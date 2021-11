5 Trucchetti infallibili per la casa con le Scaglie di Sapone di Marsiglia

Quanto è buono il profumo del Sapone di Marsiglia? Senza dubbio è uno dei migliori metodi naturali non solo per pulire la casa, ma anche per conferirle un odore fantastico!

Inoltre, in alcune composizioni specifiche, questo sapone si combina con altri elementi e diventa ottimo anche per la cura del corpo o addirittura per i capelli.

Esiste in due versioni, il panetto di sapone dal quale possiamo ricavare le scaglie oppure liquido, oggi vedremo come possiamo usarlo nelle faccende domestiche!

Se non sapete fino in fondo le potenzialità di questo fantastico ingrediente, scoprite 5 trucchetti per la casa con le scaglie di sapone di Marsiglia!

Pulizia del bagno

Iniziamo dalla pulizia del bagno, saprete bene che è un ambiente della casa che necessita della nostra costante attenzione perché in un niente si sporca oppure genera cattivi odori.

Proprio per tale ragione, usare un elemento come il sapone di Marsiglia è una soluzione ideale al fine di contrastare tutti questi problemi.

Tagliate, quindi, delle scaglie di sapone direttamente dal panetto e mettetele su una spugna, premetele un poco e inumidite con acqua in modo che aderiscano per bene alla spugna.

Dopodiché lavate tutto il bagno: il sanitari, i rubinetti e la doccia. Infatti l’ingrediente è tanto delicato da non danneggiare alcune superfice, nemmeno quelle in marmo, legno o pietra naturale.

Una volta passata la spugnetta, risciacquate con abbondante acqua e asciugate. Potete usare questo metodo anche nel caso in un dobbiate sbiancare le ceramiche del WC!

Per lavare i piatti

Avete mai usato il sapone di Marsiglia per lavare i piatti? Vi assicuro che si può rivelare uno dei più validi alleati!

Basta davvero poco, tutto quello che dovrete fare è riempire una delle vaschette del lavello con acqua molto calda e aggiungere 2 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia all’interno.

Ovviamente potete usare questo metodo a prescindere dai vari detersivi che usate anche solo per dare un tocco di lucentezza e profumo alle stoviglie.

Pavimenti

I pavimenti sono tra le superfici più delicate della casa, basta un solo elemento sbagliato e si possono formare degli aloni e delle macchie irreversibili.

Pensiamo, ad esempio, al marmo o alla pietra naturale, questi materiali assorbono subito gli elementi liquidi, per cui è di fondamentale importanza usare qualcosa che possa tenerli sempre lucidi e puliti.

Il sapone di Marsiglia, anche in un caso del genere, è l’ideale! Si tratta infatti di una delle soluzioni principali per lavare i pavimenti con rimedi naturali.

Tutto quello che dovrete fare è mettere nel secchio con acqua tiepida 1 cucchiaio di scaglie di sapone, se unite poi anche 1 cucchiaio di bicarbonato, potenzierete l’azione e il risultato sarà fantastico!

N.B. Tagliate le scaglie molto piccole, in modo che il sapone si possa sciogliere in poco tempo e non le facciate finite sul direttamente sul pavimento.

Per il bucato

Tra i vari rimedi che esistono per usare le scaglie di sapone di Marsiglia, c’è anche quello per il bucato!

Se avete il desiderio di indossare un capo che abbia un buon profumo, cosa è meglio di questo grandioso ingrediente?

Se lo volete usare in lavatrice, dovrete far sciogliere 2 cucchiai di scaglie di sapone in un litro d’acqua calda. Mettete il composto in un bottiglia o in un contenitore e inserite un bicchiere nella vaschetta della lavatrice ad ogni lavaggio.

Inoltre il sapone può anche aiutarvi a togliere delle macchie ostinate o a rendere i capi più bianchi!

Profumare l’armadio

In ultimo vediamo un trucchetto molto amato da tutti coloro che usano metodi naturali!

L’armadio è certamente uno dei mobili della casa che vogliamo tenere sempre profumato, dato che lì riponiamo i nostri indumenti e anche vari accessori come le borse.

Per espandere questo fantastico profumo di sapone di Marsiglia potete mettere 1 cucchiaio e mezzo di scaglie in un secchio con acqua molto calda, inumidire un panno in microfibra all’interno e passarlo in tutto l’armadio.

Nel caso in cui vi siano macchie, usate prima una spugnetta imbevuta nella soluzione di acqua e sapone!

Che tipo di Sapone usare?

Si fa presto a dire “Sapone di Marsiglia“. In realtà, il migliore da utilizzare (sia per la casa che per il corpo) è quello puro e di buona qualità. Ma come riconoscerlo? Per consultare l’INCI, possiamo acquistare quello di tipo cosmetico per verificare la sua purezza.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi prima in un angolino nascosto. Non usate il sapone in caso di allergie o ipersensibilità.