Home / Pulizie / La polvere si accumula dietro i quadri senza essere notata

Ci sono punti della casa che vengono puliti regolarmente e altri che possono rimanere dimenticati per mesi. Lo spazio dietro i quadri appartiene sicuramente alla seconda categoria. Finché la cornice rimane appesa, infatti, è praticamente impossibile accorgersi della polvere presente sul retro, lungo il bordo superiore e sulla parete.

Quando il quadro viene finalmente spostato, può comparire uno strato grigiastro decisamente più evidente del previsto. Per una normale pulizia domestica si può ricorrere a un metodo molto semplice con sapone di Marsiglia e acqua, prestando però attenzione al materiale della cornice e soprattutto evitando di bagnare tele, stampe e parti delicate.

Prima va tolta la polvere

Prima di utilizzare qualsiasi soluzione è importante eliminare la maggior parte della polvere a secco. Bagnarla immediatamente rischierebbe infatti di trasformarla in una patina grigia più difficile da rimuovere.

Dopo aver tolto il quadro dalla parete e averlo appoggiato su una superficie stabile, un panno morbido in microfibra può essere passato sul bordo superiore e sulle parti resistenti della cornice.

Per raggiungere scanalature e decorazioni può essere utilizzato anche un piccolo pennello dalle setole morbide. In questo modo la polvere viene eliminata senza dover strofinare energicamente.

Il retro del quadro richiede invece maggiore cautela. Carta, cartone, tela e altri materiali delicati non devono essere inumiditi e possono essere semplicemente spolverati, quando possibile, con estrema delicatezza.

Acqua e sapone di Marsiglia

Una volta eliminata la polvere, sulle cornici lavabili e compatibili può essere utilizzata una soluzione molto leggera di acqua tiepida e sapone di Marsiglia.

Non serve molto prodotto. È sufficiente scioglierne una piccola quantità nell’acqua e inumidire un panno morbido, che dovrà essere strizzato molto bene prima dell’utilizzo. La cornice non deve infatti essere bagnata abbondantemente.

Il panno può essere passato sulle zone che presentano ancora sporco o una leggera patina, lavorando delicatamente e senza raggiungere la tela o l’interno del quadro.

Subito dopo è consigliabile passare un secondo panno appena inumidito con sola acqua e completare con un panno asciutto.

Questo metodo non va applicato indiscriminatamente. Cornici antiche, dorate, laccate, decorate o realizzate con materiali sensibili all’umidità richiedono una pulizia specifica e non dovrebbero essere trattate con acqua e sapone senza conoscerne la compatibilità.

Pulire la parete

Tolto il quadro, rimane da controllare la zona della parete che normalmente resta nascosta. Nella maggior parte dei casi è sufficiente eliminare la polvere con un panno morbido e asciutto.

Se la pittura è lavabile e sono presenti piccoli segni di sporco, può essere utilizzato un panno appena inumidito con acqua e pochissimo sapone di Marsiglia. Prima di procedere sull’intera zona è preferibile effettuare una prova in un punto poco visibile.

Il panno deve essere ben strizzato e non bisogna insistere con sfregamenti energici. Alcune pitture possono infatti perdere colore o lasciare aloni quando vengono bagnate.

Se dietro il quadro compare una zona più chiara rispetto al resto della parete, inoltre, non significa necessariamente che la superficie circostante sia sporca. Dopo anni, la parte coperta può semplicemente essere rimasta più protetta dalla luce.

Attenzione alle cornici

Il sapone di Marsiglia può essere utile sulle superfici lavabili, ma non rende automaticamente sicura la pulizia di qualsiasi quadro.

Il vetro frontale, per esempio, può essere pulito separatamente evitando di spruzzare liquidi direttamente sulla cornice. È preferibile inumidire il panno, così da controllare meglio la quantità di acqua utilizzata ed evitare che raggiunga i bordi.

Ancora maggiore prudenza è necessaria con tele, stampe, fotografie e opere antiche. Queste parti non devono essere trattate con la soluzione preparata per la cornice.

Quando si tratta di un quadro di valore o non si conoscono i materiali utilizzati, è preferibile limitarsi alla rimozione delicata della polvere e affidare eventuali interventi più approfonditi a chi si occupa professionalmente della conservazione.

Prima di riappenderli

Dopo la pulizia è importante aspettare che cornice e parete siano perfettamente asciutte. Soltanto a quel punto il quadro può essere rimesso nella sua posizione.

Per evitare nuovi accumuli consistenti non è necessario rimuovere continuamente tutte le cornici. Durante le normali pulizie può essere sufficiente passare periodicamente un panno asciutto sul bordo superiore, che è proprio il punto sul quale la polvere tende a depositarsi maggiormente.

Ogni tanto può invece essere utile togliere il quadro e controllare ciò che succede dietro. In questo modo la polvere viene eliminata prima che formi uno strato spesso.

Con acqua, pochissimo sapone di Marsiglia e un panno ben strizzato è quindi possibile occuparsi delle cornici lavabili e delle pareti compatibili senza ricorrere a detergenti più aggressivi. La parte più importante rimane però distinguere sempre ciò che può essere lavato da ciò che, come tele e materiali delicati, deve essere mantenuto rigorosamente lontano dall’acqua.