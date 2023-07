Con il suo best seller “Il magico potere del riordino: il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita“, l’autrice giapponese Marie Kondo ha svelato a tutto il mondo i suoi trucchi per tenere una casa sempre in ordine e organizzata.

Il suo metodo è sbarcato su Netflix con “Facciamo ordine con Marie Kondo” e “Scintille di gioia“, due serie che ne spiegano i principi e l’applicazione.

La promessa è che seguire le indicazioni con un particolare rigore porterà in casa, e forse anche nella vita, ordine, luce e gioia.

Vediamo insieme nello specifico la filosofia di questo metodo e come iniziare ad applicarlo.

Filosofia di Marie Kondo

Il metodo di Marie Kondo può essere definito una vera a propria filosofia di vita, che poggia su due capisadi: il decluttering e vivere in un luogo capace di suscitare gioia.

Decluttering secondo Marie Kondo

L’autrice giapponese deve a sua nonna l’averle trasmesso l’importanza di possedere solo poche cose, ma speciali.

Infatti il metodo KonMari si basa proprio sul caposaldo del decluttering, e cioè il principio di rimuovere qualsiasi cosa sia inutile in casa.

A differenza di altri metodi di riordino giapponesi, però, Marie Kondo non parla di minimalismo: per lei non bisogna dare via tutto ciò che non è utile e funzionale, ma bisogna circondarsi solo degli oggetti a cui si tiene davvero e che procurano gioia.

Riordinare casa per riordinare la vita

Infatti è proprio quello lo scopo: vivere in un luogo capace di suscitare gioia.

Una casa disordinata è espressione di disordine interiore, quando invece si dovrebbe eliminarlo per vivere in un ambiente accogliente dove sentirsi rilassati e a proprio agio.

Riordinare casa, per Marie Kondo, significa cambiare sensibilmente la vita di tutti i giorni.

Un salotto ordinato, esteticamente gradevole e che sposa il vostro gusto in fatto d’arredamento è il posto perfetto dove passare il tempo libero a leggere, guardare un film o chiacchierare con la famiglia e gli amici.

Organizzare gli spazi in maniera funzionale e in base alle proprie esigenze riduce lo spreco di tempo e ha un’influenza positiva sull’umore.

Quindi, per Marie Kondo, organizzare la casa è sinonimo di riordinare la vita e le due cose sono strettamente collegate e si riflettono.

Regole di base

Dopo aver compreso qual è lo scopo del metodo, non resta che andare a vedere nel concreto come metterlo in pratica.

Fare tutto in una volta

La prima cosa da tenere in conto è che bisogna mettere in pratica il metodo tutto in una volta, quindi non dividere le faccende in diversi giorni o momenti.

Secondo Marie Kondo, rimandare aumenta la probabilità di fallire: non bisogna assolutamente agire in diverse fasi, ma in un’unica giornata.

Dividere per categorie di oggetti

Non bisogna procedere al riordino per stanza, ma per categoria di oggetti, rigorosamente in questo ordine:

Abiti

Libri

Carte, fogli, documenti

Komono (ovvero oggetti vari)

(ovvero oggetti vari) Ricordi che hanno valore sentimentale

Foto, regali e oggetti dal valore sentimentale devono essere lasciati alla fine, perché richiederanno uno sforzo in più.

Dedicatevi a una categoria alla volta e raccogliete tutti gli oggetti appartenenti a una macro o sotto-categoria disponendoli su una superficie piana o sul pavimento.

Da questo momento inizia la fase d’analisi, atta a stabilire quale sarà la loro sorte.

Procedere con il decluttering

La prima domanda da porsi quando si procede con il decluttering è: “Questo oggetto mi dà gioia?”.

Bisogna circondarsi di cose belle, che ricordino momenti felici e che facciano provare gioia e benessere.

I vestiti che non mettete da anni sono inutili, a meno che non rievochino in voi un ricordo positivo. Lo stesso vale per qualsiasi oggetto: se non è funzionale e non è vi dà neanche gioia, datelo via.

Non dovete per forza buttarlo, ma potete riciclarlo o donarlo a qualcuno e magari ciò che non procura a voi gioia può farlo per qualcun altro.

In questa fase, ricordate che è inutile spostare un oggetto da un posto all’altro. Dovete scegliere se tenerlo o darlo via, ma non rimandate la scelta cambiandolo di posto.

Mettere ordine e organizzare

Per riporre nel guardaroba gli abiti che avete deciso di tenere, piegate tutto in maniera rigorosa.

Le T-shirt e le felpe, per esempio, devono diventare dei piccoli rettangolini da inserire nei cassetti in verticale, per sfruttare al massimo lo spazio.

Usate il metodo matrioska, e cioè disponete le vostre cose, come contenitori, pentole o borse, una dentro l’altra per recuperare spazio e organizzarle al meglio.

Assegnate un posto preciso a ciascun oggetto e procuratevi degli organizer per tenere sempre tutto in un ordine rigoroso e funzionale.

La difficoltà più grande è sempre iniziare, ma vedrete che, una volta superate queste fasi, tenere la casa sempre ordinata diventerà un gioco da ragazzi.