizzati anche per assorbire lo sporco sui vetri!

Quindi, appallottolateli e metteteli nei quattro angoli dell’armadio. In alternativa potete anche foderare il fondo dell’armadio con fogli di giornale stesi ed ecco che noterete che questo trucchetto sarà in grado di assorbire non solo la puzza ma anche l’umidità.

Per un effetto più efficace, potete anche accartocciare i fogli di giornale e immergerli per qualche secondo in una miscela composta da un litro di acqua tiepida e 200 ml di aceto bianco. Dopodiché, strizzateli (ma non troppo) e fateli asciugare prima di poggiarli su dei piattini che collocherete, poi, nell’armadio.

La funzione assorbente del foglio di giornale permetterà di trattenere l’aceto, il quale vanta la capacità di neutralizzare i cattivi odori. Ricordatevi, però, di cambiare il foglio di giornale nell’armadio almeno una volta a settimana per rendere il trucchetto sempre efficace.

Altri trucchetti per togliere la puzza dagli armadi

Una volta visto il trucchetto dei fogli di giornale, vediamo insieme altri trucchetti per togliere la puzza dagli armadi e profumarli!

Sacchetto profumato

I sacchetti profumati sono una delle soluzioni più indicate per rimuovere la puzza di muffa dai vostri armadi e inondarli di un buon odore.

Vi basterà, quindi, riempire un sacchetto traspirante a maglie larghe con foglie d’alloro, pot-pourri o scaglie di sapone di Marsiglia e posizionarlo, poi, direttamente tra i vestiti.

Dopo qualche ora l’odore si sentirà ovunque! In alternativa, potete anche mettere nell’armadio un’intera saponetta così da avere un odore ancora più forte!

Bicarbonato di sodio

Tra gli ingredienti da dispensa in grado di neutralizzare i cattivi odori figura anche il bicarbonato di sodio, il quale viene usato anche nel cestello della lavatrice per deodorarlo e per togliere la puzza di muffa.

Riempite, quindi, una ciotolina con il bicarbonato e collocatela, poi, in uno degli angoli del mobile. Se volete, poi, anche portare un buon profumo, allora vi suggeriamo di aggiungere 4 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e…il gioco è fatto!

Avvertenze

Controllate sempre che non ci siano macchie di muffa nel vostro armadio. Se la puzza persiste, valutate l’opzione di consultare un esperto.