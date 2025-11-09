Con il profumatore in polvere fai da te non ci sarà più puzza di fogna in bagno

Ammettiamolo: anche il bagno più pulito del mondo, ogni tanto, può avere un odore sgradevole. Le cause sono spesso banali, ma se si sommano diventano fastidiose.

L’umidità costante favorisce la comparsa di muffe e ristagni che rilasciano cattivi odori. Gli scarichi del lavandino o del water possono emanare un odore di fogna se non vengono puliti regolarmente. Anche asciugamani umidi o tappetini bagnati diventano facilmente fonti di odori poco piacevoli.

Prima di pensare al deodorante, quindi, conviene sempre arieggiare spesso il bagno, pulire gli scarichi con acqua calda e aceto, e sostituire gli asciugamani ogni due o tre giorni.

Solo così il profumo naturale che aggiungeremo avrà davvero modo di emergere.

Ingredienti naturali che neutralizzano gli odori

Per profumare un bagno in modo naturale non serve nulla di costoso: basta usare ingredienti semplici e facilmente reperibili. Il bicarbonato di sodio è un ottimo assorbiodori, capace di neutralizzare anche gli odori più persistenti.

L’aceto bianco invece aiuta a eliminare i residui di calcare e a disincrostare le superfici, lasciando un’aria pulita. Gli oli essenziali (come lavanda, limone, eucalipto o menta) aggiungono una nota profumata intensa e duratura.

Anche le bucce di agrumi essiccate, o qualche cucchiaino di sale grosso, contribuiscono a mantenere l’ambiente fresco e gradevole.

Come preparare un deodorante fai da te

Il mio deodorante per il bagno preferito è semplicissimo da realizzare. In una ciotolina mescolo 4 cucchiai di bicarbonato, 10 gocce di olio essenziale (io amo quello di limone e menta) e un cucchiaio di acqua calda.

Mescolo fino a ottenere una consistenza sabbiosa, poi verso tutto in un barattolino di vetro aperto. Posizionato sul mobile o vicino al water, diffonde un profumo fresco per giorni.

Un’altra variante consiste nel riempire un vasetto con bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale, coprendo poi l’apertura con un pezzetto di stoffa fissato da un elastico: un piccolo deodorante “respirante” che funziona senza sprechi e si può rinnovare ogni settimana.

Profumazioni e varianti per ogni gusto

Il bello del fai da te è che puoi personalizzare il profumo come vuoi. Se ti piacciono le note fresche e pulite, prova limone e menta. Se preferisci qualcosa di più rilassante, l’olio essenziale di lavanda è perfetto.

Per un effetto energizzante e agrumato, mischia arancia dolce e bergamotto. In inverno, invece, puoi osare con cannella e chiodi di garofano per un’atmosfera calda e accogliente. Ogni combinazione cambia completamente l’aroma del bagno e lo rende sempre diverso, ma sempre piacevolmente profumato.