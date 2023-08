Perché dovresti pulire la valigia e soprattutto le ruote al rientro dalle vacanze

Molte persone, al rientro dalle vacanze, si dedicano a pulire la casa e trascurano l’importanza di pulire anche le valigie. Questa operazione è fondamentale per molti motivi, come l’igiene dei vostri viaggi futuri e la manutenzione della valigia stessa.

Disinfettare e pulire l’interno della valigia e, in particolare, le ruote non è un’azione da trascurare. Se non lo avete mai fatto, dovreste iniziare e vedrete che ne trarrete numerosi vantaggi.

Vediamo insieme perché è importante pulire le valigie al rientro dalle vacanze e poi alcuni trucchetti per farlo in maniera corretta e senza fatica.

Igiene

Pulire le valigie è fondamentale innanzitutto per una questione di igiene. Il loro ruolo prevede che le portiate ovunque, appoggiandole da tutte le parti, sporcandole in maniera inevitabile.

Pensate già solo ai percorsi delle ruote e immaginate tutte le strade che solcano: dall’asfalto ai pavimenti dei servizi igienici pubblici, gli aeroporti o anche la spiaggia. Senza che ve ne accorgiate, possono incastrarsi residui di sabbia o di altri rifiuti che erano sull’asfalto.

Tantissimi germi e batteri si accumulano nelle ruote e li trasporterete in giro, portandoli anche a casa. E questo è solo ciò che riguarda l’esterno. Non trascurate neanche l’importanza di pulire l’interno della valigia, perché non farlo può essere davvero antigienico.

Di sicuro vi sarà capitato di mettere i vestiti sporchi a diretto contatto con la stoffa della valigia e, al viaggio successivo, mettere quelli puliti nello stesso abitacolo.

Questa operazione potrebbe contaminare i vostri abiti puliti e anche generare cattivi odori all’interno della valigia, se non risulta pulita e disinfettata. Per evitarlo, è chiaramente indispensabile occuparsi della sua pulizia in maniera accurata.

Manutenzione

Il secondo motivo per cui è importante pulire le valigie ogni volta che si utilizzano è la loro manutenzione. Rimuovendo sabbia, terra e altre particelle dalle ruote, se ne previene l’usura e si mantiene una migliore manovrabilità.

Inoltre, la pulizia prolunga la durata della valigia e ne mantiene l’aspetto: infatti, se saprete come prendervene cura, risulteranno sempre come nuove e come appena acquistate.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Come pulire una valigia

Vediamo adesso come procedere per pulire una valigia in maniera efficace ed eliminare tutto lo sporco che si accumula durante i viaggi.

Ruote

La prima cosa da fare è pulire le ruote, perché di sicuro rappresentano la parte più sporca. Per farlo, aiutatevi con un aspirapolvere, per aspirare tutti i residui incastrati.

Dopodiché, lavatele con una soluzione di acqua e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie, tutto sciolto in una bacinella. E non trascurate di sciacquarle bene per eliminare ogni residuo di spone.

Fatele asciugare per bene e il gioco è fatto. Sappiate che, se pulite in maniera regolare le ruote, non sarà necessario lubrificarle.

Non trascurate anche di pulire la maniglia: vi basta uno straccio in microfibra imbevuto di alcool denaturato. Dopo averlo passato sulla maniglia, risciacquate con un panno umido.

Interni

Per quanto riguarda i rivestimenti interni, procedete prima a spolverarli, per eliminare eventuali tracce di sabbia o altre cose che possono cadere dai vestiti.

Poi, realizzate una miscela composta dalla stessa quantità di acqua e aceto e nebulizzatela con uno spruzzino. Lasciate agire per qualche minuto e poi passate un panno in microfibra.

Fate attenzione a far asciugare bene gli interni all’aria, oppure potrebbero generarsi cattivi odori.

Valigia in tessuto

Se la vostra valigia è in tessuto, è necessario utilizzare un detergente delicato per pulire l’esterno: per accertarvi che sia quello giusto e non causi danni, fate una prova in un angolo nascosto.

Pulite accuratamente con un panno e il detergente tutto l’esterno della valigia, prestando particolare attenzione al fondo che è sempre la parte più sporca. Poi procedete a risciacquare con un panno pulito e umido e lasciate asciugare.

Valigia rigida

I bagagli rigidi o semi rigidi sono molto più semplici da pulire di quelli in tessuto. Se preferite, potete utilizzare delle salviette igienizzanti o un panno umido con un po’ di sapone di Marsiglia.

Se l’esterno è completamente rigido, potete utilizzare anche una soluzione di acqua e 1 cucchiaio di bicarbonato per una pulizia efficace.

Ora che sapete perché è importante pulire le vostre valigie e come farlo, non trascurate di prendervi cura della loro igiene al rientro dalle vacanze, per non sporcare la vostra casa e i vestiti per il prossimo viaggio.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.