Fogli di giornale nelle scarpe bagnate per assorbire il cattivo odore

Quando le scarpe si bagnano, il problema non è solo l’acqua visibile. L’umidità penetra all’interno della tomaia, si insinua nelle cuciture e resta intrappolata nei materiali, soprattutto se si tratta di pelle o tessuti tecnici.

Asciugarle nel modo sbagliato può compromettere la struttura, irrigidire le superfici o creare pieghe permanenti. Il metodo dei fogli di giornale è una soluzione semplice ma estremamente efficace, perché sfrutta le proprietà fisiche della cellulosa per estrarre l’umidità in modo graduale, senza stressare i materiali.

È un sistema basato su capillarità ed evaporazione lenta, che permette di mantenere forma e flessibilità della scarpa nel tempo.

Perché il giornale assorbe

La carta dei quotidiani è composta da fibre di cellulosa riciclate, molto più porose rispetto ad altri tipi di carta. Questa struttura crea una rete di micro-canali che favoriscono il passaggio dell’acqua attraverso il fenomeno della capillarità.

Quando il giornale viene inserito all’interno della scarpa, entra in contatto con le superfici umide e inizia ad attirare le molecole d’acqua. Non si limita ad assorbire in superficie, ma “estrae” l’umidità anche dalle zone più interne.

La sua igroscopicità permette di regolare questo processo in modo naturale: il trasferimento dell’acqua avviene gradualmente, evitando accumuli o sbalzi improvvisi. Questo è fondamentale per non alterare la struttura dei materiali.

A differenza di altri sistemi, non crea uno shock, ma accompagna l’asciugatura in modo uniforme.

Come neutralizza gli odori

Oltre all’umidità, il giornale interviene anche sugli odori che si sviluppano quando l’acqua ristagna nei materiali.

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L’inchiostro utilizzato nei quotidiani, spesso a base di carbone o derivati vegetali, ha la capacità di legarsi alle molecole volatili responsabili dell’odore di “chiuso”. Non copre l’odore, ma lo intercetta e lo riduce.

La carta stessa contribuisce a questo effetto. Assorbendo l’umidità, elimina la condizione che favorisce la formazione degli odori, lasciando l’interno della scarpa più neutro.

È un’azione passiva, ma molto efficace, soprattutto se il processo di asciugatura viene gestito correttamente fin dall’inizio.

Come riempire le scarpe

Il modo in cui si inserisce il giornale è fondamentale per ottenere un buon risultato.

I fogli vanno appallottolati in modo morbido, senza comprimerli troppo. L’obiettivo è riempire la scarpa senza esercitare pressione eccessiva sulle pareti interne.

È importante distribuire bene la carta, partendo dalla punta fino al tallone. Questo permette di sostenere la struttura e garantire il corretto mantenimento della tomaia durante l’asciugatura.

Se la carta è troppo compressa, perde parte della sua capacità di assorbimento. Se invece è troppo sciolta, non entra in contatto sufficiente con le superfici umide. Serve un equilibrio: piena, ma ariosa.

Questo passaggio è spesso sottovalutato, ma è quello che evita deformazioni e pieghe permanenti.

Evitare il calore

Uno degli errori più comuni è utilizzare fonti di calore diretto per accelerare l’asciugatura.

Posizionare le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore intenso provoca una perdita troppo rapida di umidità. Questo altera la tensione superficiale dei materiali, rendendoli rigidi e meno elastici.

Nel caso della pelle, il rischio è quello di creare crepe o irrigidimenti permanenti. Nei tessuti tecnici, si possono verificare deformazioni o perdita di struttura.

Il metodo con il giornale, invece, garantisce un’evaporazione lenta a temperatura ambiente. Questo mantiene l’equilibrio interno dei materiali e preserva la loro flessibilità.

Il tempo impiegato è maggiore, ma il risultato è nettamente migliore.

Quando cambiare la carta

Il giornale ha una capacità di assorbimento limitata. Quando si satura, smette di funzionare e può addirittura rallentare il processo.

Se le scarpe sono molto bagnate, è consigliabile controllare la carta dopo 2 o 3 ore. Se risulta umida o pesante, va sostituita con fogli asciutti.

Questo ciclo può essere ripetuto più volte, fino a quando la carta inserita resta quasi asciutta. È il segnale che l’umidità interna è stata rimossa in gran parte.

Un passaggio utile è lasciare la scarpa senza imbottitura per l’ultima fase. Questo permette all’aria di completare l’asciugatura e stabilizzare l’interno.

Attenzione ai materiali chiari

Per scarpe con interni chiari o delicati, è importante considerare il rischio di trasferimento dell’inchiostro.

Anche se raro, può accadere soprattutto su superfici molto assorbenti. Per evitare questo problema, si può creare uno strato protettivo utilizzando carta bianca semplice come primo rivestimento interno.

Successivamente si può completare l’imbottitura con il giornale, mantenendo così l’efficacia del metodo senza rischi di macchie.

Questo accorgimento è particolarmente utile per calzature in tessuto chiaro o per scarpe di valore, dove ogni dettaglio conta.

Con questo sistema, l’asciugatura diventa un processo controllato e rispettoso dei materiali. Le scarpe mantengono forma, elasticità e comfort, evitando danni che spesso derivano da soluzioni troppo rapide ma poco adatte.