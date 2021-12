Le foglie d’alloro sono un toccasana e fanno molto bene alla salute!

Già respirarne l’aroma ci fa sentire meglio, per non parlare poi di quando le mettiamo nei cibi per aromatizzare e rendere il tutto più buono.

Ma c’è un altro modo di usarle che forse non sempre avrete visto, si tratta di metterle sul termosifone!

Perché, quindi, bisognerebbe mettere due foglie d’alloro sul termosifone? Bene, ve lo dirò nei seguenti paragrafi dove scoprirete alcuni benefici di questa pianta!

N.B. Non usare le foglie d’alloro in caso di allergie o ipersensibilità.

Per essiccare

Prima tra le cose che possiamo fare mettendo le foglie d’alloro sul termosifone è essiccarle.

Infatti per essiccare questa pianta spesso si fanno le cose più lunghe e complicate, ma in realtà basta posizionarle sul termosifone acceso e vedrete che il calore, con il passare del tempo, le farà essiccare.

Questo processo, inoltre, conferirà anche profumo alla casa man mano che passeranno i giorni!

Per rinfrescare l’aria

Un altro motivo per cui vi consiglio di mettere due foglie d’alloro sul termosifone è per rinfrescare l’aria.

Questa pianta, infatti, ha un odore e un sapore molto fresco che viene usato anche per liberare le vie respiratorie in inverno dove tendiamo ad avere il raffreddore.

Ebbene, sappiate che 2 o più foglie di questa pianta sul vostro termosifone renderanno l’aria più leggera, fresca e gradita!

Naturalmente questo metodo non è da seguire nel caso in cui in casa abbiate persone che non ne gradiscono l’aroma, altrimenti sortirete l’effetto contrario!

Infuso

Tra le cose più belle e interessanti che potete fare con l’alloro c’è l’infuso profumato!

Ci sono tanti modi, infatti, per profumare la casa usando il termosifone e questo è uno dei più usati e graditi!

Per prepararlo, non dovrete fare altro che riempire un pentolino con acqua calda e metterlo sul fuoco a fiamma bassa, aggiungete le foglie d’alloro e fate arrivare l’acqua ad ebollizione.

Vedrete che il vapore acqueo già trasferirà in casa vostra un ottimo profumo!

Una volta raggiunto il bollore, portate il pentolino in tutte le camere della casa per profumarle. Traferite poi il composto in un barattolo in vetro, facendo estrema attenzione a non scottarvi.

A questo punto posizionate il barattolo sul termosifone così da avere il profumo in casa ogni giorno.

Il calorifero infatti, manterrà la temperatura alta in modo che possa essere sempre pronto a spargere un buon odore!

Per profumare

In linea con i precedenti metodi descritti, la cosa principale per cui mettere l’alloro sul termosifone può essere una buona scelta, è per profumare l’ambiente!

Ovviamente se la stanza da profumare è piccola, potete usare anche due foglie, ma nel caso di un ambiente grande, ci consiglio di usare più foglie.

Per essere profumato, l’alloro sul termosifone deve essere essiccato, in alternativa fatelo essiccare sul termosifone stesso.

Potete anche spezzettare delle foglie e metterle in sacchetti traspiranti da posizionare poi sul calorifero, in modo che sia tutto più carino anche esteticamente.

Insomma, potete scatenare la vostra fantasia con sole due foglie d’alloro!

Avvertenze

