Con l’arrivo della stagione invernale, molti di voi si trovano ad affrontare il dilemma di dove mettere le scarpe pesanti, sicuramente più voluminose di quelle estive.

Può accadere, infatti, che soltanto la scarpiera non risulti sufficiente a contenerle e che nasca l’esigenza di trovare nuovi spazi di stoccaggio da dedicare alle scarpe.

Questo nuovo spazio per le vostre calzature deve anche essere facilmente accessibile, per non rendere troppo complicato recuperarle ogni volta che vi servono.

Vediamo insieme qualche strategia per massimizzare lo spazio e qualche chicca su dove mettere le scarpe quando non c’è posto a sufficienza nella scarpiera.

Contenitori Trasparenti

Un modo efficace per recuperare spazio e mantenere l’organizzazione è l’utilizzo di contenitori trasparenti. Scegliete contenitori di dimensioni adeguate per le scarpe invernali e soprattutto trasparenti, in modo da poter vedere facilmente cosa c’è dentro.

In alternativa, se possedete già dei contenitori colorati, che non vi permettono di vedere l’interno, potete usare delle etichette per conoscere il contenuto in maniera immediata, senza doverli aprire ad uno ad uno per controllare cosa c’è dentro.

Posizionate i contenitori impilati sul fondo dell’armadio o sugli scaffali, così da tenere in ordine le scarpe anche se non sono nella scarpiera.

Spazio sotto il Letto

Lo spazio sotto il letto è spesso sottovalutato e resta non sfruttato. Per recuperarlo e utilizzarlo, investite in scatole di immagazzinaggio progettate appositamente per adattarsi a quello spazio.

In questo modo, eviterete di sprecare spazio prezioso negli armadi e nelle scarpiere. Questo approccio è particolarmente utile per le calzature meno utilizzate, come quelle da cerimonia o le scarpe con il tacco.

Appendini da Porta

Gli appendini da porta sono una soluzione intelligente per sfruttare gli spazi verticali. Acquistate quelli progettati appositamente per le scarpe e posizionateli dietro le porte degli armadi o delle stanze poco utilizzate.

Vi basta soltanto sceglierli delle dimensioni giuste per i vostri spazi e il gioco è fatto!

Mensole e ripiani

Se avete uno spazio specifico, come un ripostiglio, considerate di creare uno spazio di archiviazione dedicato alle scarpe aggiungendo delle mensole.

Ad esempio, all’interno di un mobile o di una cabina armadio, potete valutare di installare dei ripiani per dividere gli spazi in maniera più intelligente e recuperare posto per le vostre scarpe.

Alzata per ripiani

Qualche volta gli scompartimenti della scarpiera possono essere più alti di quanto necessitiate. In questo caso, per recuperare un po’ di spazio e organizzare al meglio le vostre scarpe, procuratevi delle alzate per ripiani.

Queste vi permettono di posizionare le scarpe nella parte superiore del ripiano, ma anche di sfruttare lo spazio sottostante, dove potete posizionare le scarpe più basse e meno ingombranti.

Ad esempio, potreste sfruttare il ripiano inferiore per le scarpe da ginnastica, molto più basse, mentre quello superiore per tenere gli stivali dritti, in modo che non si pieghino.

Spazi verticali

Se avete degli spazi verticali inutilizzati, sia all’interno dei mobili che sulle pareti, valutate di installare dei ganci a cui appendere delle scarpiere appositamente progettate.

In questo modo, non soltanto recupererete spazio, ma potrete anche aggiungere uno tocco di stile decorativo al vostro ambiente domestico.

Cassapanca

Un’altra soluzione alternativa per contenere le vostre scarpe invernali recuperando spazio è installare all’ingresso o ai piedi del letto una cassapanca.

Questo elemento d’arredo è molto utile, perché al suo interno potete inserirci le scarpe che non entrano nella scarpiera. Utilizzate dei sacchetti di tessuto per avvolgerle evitando che si rovinino. E, soprattutto, non dimenticate di aggiungere un’etichetta ai sacchetti per sapere quali sono le scarpe contenute.

Saper trovare soluzioni alternative per riporre le scarpe ingombranti in modo intelligente è essenziale per mantenere l’ordine in maniera efficiente.

Ricordatevi di sfruttare tutti gli spazi possibili, di pensare fuori dagli schemi e, soprattutto, di essere creativi. In questo modo potrete godere di un ambiente domestico organizzato e funzionale, anche durante i mesi invernali, quando lo spazio sembra non bastare mai.