Perché il bordo interno della lavastoviglie resta sporco e come pulirlo

Aprendo la lavastoviglie, tutto sembra pulito e in ordine: i piatti sono brillanti, i bicchieri senza aloni e l’interno appare apparentemente impeccabile. Eppure c’è un punto preciso che sfugge completamente al lavaggio automatico ed è proprio lì che si nasconde uno degli accumuli più insidiosi: il bordo interno della porta, soprattutto nella parte superiore e lungo i lati.

Questo è un vero e proprio “angolo cieco” perché, durante il ciclo, i getti d’acqua non lo raggiungono mai direttamente. Tuttavia, ciò non significa che resti asciutto o isolato. Al contrario, è continuamente esposto a vapori caldi carichi di grasso, residui di detersivo e umidità che si depositano lentamente sulla superficie.

Con il passare del tempo, questi residui formano una sottile pellicola scura, spesso grigiastra o nera, che può risultare viscida al tatto. Il problema non è solo estetico: proprio questa zona diventa la principale responsabile dei cattivi odori e di quella sensazione di “non perfettamente pulito” che si percepisce quando si apre la lavastoviglie, anche subito dopo un ciclo.

Perché resta sporco

Il motivo per cui questa zona resta sporca è legato al funzionamento stesso della lavastoviglie, che è progettata per lavare ciò che si trova all’interno del cestello, non il bordo della porta. I bracci irroratori spruzzano acqua ad alta pressione verso l’interno, ma non hanno alcuna angolazione utile per raggiungere la parte superiore della porta o le zone laterali più esterne.

Durante il lavaggio, però, si genera una grande quantità di vapore caldo, ricco di micro-particelle di grasso e residui di cibo. Questo vapore si diffonde ovunque e, quando entra in contatto con superfici più fredde come il bordo della porta, si condensa.

È proprio in questo momento che si forma il deposito: l’acqua evapora, ma lascia dietro di sé una miscela di sporco che, ciclo dopo ciclo, si accumula. Il risultato è una stratificazione lenta ma costante che non viene mai rimossa automaticamente, perché nessun getto d’acqua la raggiunge direttamente.

Sporco nella guarnizione

La guarnizione in gomma è il punto in cui questo accumulo diventa più evidente e persistente. La sua struttura morbida e leggermente porosa la rende particolarmente predisposta a trattenere lo sporco. Ogni volta che si apre la lavastoviglie, una parte dell’umidità residua scivola verso il basso, trascinando con sé minuscole particelle di grasso e detersivo.

Questi residui si depositano proprio lungo le pieghe della guarnizione, dove tendono a ristagnare. Nel tempo, si forma una patina scura e viscida, spesso difficile da notare a colpo d’occhio ma ben percepibile al tatto. Questo accumulo non solo peggiora l’aspetto della lavastoviglie, ma diventa anche la principale fonte di odori sgradevoli. È proprio in queste zone nascoste che si concentra lo sporco che il ciclo di lavaggio non riesce a eliminare, rendendo necessaria una pulizia manuale mirata.

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Come pulire senza fatica

La pulizia di questa zona non richiede forza o strumenti aggressivi, ma semplicemente il metodo corretto. Lo sporco presente sul bordo e nella guarnizione non è incrostato in modo duro, ma è una pellicola che può essere sciolta facilmente con il prodotto giusto. Una soluzione molto efficace è utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e aceto, che aiuta a sciogliere i residui grassi senza danneggiare le superfici.

Il panno va passato con calma lungo tutto il bordo, insistendo nelle pieghe della guarnizione dove lo sporco tende a concentrarsi. Non è necessario strofinare con forza: è il liquido a fare il lavoro, ammorbidendo i residui e permettendo di rimuoverli facilmente. Questo tipo di intervento richiede pochi minuti, ma è sufficiente per eliminare completamente la pellicola che si è formata nel tempo.

Pulire la gomma

La gomma della guarnizione è una parte delicata e va trattata con attenzione per evitare danni nel lungo periodo. L’uso di prodotti troppo aggressivi può seccare il materiale, rendendolo meno elastico e compromettendo la sua funzione di tenuta.

Per questo motivo, è sempre consigliabile utilizzare soluzioni delicate, come acqua tiepida e aceto o uno sgrassatore leggero. Il panno deve essere morbido e ben strizzato, in modo da pulire senza lasciare residui.

È importante anche non trascurare la fase finale: asciugare accuratamente la guarnizione aiuta a prevenire nuovi accumuli e mantiene il materiale in buone condizioni. Questo passaggio, spesso sottovalutato, è fondamentale per preservare l’efficienza della lavastoviglie nel tempo.

Evitare odori

I cattivi odori che si avvertono quando si apre la lavastoviglie hanno spesso origine proprio in questo punto nascosto. Anche se il cestello e i piatti risultano puliti, la presenza di residui lungo il bordo e nella guarnizione può influenzare l’odore complessivo dell’elettrodomestico.

Questo accade perché lo sporco accumulato non viene mai rimosso durante i cicli di lavaggio e continua a rilasciare odori nel tempo. Intervenire su questa zona significa eliminare la causa del problema alla radice, senza bisogno di soluzioni temporanee o profumatori.

La soluzione è estremamente semplice: inserire questa pulizia in una routine regolare. Bastano uno o due minuti una volta al mese per mantenere il bordo sempre pulito e prevenire la formazione di depositi più difficili da rimuovere. Questo piccolo gesto, quasi invisibile nella gestione della casa, fa una grande differenza nel risultato finale: una lavastoviglie davvero pulita, senza odori e più efficiente nel tempo.