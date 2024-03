Adoro avere la casa sempre pulita e profumata e non riesco a farne a meno, per questo dedico un po’ del mio tempo ogni giorno a preservarne la pulizia.

Un po’ di tempo fa mi sforzavo tantissimo, perché pensavo fosse necessario fare le pulizie approfondite in maniera quotidiana per ottenere i risultati che speravo, ma a un certo punto non sono più riuscita a reggere i ritmi.

A quel punto mi sono fermata un attimo a riflettere e così ho escogitato un metodo che mi permette di avere la casa pulita e profumata, proprio come la desidero, in sole 5 mosse.

Routine mattutina

Ogni giorno, quando mi sveglio, sto molto attenta a svolgere tutti i compiti quotidiani che mi sono prefissata, perché solo così riesco a non trascurare la pulizia e a non permettere al disordine e allo sporco di accumularsi.

La prima cosa che faccio è aprire le finestre per far arieggiare la casa, anche in inverno: è importante che ci sia ricambio d’aria per far uscire tutti i cattivi odori e rinfrescare un po’ l’ambiente.

Dopodiché mi dedico a riordinare: piego e ripongo i vestiti al loro posto o li metto nella cesta di panni sporchi; sistemo le scarpe nella scarpiera; rifaccio i letti e infine tolgo tutti gli oggetti sparsi sui mobili rimettendoli dove dovrebbero essere. Già solo eseguire questi passaggi giornalieri aiuta ad avere una casa sempre in ordine.

Spazzare

Dopo che ho finito con il riordino, mi dedico a spazzare i pavimenti, in modo tale da preservarne la pulizia e la lucidità più a lungo. Di solito preferisco utilizzare l’aspirapolvere, ma, quando mi alzo presto, prendo la scopa per non disturbare.

Faccio particolare attenzione ai pavimenti del bagno e della cucina, perché è lì che spesso si depositano residui di cibo o chiazze di acqua che possiamo portarci sotto le scarpe o le pantofole, sporcando il resto della casa.

In questo modo posso evitare di lavare a terra ogni giorno, perché i pavimenti si mantengono puliti per più giorni consecutivi, senza causare particolari problemi.

Spolverare

Anche togliere la polvere dai mobili aiuta tantissimo a preservare la pulizia della mia casa e ha il duplice beneficio di mantenere anche l’ambiente più salubre.

Per essere più veloce, ho tenuto sui mobili solo gli oggetti che davvero mi piacciono o con cui ho un legame affettivo, perché prima perdevo troppo tempo a spostarli per spolverare.

Adesso ci metto pochi minuti a fare una passata con il panno umido o uno spolverino, facendo sempre attenzione a partire dall’alto verso il basso per non permettere alla polvere di cadere e sporcare di nuovo dove avevo già pulito.

Pulire bagno e cucina

Il bagno e la cucina sono i due punti della casa più delicati, che hanno bisogno di una maggiore attenzione affinché restino sempre puliti: per questo li pulisco ogni giorno.

Per quanto riguarda la cucina, oltre a spazzare, pulisco i fornelli ogni volta che li utilizzo e faccio i piatti, a mano o in lavastoviglie. In questo modo non permetto al disordine di accumularsi, ai cattivi odori di diffondersi e al grasso di incrostarsi sul fondo delle pentole.

Nel bagno mi dedico alla pulizia dei sanitari utilizzando dei detergenti ecologici, disinfettanti e non aggressivi. Poi, per impedire che il calcare si depositi, spruzzo ogni giorno sulla rubinetteria una soluzione composta di due parti di acqua e una di aceto bianco; lascio agire per qualche minuto, risciacquo e il gioco è fatto.

Profumare

L’ultimo passaggio che mi permette di avere la casa proprio come la desidero consiste nel profumarla con le fragranze che più mi piacciono, in particolare quelle fresche e agrumate.

Adoro entrare in una stanza e sentire il buon odore che mi investe, per questo utilizzo diffusori per ambienti di oli essenziali, candele profumate o semplicemente fiori freschi per garantire un profumo piacevole e duraturo.

Da quando faccio così sono molto più soddisfatta, perché la mia casa è sempre splendente e ci metto pochissimo a preservarne ordine e pulizia. Spero che questi consigli aiuteranno anche voi!