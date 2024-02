Gli elettrodomestici sono i nostri migliori amici in casa e i nostri alleati per le pulizie, ma hanno anche tanto bisogno di cure e attenzioni, soprattutto quando non sono nuovissimi.

La lavatrice, in particolare, può dare più problemi degli altri, sia perché utilizzata spesso sia perché è un elettrodomestico il cui utilizzo coinvolge l’acqua, di conseguenza calcare e residui che possono ostruire i tubi.

Ma sono tanti i motivi per cui la lavatrice può danneggiarsi e uno dei segnali più evidenti, quando questo succede, è la perdita d’acqua. Vediamo quali sono i motivi per cui la lavatrice perde acqua e come possiamo evitare che accada.

Cosa causa le perdite d’acqua

Sono molti i fattori che possono danneggiare la lavatrice e causare delle perdite d’acqua. Uno dei motivi più comuni è la rottura o il deterioramento delle guarnizioni e delle tenute.

Un altro fattore è la scarsa manutenzione dei tubi di scarico, in cui si accumulano residui e detriti, che li ostruiscono con facilità e fanno in modo che l’acqua fuoriesca dalla lavatrice.

Anche un errore di installazione ed eventuali danni al tamburo o al cestello della lavatrice potrebbero causare perdite d’acqua durante il ciclo di lavaggio.

Fate anche attenzione all’uso in eccesso di detersivo, la cui schiuma sovrabbondante potrebbe causare la fuoriuscita d’acqua: per questo, attenetevi sempre al dosaggio indicato sulle etichette.

Consigli per evitare le perdite d’acqua

Le perdite d’acqua non solo sono fastidiose, ma possono anche essere pericolose. Ricordiamoci infatti che bisogna assolutamente evitare di far entrare l’acqua a contatto con la corrente elettrica.

Vediamo insieme quali sono le azioni da compire per evitare perdite della vostra lavatrice e mantenere l’elettrodomestico sano più a lungo possibile.

Manutenzione regolare

La parola chiave in questi casi è prevenzione: è importante controllare la lavatrice in tutte le sue parti almeno una volta ogni due mesi, se non addirittura una volta al mese, per assicurarsi che non ci siano danni o evitare che piccole problematiche ne causino di più gravi.

Infatti a volte potrebbe essere sufficiente compiere una piccola azione preventiva quando ci si accorge di un piccolo difetto, che, se trascurato, può poi comportare delle conseguenze più gravi.

Per manutenzione della lavatrice si intende ispezionare tubi, tenute e guarnizioni. Inoltre, non bisogna trascurare il tamburo e il cestello, che possono danneggiarsi soprattutto a causa dell’usura.

Se notate qualcosa di anomalo, contattate subito il servizio di assistenza per evitare che il vostro elettrodomestico vi sorprenda con perdite sgradevoli, a cui risulterà poi difficile porre rimedio.

Pulizia dei filtri

Le lavatrici sono dotate di filtri, che hanno una funzione fondamentale, ovvero quella di impedire che lo sporco entri nel sistema. Ma proprio in virtù di questo, hanno la tendenza ad accumulare residui, che possono danneggiare l’elettrodomestico.

Per evitare che il filtro si intasi e che il materiale filtrato entri in circolo, bisogna pulirlo con regolarità seguendo il manuale di istruzione che specifica i passaggi corretti da eseguire. In questa fase, fate molta attenzione e ricordatevi di staccare sempre la corrente elettrica per tutelarvi.

Installazione corretta

Installare correttamente la lavatrice non è un aspetto da trascurare: questi elettrodomestici devono essere posizionati su una superficie perfettamente orizzontale e tutti i collegamenti devono essere saldamente fissati.

In virtù di movimenti causati soprattutto dell’azione della centrifuga, la stabilità è un aspetto essenziale non solo per le parti meccaniche, ma anche per la vostra sicurezza.

Tubi di scarico

Può succedere che i tubi di scarico si intasino, per questo dovete premurarvi che siano sempre liberi ed eliminare qualsiasi eventuale residuo che potrebbe bloccare il normale flusso dell’acqua.

Contenere le perdite

Ricordatevi che, se si verificano perdite, è importante contenerle per una questione di sicurezza. Quindi procuratevi dei contenitori appositi per raccogliere l’acqua ed evitare che si disperda sul pavimento.

Gli elettrodomestici sono davvero tanto delicati quanto indispensabili, ma delle piccole attenzioni possono evitare degli eventi sgradevoli come la fuoriuscita di acqua e farli durare anche più a lungo nel tempo.