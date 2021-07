I Burger vegetali Findus Green Cuisine, una scelta sostenibile e di gusto

Approcciare a una filosofia maggiormente rivolta alla sostenibilità è una delle ultime tendenze che si stanno diffondendo nel nostro paese e riguarda anche il tipo di alimentazione seguita.

In quest’ottica Findus ha deciso di lanciare la linea di prodotti Green Cuisine, all’interno della quale ha inserito dei burger vegetali gustosi, sostenibili e nutrienti.

Lo scopo è quello appunto di favorire la sostenibilità grazie alla diffusione di prodotti che, nella loro produzione, impieghino una minore di acqua e di terreno rispetto a quella usata per la produzione di carne rossa, e che non derivano dagli allevamenti intensivi nei quali molti animali vivono negativamente, nonostante i controlli in merito siano diventati più frequenti.

La casa produttrice, leader nel settore dei surgelati, intende spingere su prodotti vegetali che possano soddisfare tutti coloro che vogliono ridurre il consumo della carne nella propria dieta.

Si tratta quindi di alternative alla carne, che non facciano però rinunciare però al gusto e al sapore, permettendo di creare deliziosi piatti.

I valori nutrizionali dei Burger Findus Green Cuisine

È importante, nella scelta dei cibi da mangiare, fornire al proprio corpo un apporto nutritivo bilanciato. Un esempio sono le proteine, indispensabili per il nostro organismo perché contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare e al normale mantenimento delle ossa.

I Burger vegetali Findus Green Cuisine, sono interessanti a livello nutrizionale, sono infatti ricchi di proteine e fonte di fibre, una porzione infatti ne fornisce 6,5 grammi rispetto ai 25 grammi raccomandati quotidianamente.



Inoltre, i Burger vegetali Green Cuisine sono fonte di ferro. L’assunzione di ferro è importante perché contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, al normale funzionamento del sistema immunitario, al normale trasporto di ossigeno nel corpo e a una normale funzione cognitiva.

Ultimo aspetto, ma non meno importante, i Burger vegetali Findus risultano inoltre decisamente poveri di grassi saturi. Ridurre il consumo di grassi saturi è importante perché contribuisce al mantenimento di normali livelli di colesterolo nel sangue. Per questo motivo questi burger si prestano a coloro che sono alla ricerca di un prodotto gustoso e nutriente.

Nutrirsi bene, con gusto

La preoccupazione delle persone che per la prima volta si approcciano ai burger veggie è di trovare in tavola piatti poco saporiti e gustosi.

Ciò non accade con la linea vegetale Green Cuisine Findus, che pone attenzione non solo alla sostenibilità ma anche al sapore, proponendo così un cibo prelibato e gustoso.

La forma, il colore e la consistenza ricordano quelle della carne, così come il gusto che è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Grazie alla forma tradizionale del burger è possibile utilizzarli per le ricette di sempre, come l’intramontabile panino con il burger, e aggiungere salse e condimenti a seconda delle proprie preferenze.

Insomma, è la strada giusta per contribuire a dare una svolta in favore della sostenibilità, senza perdere, nel contempo, il piacere di sedersi in tavola con i propri cari, assaporando piatti gustosi e nutrienti!

Facili da trovare, facili da gustare

I Burger Green Cuisine Findus possono essere acquistati nei supermercati con un reparto surgelati e sono facilissimi da preparare. Possono essere cotti sia in padella sia al forno. Se preferisci la cottura in padella, fai scaldare innanzitutto un cucchiaio di olio EVO e poi lascia cuocere il prodotto che desideri fino a cottura ultimata, ricordandoti di girarlo spesso.

Se preferisci invece una preparazione ancora più light, disponi il prodotto ancora surgelato su una teglia e lascia cuocere a 200° fino a completa cottura.

Una nuova soluzione per fare del bene a noi, al pianeta, senza rinunciare a un pasto saporito.