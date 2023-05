Mascara Max Factor 2000 calorie: il migliore per gli occhi sensibili

Occhi sensibili? Non si dovrà più rinunciare al mascara con Il Mascara 2000 Calorie di Max Factor. Grazie alla sua speciale formula che ne triplica il volume si avranno ciglia ultra voluminose.

Realizzato con una formula ricca e cremosa di rapida asciugatura, resiste anche alle sbavature e non crea grumi. Proprio per tutte queste sue qualità, è un mascara adatto a chi porta le lenti a contatto e a chiunque abbia gli occhi sensibili in generale. Una volta provato diventerà come il classico tubino nero, un must have da avere sempre a portata di mano.

Quali sono i benefici di questo mascara?

Il Mascara Max Factor 2000 Calorie è privo di profumi, idrorepellente e antisbavatura. Tutte qualità indispensabili per chi porta le lenti a contatto che possono sensibilizzare l’occhio e causare lacrime. Anche gli occhi sensibili saranno al sicuro con questo prodotto.

Si otterranno così ciglia triplicate nel volume rispetto al loro aspetto naturale di partenza. Il Mascara 2000 Calorie mette in risalto l’occhio senza però appesantirlo.

Gli ingredienti

Aqua/Water/Eau, Acrylates Copolymer, Glyceryl Stearate, Disteardimonium Hectorite, Propylene Glycol, Stearic Acid, Copernicia Cerifera Cera/Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax/Cire De Carnauba, Triethanolamine, Lecithin, Propylene Carbonate, Synthetic Wax, Oleic Acid, Alcohol Denat., Benzyl Alcohol, Polyethylene, Ascorbyl Palmitate, Panthenol, Phenoxyethanol, Tocopherol, Methylparaben, Ethylparaben, Sodium Laureth Sulfate, Propylparaben, Glycine Soja (Soybean) Oil, Trisodium Edta, Xanthan Gum, Simethicone, Potassium Sorbate, Ammonium Hydroxide, Tetrasodium Edta, Methylcellulose, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Sulfuric Acid, [May Contain/Peut Contenir/+/-:Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines(CI 77007)].

Come applicare il mascara

Con questo mascara, truccarvi sarà facilissimo. Lo scovolino separa le ciglia donandogli una bellissima piega e colorando in modo uniforme tutto lo sguardo dalla radice alla punta.

Per un’ottima applicazione ondeggiate lo scovolino a zig-zag e poi in modo verticale. Ripete un secondo passaggio per intensificare lo sguardo. Il mascara si adatta molto bene anche a chi non ha ciglia lunghissime.

La durata di uno sguardo incantevole

Il trucco resterà fresco, ordinato e senza grumi fino a 12 ore, il pantenolo rinforza le ciglia impedendole di cadere. Già con una sola passata la lunga durata è garantita.

Non servirà fare alcun ritocco durante la giornata. Anche se è adatto ad occhi sensibili, facciamo sempre molta attenzione a non toccare direttamente l’occhio.

Le colorazioni

Blu, nero e marrone per accompagnare ogni tonalità degli occhi. Dal nero più classico ed elegante al blu elettrico alla moda. Il marrone donerà allo sguardo naturalezza e pienezza allo stesso tempo.

Basterà fare due passaggi per intensificare ancora di più anche se il pigmento intenso dona una marcata colorazione e un aspetto drammatico già con il primo strato.

Max Factor, il marchio delle star

Max Factor è uno dei marchi più prestigiosi sul mercato del trucco. I primi prodotti furono commercializzati nei primi anni del XX secolo facendo sempre riferimento al trucco delle star di Hollywood.

Si tratta di un marchio che ha da sempre dei prodotti iconici come il Mascara 2000 calorie e il rossetto a lunghissima tenuta Max Factor Lipfinity.