Stirare non mi piace per nulla, soprattutto d’estate e con il caldo. E scommetto che la pensate proprio come me, non è vero?

Insomma, non ho mai conosciuto nessuno con la passione per il ferro da stiro e credo che nessuno tra voi sarà il primo. Nonostante questo, noi tutti vogliamo che i nostri vestiti siano ordinati, quindi non possiamo rinunciare a questa mansione.

Ma, nonostante il ferro da stiro risulti indispensabile in alcune occasioni, mi sono impegnata a trovar il metodo per utilizzarlo il meno possibile e per ottenere una stiratura perfetta e senza pieghe per i miei pantaloni. Ecco come fare.

Lavaggio ottimale

Quando si parla di lavare i pantaloni senza lasciare pieghe, il primo passo è selezionare il programma giusto sulla lavatrice.

Personalmente, ho scoperto che il ciclo delicato con acqua fredda è l’ideale per la maggior parte dei tessuti, specialmente quelli che tendono a sgualcirsi facilmente, come il lino o il cotone leggero.

Per evitare la formazione di pieghe, inoltre, è importante anche non sovraccaricare la lavatrice: infatti, i pantaloni dovrebbero avere spazio sufficiente per muoversi liberamente.

Altro piccolo accorgimento è usare un detersivo liquido che agisca delicatamente sulle fibre. Inoltre, leggete bene le istruzioni per selezionare la quantità giusta da mettere in lavatrice, così eviterete anche la formazione di pieghe dovute a residui di detersivo.

Stendere con cura

Dopo il lavaggio, la maniera in cui stendete i pantaloni può fare davvero la differenza, quindi è un passaggio a cui presto particolare attenzione.

Una tecnica che trovo sempre efficace è scuoterli bene non appena si tolgono dalla lavatrice, per eliminare le pieghe più ostinate prima ancora di stenderli.

Poi, quello che faccio è evitare di stenderli alla classica maniera. Infatti io utilizzo delle grucce specifiche per pantaloni e li appendo dalla cintura. In questa fase, fate bene attenzione che le cuciture laterali siano allineate.

Questo aiuta a mantenere la forma originale dei pantaloni mentre si asciugano. Ultimo appunto importantissimo: evitate di esporli direttamente al sole, perché oltre a sbiadire il colore, può rendere il tessuto meno elastico e favorire la formazione di pieghe.

Stiratura strrategica

Stirare i pantaloni può sembrare una sfida, oltre che a essere nioso. Ma con il giusto approccio è possibile ottenere risultati impeccabili, soprattutto se avete seguito tutte le fasi precedenti, che vi agevoleranno il compito.

Prima di tutto, è essenziale controllare l’etichetta interna, che vi suggerirà la temperatura consigliata per stirarli. Poi, se possibile, utilizzate un ferro a vapore, perché è molto più efficace.

Io inizio sempre dalla parte superiore dei pantaloni, stirando la cintura e le tasche. Per le gambe, il trucco è stirarle una alla volta, posizionando il pantalone aperto sul tavolo da stiro in modo che una gamba sia distesa piatta e l’altra appesa lateralmente.

Questo metodo mi permette di stirare lungo la linea delle cuciture senza creare pieghe indesiderate. Poi, come ultimo tocco, do un colpo di vapore per rinfrescare il tessuto e dare quel look finito e professionale.

Piegare nella maniera giusta

Una volta che avete messo in atto tutti questi passaggi, dovete stare attenti a come piegate i pantaloni e a come li riponete nell’armadio per non vanificare tutto il lavoro fatto.

Quando sono ancora caldi a causa del ferro da stiro, fate molta attenzione a non posizionarli in maniera disordinata, altimenti favorirete la creazione di pieghe ostinate, che si fisseranno per il calore.

In base al tipo di pantaloni, scegliete se piegarli o appenderli.

Appenderli

Se avete spazio a sufficienza, appendere i pantaloni è spesso la migliore scelta per mantenere il tessuto liscio e senza pieghe. Io utilizzo grucce per pantaloni con clip o quelle con barra rivestita in gomma per evitare segni e scivolamenti.

Il trucco è appendere i pantaloni dalla vita o dalla cucitura inferiore (dipende dal modello di gruccia), facendo in modo che le gambe pendano in modo uniforme e liscio.

Piegarli

Può capitare di non avere spazio a sufficienza per appenderli e che siate costretti a piegare i pantaloni. In questo caso, partite dal selezionare i pantaloni giusti, e ciò quelli dai tessuti più resistenti.

Ecco come procedo per piegarli:

Stendo i pantaloni su una superficie piana, fronte verso il basso. Piego in verticale lungo la linea delle cuciture laterali, assicurandomi che i bordi siano allineati. Piego la parte inferiore dei pantaloni verso la cintura, facendo una piega netta a circa metà della gamba. Ripiego ancora una volta verso la cintura, mantenendo la piega compatta.

Ed ecco tutti i miei trucchetti per ottenere dei pantaloni senza pieghe e perfettamente stirati!