Come usare l’aceto in lavatrice per il cassettino, il filtro, l’oblò e il cestello

L’aceto bianco è uno degli alleati più efficaci ed economici per la pulizia della lavatrice. Questo prodotto naturale, oltre a essere un ottimo disincrostante, è anche un antibatterico e deodorante. Vediamo insieme come utilizzarlo al meglio per ogni parte della lavatrice, mantenendo l’elettrodomestico pulito e performante.

Pulizia del cassettino della lavatrice

Il cassettino è spesso soggetto all’accumulo di residui di detersivo e ammorbidente, che possono causare cattivi odori e la formazione di muffa. Per pulirlo con l’aceto:

Rimuovi il cassettino: Estrailo completamente dalla lavatrice, facendo attenzione a eventuali ganci o fermi. poi immergi il cassettino nell’aceto bianco riempiendo una bacinella con acqua calda e un bicchiere di aceto bianco. Lascia il cassettino in ammollo per almeno 30 minuti. Strofina bene usando uno spazzolino da denti per rimuovere eventuali incrostazioni o macchie persistenti e infine risciacqua e asciuga: Risciacqua il cassettino sotto acqua corrente e asciugalo bene prima di riposizionarlo.

Pulizia del filtro della lavatrice

Il filtro è il cuore della lavatrice e raccoglie tutti i residui di sporco e i piccoli oggetti dimenticati nei vestiti. Una pulizia regolare è fondamentale per evitare malfunzionamenti.

Svuota l’acqua residua posizionando una bacinella o un asciugamano sotto il filtro per raccogliere l’acqua che potrebbe fuoriuscire. Rimuovi il filtro seguendo le istruzioni del manuale della tua lavatrice per accedere al filtro. Poi immergi il filtro nell’aceto in unasoluzione con parti uguali di acqua calda e aceto bianco e lascia il filtro in ammollo per 15-20 minuti. Spazzola e risciacqua con uno spazzolino per eliminare eventuali residui e risciacqua bene. Finito questo ciclo riposiziona il filtro dopo averlo asciugato con un panno.

Pulizia dell’oblò

L’oblò, soprattutto la guarnizione in gomma, è uno dei punti più soggetti alla formazione di muffa e cattivi odori. Spruzza l’aceto sulla guarnizione con un flacone spray dove hai versato l’aceto e applicalo direttamente sulla gomma. Lascia agire per 10-15 minuti per permettere all’aceto di sciogliere lo sporco e disinfettare. Poi pulisci con un panno morbido per rimuovere lo sporco e asciuga bene la guarnizione. Ripeti se necessario: Per macchie di muffa più ostinate, ripeti l’operazione usando uno spazzolino.

Pulizia del cestello

Il cestello può accumulare calcare e residui di detersivo, riducendo l’efficienza della lavatrice. Ecco come pulirlo con l’aceto:

Versa l’aceto nella lavatrice: Aggiungi un bicchiere di aceto bianco direttamente nel cestello. Avvia un lavaggio a vuoto: Imposta un ciclo ad alta temperatura (60°C o 90°C) senza caricare vestiti. L’aceto eliminerà calcare, batteri e cattivi odori. Asciuga il cestello: Una volta terminato il ciclo, asciuga il cestello con un panno pulito per evitare ristagni di umidità.

Manutenzione regolare con l’aceto

Per mantenere la tua lavatrice sempre efficiente, ripeti queste operazioni ogni 1-2 mesi, in base all’utilizzo dell’elettrodomestico. L’aceto bianco è un rimedio semplice, naturale ed economico per assicurarti un bucato sempre pulito e profumato e una lavatrice che duri nel tempo!