Malessere primaverile: tutto quello che devi sapere per affrontarlo

Il cambio di stagione può rivelarsi per molti un momento a dir poco traumatico, specialmente se si passa dall’inverno alla primavera. La stagione dei fiori e dei colori sgargianti porta infatti con sé una lunghissima lista di disturbi che causano disagi e milioni di persone in tutto il globo, i quali variano da semplici spossatezze a vere e proprie depressioni. Questo particolare momento dell’anno, quindi, stimola la gente a cercare delle soluzioni utili per poter far fronte al problema, che per fortuna, con qualche piccolo accorgimento, può essere serenamente affrontato.

Come vedremo di seguito, una delle migliori soluzioni a questo problema è quella di ricorrere a degli integratori. Specialmente in questo periodo, visto la maggiore richiesta, sono numerose le farmacie, come ad esempio Farmaè , che propongono varie tipologie di questo prodotto, spesso proponendo promozioni e prezzi conviventi.

In effetti l’ausilio di questi prodotti risulta essere un rimedio comprovato, ma prima di poter intraprendere un qualsiasi tipo di percorso curativo sono fondamentali due premesse.

Prima di ogni cosa è necessario capire di quali tipi di disturbi si sta soffrendo, dato che questo malessere di stagione ha diverse forme. Una volta colto appieno il disagio si potrà poi passare allo step successivo. La seconda premessa riguarda invece il conoscere questo particolare “momento” dell’anno, in modo da identificarlo e agire di conseguenza.

Cos’è il malessere primaverile?

Gli esperti identificano questa serie di problemi come il risultato di uno squilibrio dell’organismo, derivato ovviamente dal cambio di clima e temperatura. Ciò succede perché il corpo ha bisogno di adattarsi ai nuovi ritmi della stagione e durante questo processo innesca dei meccanismi che portano a disagi come spossatezza, irritabilità, disturbi del sonno, cattivo umore, variazioni di peso e difficoltà nella concentrazione.

Questi automatismi si innescano in ogni cambio di stagione, ma quando si tratta della primavera le cose si fanno ancor più delicate, motivo per il quale informarsi su come affrontare queste situazioni diventa doveroso per chi ne soffre.

Magnesio, ma non solo…

Riprendendo un concetto espresso qualche rigo più su, gli integratori sono senza dubbio tra le migliori soluzioni per questo tipo di malessere. In particolar modo il magnesio si rivela essere ideale per questi fastidiosi mali, visto che supporta il lavoro del cervello con grande efficacia e garantisce freschezza psicofisica. Gli esperti raccomandano anche il ginseng per via delle sue proprietà che combattono lo stress.

Uno dei consigli più diffusi per affrontare il tristemente famoso “mal di primavera” è quello di tenersi il più attivi possibile, che sia per sport o semplicemente per mezzo di passeggiate o uscite con amici e familiari. Dato che questo particolare periodo tende ad atterrarci, è necessario contrastarlo con l’attività e gli stimoli; dedicarsi alle proprie passioni e ad attività gradite può risultare una validissima soluzione. Questi rimedi aiutano il corpo e la nostra mente a rilassarsi e allontanare il malessere, dando anche delle sensazioni positive che nascono dal compimento di attività piacevoli o che rientrano nella sfera degli interessi di un individuo.