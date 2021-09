Lavare a terra è una delle azioni che facciamo quotidianamente in casa. Il pavimento si macchia ogni giorno e accumula la polvere e lo sporco che abbiamo sotto le scarpe.

Proprio in virtù di questo, è importante avere cura dei propri pavimenti, ma spesso non sappiamo cosa utilizzare per lavarli e facciamo un mix di detersivi che poi non si rivelano efficienti.

Oggi invece ti dirò 3 detersivi naturali per i pavimenti che prevedono ingredienti facilmente reperibili, vi assicuro che in casa li potrete fare tranquillamente!

N.B. Per ogni pavimento c’è un detersivo specifico, per cui state attenti e attenetevi alle istruzioni date nel seguente articolo.

Detersivo per pavimenti in marmo e pietra

I pavimenti in marmo e in pietra naturale sono tra i più belli in assoluto e conferiscono lucidità ed eleganza alla nostra casa.

Tuttavia sono allo stesso tempo molto delicati e si macchiano facilmente, dunque non bisogna mai utilizzare su di essi dei prodotti acidi, oppure lavare gettando prima il detersivo sul pavimento e poi l’acqua. Ciò fa perdere anche la naturale lucentezza e il marmo diventa opaco.

Vediamo quindi qual è un detersivo naturale che fa al caso vostro se avere questo tipo di piastrelle:

Ingredienti:

Acqua (3 litri)

Alcol denaturato (10 cucchiai)

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaino liquido o a scaglie)

Bicarbonato (3 cucchiai)

Unite acqua e alcol denaturato e aggiungete poi bicarbonato e sapone di Marsiglia, mescolate per bene finché non saranno tutti diluiti e versate il composto ottenuto nel secchio.

Vi ricordo che sui pavimenti di marmo è facile che si formino gli aloni, quindi è consigliabile lavare con abbondante acqua e con un panno in microfibra.

Per pavimenti in gres e ceramica

I pavimenti in gres porcellanato e in ceramica sono modelli che arredano le case moderne, infatti si vedono sempre più spesso, anche per la loro praticità nel pulirli.

Non richiedono la stessa accortezza che richiederebbe un pavimento in marmo, ma bisogna stare comunque attenti a scegliere bene il modo in cui lavarli.

Inoltre il mio consiglio è quello di rimuovere bene la polvere quotidianamente da questi pavimenti, soprattutto se sono bianchi!

Ingredienti:

Aceto bianco (1/2 bicchiere)

Alcol denaturato (4 cucchiai)

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaio liquido o a scaglie)

Come per la precedente ricetta, vi basterà unire tutti gli ingredienti insieme. Vi ricordo, però, che se avete il sapone di Marsiglia a scaglie, è bene che lo sciogliate prima a bagnomaria, in modo che possa amalgamarsi bene a tutti gli altri ingredienti.

Lavate poi il pavimento con acqua tiepida, anche in questo caso il panno indicato è quello in microfibra.

Detersivo per pavimenti in legno e parquet

L’ultimo detersivo naturale che vi indicherò è utilizzabile per i pavimenti in legno e parquet, saprete sicuramente che anche qui parliamo di un materiale delicato.

Più che lavarlo, questo pavimento dovrebbe essere spolverato e lucidato, ma senza dubbio occorre un lavaggio di tanto in tanto.

Ribadisco ancor più forte che non è necessario utilizzare troppi prodotti e sempre diversi, ma pochi e semplici ingredienti che vi daranno un grande aiuto, vediamoli!

Occorrente:

Bicarbonato (2 cucchiai)

Sapone di Marsiglia (1 cucchiaio e mezzo)

Anche qui abbiamo scelto ingredienti che sgrassano, ma non aggrediscono il materiale. Se il sapone è liquido, aggiungete il bicarbonato e mescolate. Nel caso avete la saponetta, prendetene la quantità indicata a scaglie e scioglietela a bagnomaria.

Versate il detersivo che avere creato nel secchio con acqua tiepida (raccomando di non utilizzare acqua calda o bollente con questo tipo di pavimento).