Pulirapid Anticalcare Super Potente: utilizzi in bagno e cucina

Uno dei problemi della mia casa che più trovo ostici da affrontare è la formazione di calcare che mi ritrovo sulle più svariate superfici della cucina e del bagno.

Fastidioso o meno, purtroppo la sua presenza è inevitabile a causa del continuo contatto con l’acqua che col tempo finisce per far accumulare i depositi di calcio sulle superfici.

La notizia positiva, però, è che basta usare il prodotto giusto per sbarazzarsene velocemente. A tal proposito, vi presento Pulirapid Anticalcare!

Che cosa è

Come sempre, iniziamo dal vedere insieme cosa è questo prodotto e a cosa serve. Così come indicato sull’etichetta, Pulirapid Anticalcare è appunto un detersivo liquido in grado di rimuovere tutte le macchie di acqua, di sapone, di ruggine e di calcare dalle superfici, conferendo loro brillantezza e luminosità.

Ideato per un uso quotidiano in bagno e in cucina, può essere utilizzato sulle varie superfici soggette alla formazione del calcare.

Come se non bastasse, la sua formula speciale non solo lo rende efficace per eliminare il calcare e lo sporco già presente, ma previene anche la formazione futura.

Come lo utilizzo in bagno

Dopo aver presentato il prodotto e le sue caratteristiche, ora vi dirò come lo utilizzo in bagno, ambiente che per sua stessa natura è soggetto fortemente al calcare.

Poiché Pulirapid Anticalcare è adatto soprattutto sulle superfici in acciaio, sul plexiglas e sulla ceramica, è davvero una manna dal cielo per pulire tutto il bagno da cima a fondo!

Pertanto, ho versato un po’ di questo prodotto su una spugnetta e l’ho passata, poi, sui sanitari, sulle piastrelle, sul box doccia e sui rubinetti, dopodiché ho risciacquato abbondantemente con una spugnetta inumidita con sola acqua.

Infine, ho passato un panno asciutto per asciugare le superfici così da renderle più brillanti!

In caso le incrostazioni siano più ostinate, applico il prodotto puro sull’incrostazione e non risciacquo subito ma lascio agire per qualche minuto. A quel punto, potrebbe anche capitare di notare una reazione effervescente dovuta al contatto tra l’anticalcare e l’incrostazione.

La superficie su cui l’efficacia di questo prodotto mi ha sorpreso particolarmente è stata quella del water che presentava delle macchie di ruggine nell’area vicino al tubo, ma mi è bastato usarlo per vedere la ruggine andar via!

Come lo utilizzo in cucina

Così come indicato anche sul flacone, Pulirapid Anticalcare è indicato per la pulizia del bagno e anche della cucina.

Anche in cucina, le superfici più adatte per beneficiare delle proprietà di questo prodotto sono quelle in acciaio su cui solitamente ritroviamo il calcare o le macchie di acqua, come il piano cottura, i rubinetti, le pentole, i fornelli, bicchieri e pentole.

Sul piano cottura, sul lavabo e sul rubinetto, tendo ad utilizzarlo puro, ovvero a versare direttamente il prodotto sulle superfici e a passare, poi, una spugnetta inumidita prima di procedere al risciacquo con acqua abbondante.

Per i bruciatori, bicchieri, pentole e vasellame, invece, riempio una bacinella con 2 litri di acqua, aggiungo 6 tappi di prodotto, metto questi oggetti nella miscela e la lascio in ammollo per circa 15 minuti.

Infine, procedo con il risciacquo accurato e…che brillantezza!

Dove non utilizzarlo

Pulirapid Anticalcare è un prodotto dall’efficacia garantita, tuttavia potrebbe essere aggressivo in alcuni casi.

Se da una parte, infatti, è adatto per la pulizia di acciaio e della ceramica e plexiglas, dall’altra è da evitare il suo utilizzo su marmo, granito e pietra naturale perché potrebbe corrodere queste superfici.

Ovviamente, vi suggerisco sempre di provare prima il prodotto in una parte nascosta per verificare la compatibilità con il materiale.