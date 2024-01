Ho provato a mettere i fogli di giornale sugli armadi ed ecco cosa è successo

La polvere in casa tende ad accumularsi ovunque, questo si sa, eppure ci sono delle superfici su cui è più difficile rimuoverla.

In particolar modo, sono la parte alta dei mobili e degli armadi ad accumulare più polvere e che fatica poi pulirli data la loro posizione.

Per questo, oggi vi dico il mio trucchetto per velocizzare la pulizia sugli armadi e farla senza fatica!

Come fare

Innanzitutto, munitevi di alcuni fogli di giornale, preferibilmente quelli dei quotidiani in quanto sono più assorbenti rispetto ai fogli delle riviste.

Ovviamente, la quantità dipenderà dalla grandezza della superficie da coprire e da quanti armadi volete pulire.

A questo punto, facendovi aiutare da qualcuno, passate un piumino sulla parte alta dei vostri armadi e mobili e passate, poi, un panno in microfibra immerso in una bacinella contenente una miscela composta da acqua tiepida e 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia.

Questo sapone, infatti, non solo vanta proprietà smacchianti e pulenti, ma è in grado anche di prevenire la comparsa della polvere.

Una volta pulito l’armadio, asciugate accuratamente con un panno asciutto, dopodiché provate il trucchetto dei fogli di giornale.

Tutto ciò che dovrete fare è distendere questi fogli sulla parte alta dell’armadio fino a ricoprirla totalmente. Vi raccomando di coprire anche gli spazi più piccoli ritagliando dei piccoli pezzi di giornale.

Cosa succede

Una volta visto come provare il trucchetto dei fogli di giornale, vediamo insieme a cosa serve e cosa succede dopo.

Lo scopo di questi giornali, infatti, è proprio quello di assorbire la polvere ed evitare che possa attaccarsi sui vostri armadi.

Quando vorrete pulire la parte alta dei vostri mobili, infatti, farete tutto più velocemente, in quanto vi basterà semplicemente rimuovere i fogli di giornale, avendo cura di non far cadere la polvere a terra o di non farla disperdere sulla superficie.

Dopodiché, appallottolate i fogli sporchi di polvere e gettateli nella pattumiera. Noterete che tutta la superficie dell’armadio sarà pulita come appena lavata poiché sarà stata “protetta” dai fogli di giornale che avranno accumulato la polvere.

Per una pulizia profonda, vi suggerisco comunque di passare un panno inumidito in una miscela di acqua e sapone, ma a questo punto basterà solo una passata per avere la parte alta del mobile super pulita.

Infine, rimettete dei nuovi fogli di carta di giornale e il gioco è fatto!

Ogni quanto cambiarli

Poiché la polvere tende a formarsi velocemente in casa soprattutto così in alto, sarebbe bene procedere con questa pulizia e con il ricambio dei fogli di giornale almeno una volta al mese.

Ovviamente, però, la frequenza dipende anche da vari fattori in casa che portano ad accumulare più velocemente la polvere, quali i caloriferi accesi, le porte aperte durante le giornate ventose, stanze più utilizzate.

Cercate, quindi, di comprendere con quanta velocità i fogli di giornale tendono a riempirsi di polvere e sostituiteli quando li vedete sporchi.

Tanto…vi basteranno pochissimi minuti!

Spray anti polvere

E se volete utilizzare degli spray antipolvere in grado di rimuoverla velocemente e di prevenire la sua formazione, allora abbiamo pensato per voi un video che vi mostrerà come realizzarlo step by step!

In questo modo, potete anche vaporizzarlo quando cambiate i fogli di giornale per una pulizia ottimale e super veloce!