Con il phon una volta a settimana togli la polvere dal termosifone senza spargerla per tutta casa

I termosifoni, soprattutto durante i mesi freddi, tendono ad accumulare polvere in ogni fessura. Quando si accendono, questa polvere viene riscaldata e si diffonde nell’aria, creando quell’odore sgradevole di “bruciato” e, a lungo andare, peggiorando la qualità dell’aria in casa.

Inoltre, uno strato di polvere può ridurre l’efficienza del riscaldamento, perché ostacola la diffusione del calore.

Ecco perché è importante pulirli regolarmente, e non solo a fine stagione. Farlo una volta a settimana con un metodo rapido e senza smontare nulla può davvero fare la differenza.

Il metodo del phon

Forse non tutti lo sanno, ma il phon può diventare un alleato perfetto per spolverare i termosifoni. L’aria calda e potente riesce a sollevare e far uscire la polvere dalle fessure più strette, proprio quelle dove lo straccio o il piumino non arrivano mai.

È un trucco che uso da anni, soprattutto nei termosifoni in ghisa o in quelli a lamelle, dove la polvere si annida ovunque. L’idea è semplice: soffiare via la polvere invece di cercare di catturarla, così da farla cadere tutta a terra e poterla aspirare in un attimo.

Come fare passo dopo passo

Prima di tutto, spegni il termosifone e lascia che si raffreddi. Poi prepara l’area: stendi un lenzuolo grande, un telo o dei fogli di giornale sotto al termosifone per catturare la polvere che cadrà.

Per evitare che l’aria del phon la sollevi e la faccia girare per casa, il trucco è inumidire leggermente un panno o uno straccio e appoggiarlo dietro o sotto il termosifone. In questo modo, la polvere verrà intrappolata dall’umidità invece di volare via.

A questo punto imposta il phon su aria fredda o tiepida e un getto medio. Dirigi il flusso tra le fessure del termosifone, partendo dall’alto verso il basso. La polvere scenderà piano piano e resterà intrappolata sul telo o sul panno umido.

Quando hai finito, piega con attenzione il telo per non risollevare la polvere e passaci sopra con l’aspirapolvere o scuotilo all’aperto. Infine, un rapido passaggio con un panno in microfibra umido renderà tutto perfettamente pulito.

Per mantenere i termosifoni puliti più a lungo, ti consiglio di ripetere il metodo del phon una volta a settimana: bastano cinque minuti. Se vuoi un effetto ancora più duraturo, puoi passare ogni tanto un panno in microfibra leggermente umido sulle superfici esterne, così da evitare che la polvere si riattacchi.

Inoltre per profumare l’aria puoi mettere qualche foglia di alloro sopra i termosifoni ma non appoggiare mai oggetti diversi, perché attirano la polvere e impediscono la corretta circolazione dell’aria.