L’estate è la stagione più dolce di tutte, considerando le vacanze estive e il tempo libero che possiamo goderci con gli amici e la famiglia.

Ha di certo molti aspetti positivi, ma può essere davvero impossibile far fronte al caldo, soprattutto quando bisogna uscire di casa e il sole splende alto nel cielo.

In questo articolo voglio lasciarvi dei consigli semplici e utili per affrontare meglio la stagione estiva, che vi aiuteranno a sentirvi più freschi anche se le temperature sono più alte di quelle sperate.

Abbigliamento

Sembra scontato, ma è bene ricordarlo: l’abbigliamento è importantissimo per resistere meglio al caldo, sia in termini di colori che di tessuti.

I colori scuri attirano i raggi solari, che penetrano il tessuto e aumentano il calore percepito. I colori chiari, invece, riflettono i raggi, facendo in modo che restiate più freschi. Quando potete, prefiligete sempre il bianco.

Per i tessuti, invece, evitate assolutamente quelli sintetici, mentre sono ottimi il lino e il cotone, che sono traspiranti e non vi fanno sudare più del dovuto.

Acqua

L’acqua è fondamentale d’estate, non solo perché è necessaria per restare idratati, ma anche perché sorseggiarla di tanto in tanto è rinfrescante.

Quindi, non trascurate mai di portare con voi dell’acqua fresca. Io utilizzo la mia borraccia termica, in modo da mantenere la temperatura dell’acqua come se fosse appena uscita dal frigo. Ma mi raccomando, bevete sempre piano.

Anche se non avete sete, sforzatevi di bere. Se preferite e vi aiuta a bere di più, aggiungete un po’ di sapore all’acqua con degli infusi. Fate solo attenzione a non esagerare con gli zuccheri!

Ore calde

Un altro consiglio è quello di evitare di uscire nelle ore più calde del giorno, quando il sole è più alto, e cioè dalle 11.00 alle 16.00.

Questo non sempre è possibile, perché le cose che abbiamo da fare non spariscono solo perché fa caldo. Pertanto, bisogna trovare soluzioni alternative per combattere il caldo.

Uscite sempre con un cappellino, per non prendere troppo sole alla testa. Se possibile, bagnate anche la testa e spesso gomiti e collo: questo vi aiterà a sentire meno caldo e a eviare colpi di calore.

Doccia

D’estate, faccio almeno tre docce fresche al giorno e, se sento di averne bisogno, anche di più. Infatti, quando il caldo diventa insopportabile, una rapida rinfrescata sotto l’acqua mi sentire subito meglio.

Non c’è neanche bisogno di usare il bagnoschiuma, è solo una tecnica per abbassare rapidamente la temperatura corporea e a far fronte alle ore di calore in maniera più serena.

Vi consiglio di provare questa tecnica se siete in casa o se, in generale, avete la possibilità di bagnarvi. L’acqua vi aiuterà tantissimo!

Rinfrescare casa

Mantenere la casa fresca può fare una grande differenza nel sentire meno caldo durante l’estate, per questo vi consiglio alcune tecniche per raggiungere lo scopo.

La prima è chiudere le persiane o abbassare le tapparelle durante il giorno, per impedire al calore di entrare, o peggio, ai raggi del sole.

Spalancate tutto di notte o al mattino presto, per far circolare l’aria fresca e uscire quella accumulatasi nelle ore calde.

Infine, utilizzate un ventilatore posizioandogli davanti una ciotola di ghiaccio: vedrete che l’aria si raffredderà, creando una brezza ancora più piacevole.

Rimedi naturali

Infine, vi suggerisco di sperimentare alcuni rimedi naturali che possono aiutarvi a sentirvi più freschi. Vi rivelo due prodotti che io adoro particolarmente.

La prima è l’aloe vera, conosciuta per le sue proprietà rinfrescanti e lenitive. Io utilizzo un gel all’aloe vera sulla pelle per ottenere un effetto rinfrescante immediato. Lo consiglio soprattutto come doposole, per rinfrescare la pelle dopo una giornata di mare.

Bellissima è anche la sensazione che lascia l’olio essenziale di menta piperita, che pure ha un effetto rinfrescante. Vi basta aggiungerne qualche goccia a un olio vettore e massaggiarlo sul corpo per una sensazione di freschezza che dura a lungo.

Se seguirete questi consigli, il caldo estivo vi sembrarà meno duro da affrontare e potrete godere della stagione più attesa dell’anno con molta più serenità.