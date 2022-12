Come profumare la casa con l’Umidificatore del Termosifone?

Uno dei nostri sogni domestici è di avere sempre la casa profumata e di essere inondati di un buon odore ogni volta che apriamo le porte.

Sarete, perciò, felici di sapere che potete ottenerla sfruttando l’azione dei termosifoni che non solo diffondono il calore ma anche il profumo.

In che modo? Mettendo questi ingredienti naturali nell’umidificatore del termosifone: la vostra casa sarà sempre profumata!

Lavanda

Quando si parla di profumare la casa, non si può non menzionare la lavanda, la quale vanta un profumo inebriante, dolce e rilassante! Non a caso, è considerata la fragranza più gettonata per profumare la casa!

Munitevi, quindi, di alcuni rametti di lavanda e metteteli, poi, nella vaschetta umidificante contenente acqua. Infine, agganciatela al termosifone e aspettate che abbia inizio la magia!

In alternativa ai rametti di lavanda, potete anche direttamente aggiungere 3 o 4 gocce di olio essenziale alla vaschetta contenente acqua calda.

Alloro

Un altro rimedio consiste nell’utilizzare l’alloro, il quale è in grado di assorbire i cattivi odori e di portare un profumo di fresco in tutta la casa! Non a caso, è utilizzato anche per portare un odore di mare in casa!

Iniziate, quindi, con il far essiccare una manciata di foglie di alloro all’aria fresca, nell’essiccatore o proprio sul termosifone. Una volta essiccate, poi, vi basterà riempire l’umidificatore da termosifone con acqua calda e aggiungere al suo interno anche le foglie di alloro.

A questo punto, attaccate l’umidificatore con il gancio al termosifone e il gioco è fatto! In alternativa, potete anche mettere le foglie di alloro in un pentolino contenente acqua bollente come se steste preparando un infuso, filtrare, poi, la miscela e travasarla nella vaschetta senza dover far essiccare le foglie prima!

Cannella

Nota soprattutto per la sua capacità di profumare la casa d’autunno, la cannella è davvero in grado di portare il buon odore negli ambienti mediante l’umidificatore per il termosifone!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere un bastoncino di cannella in un pentolino contenente acqua e portare, poi, il tutto ad ebollizione. Dopodiché, togliete il bastoncino, facendo molta attenzione a non scottarvi, e travasate la miscela nella vaschetta di creta.

Per un profumo ancora più intenso, potete anche lasciare il bastoncino all’interno: vedrete che profumo!

Agrumi

Gli agrumi, si sa, vantano un profumo naturale così piacevole da essere una manna dal cielo per profumare gli ambienti ma anche i vestiti e le scarpe! Cosa ancora più bella, poi, è che basta riciclare le bucce dopo averli già utilizzati! Munitevi, quindi, di alcune scorze di limone, di mandarini o di arance e lasciatele essiccare sul termosifone, all’aperto o nel forno.

Dopodiché, aggiungetele in una vaschetta di creta contenente acqua e il vostro umidificatore profumato è pronto per l’uso! Anche in questo caso, potete mettere le bucce in un pentolino pieno d’acqua, portare ad ebollizione, e versare l’infuso direttamente nella vaschetta.

Abbiamo visto che tutti questi metodi ci aiutano a profumare la casa mentre i termosifoni sono accesi. Proprio per questo abbiamo preparato un video con tanti trucchetti per voi:

Oli essenziali

Infine, vediamo un ultimo rimedio in grado di profumare la vostra casa: gli oli essenziali, noti per la loro capacità di profumare tutto il bucato!

Aggiungete, quindi, 3 o 4 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite in una vaschetta umidificante contenente acqua calda e attaccatela, poi, al termosifone.

Circa la scelta della fragranza, vi consigliamo di prediligere oli essenziali più dolci e delicati per le camere da notte (lavanda, cannella) e scegliere, invece, fragranze più fresche e agrumate per la cucina e soggiorno.

Avvertenze

Ricordate di non utilizzare gli ingredienti citati in caso di ipersensibilità o allergie.