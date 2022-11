L’inverno, ahimè, è nemico della pelle morbida ed elastica. Quando arriva il freddo non solo le mani si seccano, ma iniziano a spaccarsi e a formare i geloni dato il repentino cambiamento caldo/freddo a cui siamo soggetti.

In realtà la secchezza cutanea colpisce tutte le zone del nostro corpo, ma le mani sono quelle più esposte e che vanno a contatto diretto con gli oggetti, i liquidi e quant’altro, dunque risultano essere la zona più delicata.

La prima cosa da fare per una pelle più sana è senza dubbio cercare di bere in inverno, risulta difficile per alcune persone, am è una soluzione ottimale.

Spesso, inoltre, cerchiamo di trovare sollievo con varie creme, senza ottenere risultati. Ma perché rifugiarci in soluzioni che non portano benessere, quando bastano due semplici ingredienti per avere mani più morbide?

Oggi vi dirò come fare la maschera facile e nutriente per ammorbidire le mani secche!

Ingredienti

Come detto prima, bastano davvero pochi e semplici ingredienti che, se siete amanti dei rimedi naturali per la casa e per il vostro corpo, troverete sicuramente nei mobili! Se così non dovesse essere, non preoccupatevi perché sono reperibili facilmente.

Vediamo quindi quali sono:

Olio di mandorle (1 cucchiaio)

Miele (1 cucchiaio)

L’olio di mandorle è uno dei migliori ingredienti se parliamo di morbidezza ed elasticità, viene infatti consigliato anche per prevenire le smagliature.

Il miele è un emolliente naturale che vi darà subito sollievo, ma non è questo l’unico caso! Infatti è anche una delle soluzioni naturali principali per il mal di gola e per la tosse secca.

Procedimento

Dopo aver preparato questi due semplici ingredienti, passiamo al procedimento.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Dovrete prendere una ciotolina piccola e versare prima il miele e poi l’olio di mandorle.

Mescolate per bene fino ad ottenere un composto omogeneo, la consistenza naturalmente non sarà densa, ma non preoccupatevi perché si assorbirà facilmente.

Usate il prodotto ottenuto sulle vostre mani inumidite e passatelo nelle zone critiche come gli spazi tra le dita che sono quelli più colpiti, dato che lì la pelle è più sottile.

Massaggiate le mani fino al completo assorbimento.

Il metodo del guanto

C’è chi usa i rimedi naturali con il metodo del guanto!

Di cosa si tratta? È uno dei modi in cui le persone particolarmente soggette alle irritazioni cutanee trovano sollievo!

Si tratta di un rimedio molto semplice da effettuare prima di andare a dormire, dovrete preparare il composto sopra descritto con miele e olio di mandorle, lo spargete tra le mani e massaggiate per qualche minuto.

Prima di farlo assorbire completamente indossate dei guanti e mettetevi a letto, il mattino dopo vi assicuro che le mani saranno morbidissime!

Avvertenze

Non usate tali rimedi in caso di ipersensibilità o allergie. Se le mani sono particolarmente secche e spaccate, valutate di sentire il parere di un dermatologo. Consultare un medico anche in caso di gravidanza o allattamento.