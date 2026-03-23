Perché il bordo interno della lavastoviglie resta sporco e come pulirlo

Aprendo la lavastoviglie, tutto sembra pulito e in ordine: i piatti sono brillanti, i bicchieri senza aloni e l’interno appare apparentemente impeccabile. Eppure c’è un punto preciso che sfugge completamente al lavaggio automatico ed è proprio lì che si nasconde uno degli accumuli più insidiosi: il bordo interno della porta, soprattutto nella parte superiore e lungo i lati.
Questo è un vero e proprio “angolo cieco” perché, durante il ciclo, i getti d’acqua non lo raggiungono mai direttamente. Tuttavia, ciò non significa che resti asciutto o isolato. Al contrario, è continuamente esposto a vapori caldi carichi di grasso, residui di detersivo e umidità che si depositano lentamente sulla superficie.
Con il passare del tempo, questi residui formano una sottile pellicola scura, spesso grigiastra o nera, che può risultare viscida al tatto. Il problema non è solo estetico: proprio questa zona diventa la principale responsabile dei cattivi odori e di quella sensazione di “non perfettamente pulito” che si percepisce quando si apre la lavastoviglie, anche subito dopo un ciclo.
Cosa scoprirai?
Perché resta sporco
Il motivo per cui questa zona resta sporca è legato al funzionamento stesso della lavastoviglie, che è progettata per lavare ciò che si trova all’interno del cestello, non il bordo della porta. I bracci irroratori spruzzano acqua ad alta pressione verso l’interno, ma non hanno alcuna angolazione utile per raggiungere la parte superiore della porta o le zone laterali più esterne.
Durante il lavaggio, però, si genera una grande quantità di vapore caldo, ricco di micro-particelle di grasso e residui di cibo. Questo vapore si diffonde ovunque e, quando entra in contatto con superfici più fredde come il bordo della porta, si condensa.
È proprio in questo momento che si forma il deposito: l’acqua evapora, ma lascia dietro di sé una miscela di sporco che, ciclo dopo ciclo, si accumula. Il risultato è una stratificazione lenta ma costante che non viene mai rimossa automaticamente, perché nessun getto d’acqua la raggiunge direttamente.
Sporco nella guarnizione
La guarnizione in gomma è il punto in cui questo accumulo diventa più evidente e persistente. La sua struttura morbida e leggermente porosa la rende particolarmente predisposta a trattenere lo sporco. Ogni volta che si apre la lavastoviglie, una parte dell’umidità residua scivola verso il basso, trascinando con sé minuscole particelle di grasso e detersivo.
Questi residui si depositano proprio lungo le pieghe della guarnizione, dove tendono a ristagnare. Nel tempo, si forma una patina scura e viscida, spesso difficile da notare a colpo d’occhio ma ben percepibile al tatto. Questo accumulo non solo peggiora l’aspetto della lavastoviglie, ma diventa anche la principale fonte di odori sgradevoli. È proprio in queste zone nascoste che si concentra lo sporco che il ciclo di lavaggio non riesce a eliminare, rendendo necessaria una pulizia manuale mirata.
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Come pulire senza fatica
La pulizia di questa zona non richiede forza o strumenti aggressivi, ma semplicemente il metodo corretto. Lo sporco presente sul bordo e nella guarnizione non è incrostato in modo duro, ma è una pellicola che può essere sciolta facilmente con il prodotto giusto. Una soluzione molto efficace è utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e aceto, che aiuta a sciogliere i residui grassi senza danneggiare le superfici.
Il panno va passato con calma lungo tutto il bordo, insistendo nelle pieghe della guarnizione dove lo sporco tende a concentrarsi. Non è necessario strofinare con forza: è il liquido a fare il lavoro, ammorbidendo i residui e permettendo di rimuoverli facilmente. Questo tipo di intervento richiede pochi minuti, ma è sufficiente per eliminare completamente la pellicola che si è formata nel tempo.
Pulire la gomma
La gomma della guarnizione è una parte delicata e va trattata con attenzione per evitare danni nel lungo periodo. L’uso di prodotti troppo aggressivi può seccare il materiale, rendendolo meno elastico e compromettendo la sua funzione di tenuta.
Per questo motivo, è sempre consigliabile utilizzare soluzioni delicate, come acqua tiepida e aceto o uno sgrassatore leggero. Il panno deve essere morbido e ben strizzato, in modo da pulire senza lasciare residui.
È importante anche non trascurare la fase finale: asciugare accuratamente la guarnizione aiuta a prevenire nuovi accumuli e mantiene il materiale in buone condizioni. Questo passaggio, spesso sottovalutato, è fondamentale per preservare l’efficienza della lavastoviglie nel tempo.
Evitare odori
I cattivi odori che si avvertono quando si apre la lavastoviglie hanno spesso origine proprio in questo punto nascosto. Anche se il cestello e i piatti risultano puliti, la presenza di residui lungo il bordo e nella guarnizione può influenzare l’odore complessivo dell’elettrodomestico.
Questo accade perché lo sporco accumulato non viene mai rimosso durante i cicli di lavaggio e continua a rilasciare odori nel tempo. Intervenire su questa zona significa eliminare la causa del problema alla radice, senza bisogno di soluzioni temporanee o profumatori.
La soluzione è estremamente semplice: inserire questa pulizia in una routine regolare. Bastano uno o due minuti una volta al mese per mantenere il bordo sempre pulito e prevenire la formazione di depositi più difficili da rimuovere. Questo piccolo gesto, quasi invisibile nella gestione della casa, fa una grande differenza nel risultato finale: una lavastoviglie davvero pulita, senza odori e più efficiente nel tempo.