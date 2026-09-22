Home / Notizie Ambiente / Le macchie di olio sulla tovaglia vanno trattate prima della lavatrice

Basta una goccia di condimento durante il pranzo per ritrovarsi con una macchia di olio sulla tovaglia. A volte sembra piccolissima, tanto da pensare che un normale ciclo in lavatrice possa eliminarla senza problemi. Una volta asciutta, però, può rimanere quel caratteristico alone più scuro che si nota soprattutto controluce.

Con le macchie grasse è quindi preferibile non aspettare direttamente il lavaggio. Un pretrattamento con sapone di Marsiglia permette di lavorare sull’olio prima che la tovaglia entri in lavatrice e può rendere molto più semplice la rimozione dell’alone. Il procedimento cambia leggermente a seconda che la macchia sia appena comparsa oppure sia ormai asciutta.

Appena cade l’olio

Quando la macchia è ancora fresca, la prima cosa da fare è cercare di eliminare l’olio in eccesso senza allargarlo ulteriormente. Strofinare immediatamente con un tovagliolo non è la soluzione migliore, perché il movimento rischia di distribuire il grasso su una superficie più ampia.

È preferibile tamponare delicatamente la zona con della carta assorbente, lasciando che sia questa a raccogliere parte dell’olio. Il gesto deve essere leggero e ripetuto, sostituendo la carta quando diventa troppo unta.

Una volta assorbito il più possibile, la tovaglia non dovrebbe essere lasciata accartocciata per ore. Intervenire sulla macchia quando è ancora recente rende generalmente il trattamento molto più semplice rispetto a un alone che ha avuto il tempo di asciugarsi completamente.

Prima di utilizzare qualsiasi rimedio è comunque importante controllare l’etichetta della tovaglia, soprattutto quando si tratta di tessuti delicati o colorati.

Il pretrattamento

Dopo aver tamponato l’olio in eccesso, la zona può essere pretrattata con sapone di Marsiglia. Il tessuto va leggermente inumidito e il panetto può essere passato direttamente sulla macchia, senza esercitare una pressione eccessiva.

Il sapone deve coprire bene tutta la zona interessata. Successivamente può essere lavorato delicatamente con le dita, evitando di sfregare energicamente il tessuto contro se stesso.

A questo punto è utile lasciare agire il prodotto per alcuni minuti. Il pretrattamento non richiede grandi quantità di sapone: è più importante distribuirlo correttamente sull’alone e concedergli il tempo necessario prima del lavaggio.

Se la tovaglia è colorata o presenta decorazioni particolari, è prudente effettuare prima una prova in una piccola zona poco visibile. In questo modo è possibile verificare la compatibilità del trattamento con il tessuto.

Se l’alone è secco

Una macchia di olio già asciutta può essere più difficile da individuare a prima vista. Spesso non presenta un colore particolarmente evidente, ma appare come un alone trasparente o leggermente più scuro rispetto al resto della tovaglia.

Anche in questo caso il sapone di Marsiglia può essere utilizzato come pretrattante. La zona va inumidita, insaponata accuratamente e lasciata riposare prima del lavaggio.

Quando l’alone è presente da molto tempo, può essere necessario ripetere il trattamento. È preferibile procedere gradualmente piuttosto che strofinare con forza o ricorrere immediatamente a rimedi molto aggressivi.

La presenza di una vecchia macchia non significa infatti che sia necessario aumentare continuamente la quantità di prodotto. Un secondo pretrattamento seguito da un nuovo lavaggio può essere più efficace e più delicato sulle fibre.

Poi in lavatrice

Terminato il pretrattamento, la tovaglia può essere inserita normalmente in lavatrice. Il programma e la temperatura devono essere scelti sempre in base alle indicazioni riportate sull’etichetta del tessuto.

Non è necessario aumentare la dose di detersivo per cercare di eliminare la macchia più velocemente. Il lavoro principale sull’alone è già stato effettuato prima del lavaggio; la lavatrice serve a completare la pulizia e a eliminare i residui di sapone e sporco.

È inoltre preferibile non sovraccaricare il cestello. Lasciare spazio ai tessuti permette all’acqua e al detersivo di circolare meglio durante il programma e favorisce un risciacquo più accurato.

Al termine del ciclo la tovaglia dovrebbe essere controllata prima di passare alla fase successiva.

Prima di asciugarla

Il controllo finale è particolarmente importante quando si tratta di macchie di grasso. Una tovaglia bagnata può far sembrare l’alone completamente scomparso, mentre una volta asciutta potrebbe diventare nuovamente visibile.

Prima di utilizzare l’asciugatrice o sottoporre il tessuto a temperature elevate, è quindi preferibile osservare attentamente la zona precedentemente macchiata. Se l’alone è ancora presente, può essere effettuato un nuovo pretrattamento con sapone di Marsiglia e ripetuto il lavaggio.

Evitare di sottoporre subito una macchia residua a forte calore permette di avere un’altra possibilità di intervenire sul tessuto.

Le macchie di olio sulla tovaglia richiedono quindi soprattutto un po’ di attenzione prima della lavatrice. Tamponare l’eccesso, utilizzare il sapone di Marsiglia sulla zona interessata e controllare il risultato prima dell’asciugatura sono passaggi semplici, ma possono fare la differenza quando si vuole evitare che una piccola goccia d’olio lasci un alone persistente sulla tovaglia.