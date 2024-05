Pronto legno pulito: come funziona e dove utilizzarlo

Per me che ho varie superfici di legno a casa, la loro cura mi preme tanto perché questo materiale può essere tanto bello quanto delicato.

Per questo, ricorro a un prodotto che è noto proprio per essere “amico” del legno. Sto parlando del Pronto Legno Pulito.

A tal proposito, oggi vi dirò di cosa si tratta e come funziona non solo per le superfici del legno ma anche per altri usi domestici.

Che cosa è

Il Pronto Legno Pulito è un detergente in formato liquido, anche se più denso, che vanta una formula delicata in grado di pulire, nutrire e idratare le superfici di legno, esaltandone la loro bellezza naturale.

Considerato uno dei prodotti più noti quando si tratta di questo materiale, è efficace per rimuovere lo sporco e la polvere senza lasciare aloni.

Inoltre, conferisce una lucentezza naturale alle superfici di legno e aiuta quasi a ravvivare il loro colore originale.

Come lo uso

Quando si tratta di rimuovere la polvere e pulire i comodini, i comò e tutti i mobili in legno, Pronto Legno Pulito diventa davvero una garanzia.

Tuttavia, io preferisco innanzitutto rimuovere la polvere con un panno asciutto così da non farla appiccicare una volta bagnata a causa del contatto con il prodotto.

Dopodiché, verso 2 tappi di questo prodotto in un secchio contenente acqua calda, immergo un panno al suo interno, lo strizzo e lo passo sulla superficie da trattare, seguendo la direzione delle venature.

Sebbene non sia necessario asciugare con un panno, io preferisco fare un’ultima passata con un panno asciutto in modo da lucidare ulteriormente il legno e conferire una lucentezza uniforme!

Io personalmente non ce l’ho, ma se avete un pavimento in parquet, potete usare questa miscela per lucidarlo seguendo questa stessa modalità di utilizzo.

Altri utilizzi in casa

Anche se commercializzato come un prodotto must have per la pulizia del legno, in realtà io utilizzo questo prodotto anche per pulire varie superfici in casa, in quanto ho notato che la sua proprietà “idratante”, lucidante e ravvivante può essere di beneficio anche in altri casi.

In particolar modo trovo super efficace questo prodotto sull’acciaio, in quanto gli conferisce brillantezza e rimuove tutti gli aloni senza troppi sforzi.

Io procedo, quindi, pulendo prima questa superficie e rimuovendo le incrostazioni o lo sporco con altri prodotti specifici, dopodiché passo un panno imbevuto nella miscela di Pronto e acqua calda.

Infine, asciugo accuratamente con un panno asciutto e il gioco è fatto! Ovviamente, oltre al piano cottura, anche tutte le superfici di acciaio possono essere trattate con questo prodotto per essere lucidate.

Inoltre, lo utilizzo anche per “idratare” le superfici in pelle che voglio ravvivare, come per esempio il divano o i mobili rivestiti con pelle.

Perché lo scelgo

Il Pronto Legno Pulito non può mai mancare nella mia dispensa dei detersivi perché per me è il prodotto giusto per la pulizia delle superfici del legno, in quanto non solo assorbe lo sporco, ma aiuta anche ad esaltare la loro brillantezza.

Il punto di forza di questo prodotto, infatti, è proprio quella sorta di “trattamento idratante” che riesce a garantire a questo materiale, tanto da renderlo come nuovo.

Tuttavia, sono sempre attenta a non utilizzarlo mai puro e a non utilizzarne molto perché tende a diventare un po’ appiccicoso per la sua consistenza densa.

Inoltre, vi consiglio di fare sempre una prova su un’area nascosta e limitata delle vostre superfici più delicate in modo da essere certe di poterlo usare senza rovinarle.