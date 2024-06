Mal di testa da cervicale: ecco quali sono le cause più comuni che lo provocano

Il mal di testa, nella sua definizione medica nota come cefalea, può manifestarsi con pattern diversi che vanno da lievi fastidi a dolori lancinanti e persistenti. Ve ne sono di diverse tipologie, ma sicuramente una delle più diffuse e note è la cervicalgia. Questo tipo di dolore, dovuto all’infiammazione di muscoli o articolazioni della zona del collo, può colpire persone di qualsiasi età (contrariamente al falso mito per cui sia legato all’età) e si caratterizza con dolori localizzati nella zona cervicale, che possono però arrivare a coinvolgere anche spalle, braccia e il dorso.

Il mal di testa che ne deriva spesso si caratterizza per l’irradiazione del dolore a partire da collo sino alla zona frontale della testa ed è spesso un dolore di tipo pulsante, che si intensifica quando si fanno movimenti col collo o con la testa, rendendo il mal di testa da cervicale particolarmente invalidante per chi ne soffre.

È proprio nei fattori scatenanti che spesso possiamo intervenire, in modo da prevenire il sintomo della cefalea e migliorare così le nostre giornate e il nostro riposo notturno. Per questa ragione nelle prossime righe cercheremo di capire insieme quali sono le cause più comuni e i fattori scatenanti del mal di testa da cervicale.

Mal di testa da cervicale: le cause principali

La cervicalgia è normalmente legata, come anticipato sopra, all’infiammazione della zona cervicale, da cui il suo nome. Questo può essere causato da vari fattori che contribuiscono ad apportare stress in quest’area, per esempio un trauma improvviso (il classico colpo di frusta), ma anche da patologie quali l’artrosi o la presenza di ernie.

Tuttavia, quello che probabilmente è il fattore scatenante più comune è un’ errata postura, presente soprattutto in chi, per lavoro o per altri motivi, passa parecchio tempo davanti ad un pc o ad una scrivania. Anche un utilizzo eccessivo dello smartphone, mantenendo la testa piegata in avanti per lunghi periodi, può dare origine a questo tipo di dolore.

Un altro fattore scatenante può essere lo stress, che porta spesso a tensione muscolare e, di conseguenza, ad un’infiammazione dei muscoli.

Mal di testa da cervicale: come intervenire

Il mal di testa da cervicale può essere curato in vari modi: Come per esempio tramite l’utilizzo di farmaci, in particolare i FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steoidei) che possono contribuire a dare sollievo nei casi di maggiore dolore.

Esistono però anche rimedi non farmacologici che possono dare sollievo al dolore cervicale. Per esempio, mantenere la zona al caldo, attraverso l’applicazione di una borsa dell’acqua calda o di un cerotto termoriscaldante, può contribuire a dare sollievo al dolore.

Una ulteriore soluzione è la fisioterapia, specie nei casi in cui il dolore è particolarmente frequente: farsi seguire da uno specialista, che guidi nel mantenimento di una corretta postura, può avere effetti benefici a lungo termine sulla cervicalgia.

Ovviamente, se il dolore è particolarmente frequente o forte, è opportuno vedere uno specialista per capire se non ci siano cause più importanti alla base del dolore.