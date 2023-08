Da Dove si comincia a Pulire la Casa quando si torna dalle vacanze

Dopo aver goduto di giorni di relax e divertimento durante le meritate vacanze, il ritorno a casa può essere una sensazione piacevole, ma anche stressante.

Da un lato, si è felici di tornare al proprio ambiente familiare, ma dall’altro ci si trova ad affrontare il disordine e il caos accumulato durante l’assenza.

Tra valigie da svuotare, vestiti da lavare e una casa da riorganizzare, pulire e ordinare tutto può sembrare scoraggiante. Ma non temete, perché con una strategia e un piano ben definito, pulire la casa dopo le vacanze può diventare un compito meno duro.

Vediamo insieme da dove iniziare!

Svuotare le valigie

Il primo passo è svuotare completamente tutte le valigie e i bagagli: questo è fondamentale, altrimenti rischiate di ordinare il resto e poi ritrovarvi di nuovo con il disordine in giro.

Togliete i vestiti dalle borse e riponeteli nei loro armadi o cassetti. Se sono sporchi, metteteli nel cesto dei panni da lavare.

Gettate via gli oggetti che avete portato con voi e che non vi serviranno più in futuro, come biglietti da musei o mappe locali. Oppure, se siete dei romantici e vi piace conservarli, riponeteli in un posto a loro dedicato, senza lasciarli in giro.

Fare il bucato

Uno dei compiti più significativi dopo le vacanze è affrontare il carico di lavanderia accumulato. Iniziate separando i vestiti in base al tipo di lavaggio necessario e metteteli in coda per la lavatrice.

Seguite tutte le istruzioni sull’etichetta per evitare danni ai tessuti e, mentre la lavatrice sta facendo il suo lavoro, concentratevi su altre attività per recuperare tempo.

Pulire la cucina

La cucina è generalmente uno dei luoghi più disordinati dopo le vacanze. Iniziate con la pulizia del frigorifero, eliminando cibi scaduti o in cattivo stato.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Prendetevi del tempo per pulire gli scaffali e le superfici, e poi rimettete a posto cibo, utensili o contenitori che avete portato con voi in vacanza, lavandoli se necessario.

Non dimenticate di controllare anche la dispensa e di gettare gli alimenti scaduti o aperti da troppo tempo.

Pulire il bagno

Il bagno è un’altra zona importante da affrontare, che va disinfettata a fondo prima di utilizzare.

Iniziate con la pulizia dei sanitari, come il wc, la doccia o la vasca e il lavandino. Cambiate eventuali asciugamani sporchi, dove può essersi accumulata polvere, con quelli puliti.

Passate poi a mettere a posto tutti gli articoli da toeletta che avete portato con voi nei loro posti.

Riordinare le stanze

Passate ora alle singole stanze della casa. Se non lo avete già fatto come suggerito, iniziate dal riporre al loro posto i vestiti e gli oggetti che avete messo in valigia e che sono puliti, quindi pronti a essere riordinati.

Se avete lasciato fuori posto qualcosa prima di partire, come i giocattoli per bambini o dei libri, procedere con il metterli in ordine negli spazi prestabiliti.

Alla fine di tutto, passate agli oggetti decorativi, disponendoli come siete soliti fare. Questo processo vi aiuterà a ripristinare l’ordine in tutta la casa.

Pulire i pavimenti

La polvere si accumula quando si lascia la casa sola per un po’ di giorni. Per questo, dopo che le stanze sono state riordinate, passate alla pulizia dei pavimenti.

Aspirate i tappeti e i pavimenti, quindi lavateli con i detergenti adeguati. I pavimenti puliti daranno subito una sensazione di freschezza e ordine.

Curare gli esterni

Non trascurate gli esterni, che sono forse la parte che più si sporca mentre siete fuori per le vacanze. Se avete un giardino o un balcone, quindi, prendetevi un po’ di tempo per riportarlo in ordine.

Spazzate e lavate i pavimenti, potate le piante e l’erba, annaffiate il giardino o i vasi e riponete tutto ciò che c’è in giro nei mobili da esterno.

Schedulare le pulizie

Una volta che avete riportato la casa al suo splendore, pensate a come mantenere l’ordine in futuro, affinché affrontare le faccende domestiche non sia più faticoso.

Creare un programma di pulizia regolare, in cui dividete in compiti in maniera giornaliera, vi aiuterà a gestire meglio il caos e a mantenere la casa sempre presentabile.

Godersi ordine e pulizia

Infine, dopo tutto il duro lavoro, concedetevi il tempo per rilassarvi e godervi la vostra casa pulita e in ordine.

Ricordate che lasciare la casa in ottimo stato prima di partire è il modo migliore per non fare troppa fatica al rientro, ma se non lo avete fatto non preoccupatevi: a tutto c’è una soluzione se saprete come organizzarvi.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.