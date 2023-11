Se l’aceto è molto noto per le sue molteplici proprietà, lo stesso non vale per l’acido citrico, il quale è efficace quanto l’aceto ed anche più ecologico.

Dal momento che è in grado di smacchiare, di sgrassare, di sbiancare, di lucidare e di rimuovere il calcare, può essere usato in casa per risolvere più problemi.

Per questo, oggi vedremo insieme cosa pulire in casa con l’acido citrico!

Lavatrice e lavastoviglie

Uno degli usi maggiormente associati all’acido citrico è quello di liberare dal calcare alcuni elettrodomestici, come la lavatrice e la lavastoviglie.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e versare la miscela all’interno del cestello della lavatrice o nella vaschetta della lavastoviglie.

A questo punto, dovrete avviare il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature e aspettare che la magia abbia inizio. In lavastoviglie, inoltre, l’acido citrico può fungere anche da brillantante!

E se volete vedere come fare un anticalcare fatto in casa, ecco un video per voi!

Piastrelle

Che si stia parlando delle piastrelle della cucina o del bagno, poco importa, in quanto entrambe tendono ad opacizzarsi con il tempo e a sporcarsi.

Se quelle del bagno, infatti, sono soggette alla formazione del calcare, quelle della cucina, invece, presentano macchie di incrostato dovute alla preparazione dei pasti. Ma sarete felici di sapere che l’acido citrico verrà in vostro soccorso in entrambi i casi!

Anche in questo caso, quindi, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua demineralizzata, travasare la miscela così ottenuta in un flacone con spray e agitarlo energicamente in modo da mescolare gli ingredienti.

Dopodiché, vaporizzate il composto sulle piastrelle, lasciate agire un po’ e passate una spugnetta.

Infine, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e asciugate accuratamente.

Acciaio

Le superfici di acciaio in casa possono essere molteplici e vanno dai rubinetti, al piano cottura, al frigorifero e così via.

Se, quindi, volete rimuovere le macchie di calcare o di sporco dal vostro acciaio e averlo lucido come nuovo, dovrete realizzare la solita miscela già vista sopra e vaporizzarla su queste componenti.

Dopodiché, lasciate agire per circa 10 minuti e risciacquate accuratamente.

Bucato

L’acido citrico può essere utilizzato anche per ammorbidire i capi, in quanto vanta anche proprietà ammorbidenti.

Vi basterà, quindi, versare 150 grammi in un litro di acqua distillata, mescolare il composto e versare, poi, 100 ml di questa miscela nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio più adatto ai vostri vestiti.

Vetri

Quante volte vi è capitato di notare degli aloni e delle macchie sui vetri della vostra casa? Immagino spesso. Sarete felici di sapere, quindi, che l’acido citrico è in grado anche di lucidare queste superfici!

Ancora una volta, versate 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e travasate il tutto in un vaporizzatore. Dopodiché, spruzzate la miscela sul vetro, lasciate agire per circa mezz’ora e passate un panno per strofinare delicatamente. Infine, asciugate accuratamente.

Sanitari

Infine, vediamo come utilizzare l’acido citrico per sbiancare e lucidare i sanitari su cui spesso troviamo macchie gialle.

Realizzate la solita miscela e vaporizzatela sui sanitari, dopodiché lasciate agire per circa 10 minuti, passate una spugnetta per strofinare e risciacquate.

In caso vogliate rimuovere le macchie gialle nel wc, invece, dovrete versare questa soluzione di acido citrico nella tazza, lasciate agire per qualche ora per ammorbidire l’incrostazione di calcare e strofinare, poi, con lo scopino o una spazzola.

Infine, risciacquate e tirate lo sciacquone.

Avvertenze

Provate l’acido citrico prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare le superfici. Inoltre ricordiamo che non può essere usato su marmo o pietra naturale.