6 Cose che non dovresti mai tenere nei Mobili della Cucina

Quando si calcolano gli spazi, ci sono degli errori cui si ricorre davvero spesso, ovvero pensare di poter tenere tutto sotto la propria vista!

Ciò accade soprattutto in cucina, dove le cose non sono mai abbastanza e ogni giorno vorremmo aggiungere un pezzo in più.

Quei poveri mobili, quindi, diventano una sorta di ripostiglio dove si può trovare di tutto!

Per avere sempre ordine e ottimizzare gli spazi, vediamo insieme 6 cose non si dovrebbero mai tenere nei mobili della cucina!

Biancheria da tavola

La biancheria da tavola come tovaglioli in lino, tovagliette, tovaglie, centrotavola e così via sono tessuti da decoro davvero fantastici.

Conservarli nel mobile della cucina, però, non è una mossa saggia perché li si mescola con cibi e contenitori vari.

Per non comprometterne il pulito o i loro colori, vi consiglio di porli nell’armadio della biancheria.

Nel caso in cui non avete spazio e devono stare per forza nel mobile della cucina, riponeteli nel piano più alto e così saranno sempre impeccabili!

Vassoi da portata

Una soluzione da adottare se non avete molto spazio è evitare di mettere i vassoi da portata nei mobili della cucina.

Questi vassoi sono molto ingombranti e si usano davvero raramente, quindi perché permettergli di occupare mezzo mobile?

Potete incastrarli uno dentro l’altro e sfruttare lo spazio sopra il frigorifero per posarli.

Quando li dovete utilizzare basterà soltanto risciacquarli accuratamente e il gioco è fatto!

Elettrodomestici inutilizzati

A meno che non stiate nella cucina di Masterchef, è difficile usare tutti gli elettrodomestici tutti i giorni.

Frullatori, minipimer, planetaria e così via sono apparecchi che supportano la preparazione di cibi, ma molto spesso li si lascia prendere la polvere nei mobili.

Sempre in termini di spazi ridotti, sarebbe più indicato metterli in un ripostiglio. Sicuramente si deve fare uno sforzo in più per prenderli, ma almeno recuperare una notevole quantità di spazio!

Tra l’altro, quando proprio notate che non toccare questi elettrodomestici per anni e anni, potete anche optare per un regalo!

Contenitori aperti

Una buona parte dello spazio in cucina viene senza dubbio occupata dalle conserve.

Il cibo che resta viene, quindi, organizzato nei contenitori e talvolta messo nei mobili, ma questa è un’abitudine sbagliata per tanti motivi diversi.

Il primo è che i cibi dovrebbero essere messi sempre in frigo per non alterane la composizione, inoltre a lungo andare potrebbero emanare cattivissimi odori.

Mettete nei mobili solo ingredienti secchi a lunga scadenza come farina, pasta, zucchero o caffè.

Un suggerimento è sfruttare contenitori quadrati per incastrarli meglio tra di loro e non prendere dello spazio inutile.

Decorazioni per feste

Avete fatto una mega festa con delle decorazioni davvero invidiabili?

Bene, una volta finita, prendete le distanze dal vostro spirito di event planner e riponete tutti gli strumenti usati in un ripostiglio che sicuramente ha più spazio del mobile della cucina.

Una tentazione forte è anche conservare qualsiasi cosa, anche se sappiamo di non poterne fare più uso.

È molto sano sradicare quest’abitudine e avere in cucina solo quello che davvero occorre ogni giorno.

Utensili per servire all’aperto

Sempre in linea con quanto appena detto in tema di festa, bisogna far presente che anche quello che si usa per servire all’aperto deve avere un suo spazio personale che non intacchi la cucina.

Bisogna essere consapevoli che gli oggetti usati di rado non possono sostituire quanto invece viene adoperato quotidianamente.

C’è sempre uno posto per mettere le cose, basta fermarsi un attimo e dare una scala di priorità.

Nel caso di oggetti usati nelle festività, non è difficile comprendere che non hanno bisogno del mobile della cucina.