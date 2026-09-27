Home / Pulizie / Forno / Il vetro del forno resta scuro lungo i bordi anche dopo la pulizia

Il vetro del forno può sembrare pulito nella parte centrale e conservare comunque una fascia scura lungo i bordi. È proprio in queste zone che schizzi di grasso e piccoli residui delle preparazioni tendono a fermarsi e, con le cotture successive, possono diventare sempre più difficili da eliminare.

Una semplice passata con il panno può quindi non essere sufficiente. Quando lo sporco è ormai secco, è preferibile ammorbidirlo prima di strofinare, evitando pagliette e strumenti aggressivi che potrebbero graffiare il vetro. Un metodo casalingo semplice consiste nell’utilizzare il bicarbonato, preparando una pasta da applicare soltanto sulle zone interessate.

Perché proprio i bordi

Durante la cottura, vapori e piccoli schizzi raggiungono continuamente il vetro interno. La parte centrale viene generalmente pulita con maggiore facilità, mentre lungo i bordi e negli angoli possono rimanere residui che una passata veloce non riesce a raggiungere completamente.

Se non vengono eliminati, questi residui vengono nuovamente sottoposti alle alte temperature ogni volta che il forno viene acceso. Progressivamente possono seccarsi e assumere quel caratteristico colore marrone o quasi nero.

Il problema diventa particolarmente evidente quando il forno viene pulito soltanto dopo diverse cotture. A quel punto il bordo può sembrare annerito anche dopo aver lavato il resto del vetro.

Per questo è utile controllare sempre anche il perimetro dello sportello, senza limitarsi alla zona centrale più facilmente raggiungibile.

Ammorbidire lo sporco

Prima di iniziare qualsiasi trattamento, il forno deve essere completamente spento e freddo. Non è necessario lavorare sul vetro ancora caldo per cercare di sciogliere più velocemente il grasso.

Quando sono presenti incrostazioni secche, può essere utile appoggiare sulla zona un panno inumidito con acqua tiepida e lasciarlo per qualche minuto. L’umidità contribuisce ad ammorbidire lo strato superficiale e rende più semplice il passaggio successivo.

È un’accortezza particolarmente utile lungo i bordi, dove lo sporco può essere più spesso. Invece di iniziare subito a strofinare con forza, è meglio concedere qualche minuto all’acqua per lavorare sui residui.

Dopo aver rimosso il panno, parte dello sporco potrebbe già risultare meno duro e più semplice da trattare.

Il metodo con bicarbonato

Per le zone ancora scure può essere preparata una pasta di bicarbonato. Basta mescolare il bicarbonato con pochissima acqua, aggiunta gradualmente fino a ottenere un composto cremoso e abbastanza consistente da rimanere sul vetro.

La pasta va distribuita sulle incrostazioni senza ricoprire inutilmente tutto lo sportello. È preferibile concentrarsi esclusivamente sui bordi e sui punti nei quali sono presenti residui.

Dopo averla lasciata agire per un po’, la zona può essere lavorata delicatamente con una spugna morbida o un panno in microfibra. Il bicarbonato ha una leggera azione abrasiva, quindi non è necessario esercitare molta pressione.

Una volta terminato il trattamento, tutti i residui devono essere rimossi con un panno umido pulito, ripetendo il passaggio fino a quando sul vetro non rimangono più tracce biancastre.

Negli angoli

Gli angoli del vetro sono spesso la parte più scomoda da raggiungere. Una spugna grande può scorrere sulla superficie senza riuscire a lavorare precisamente lungo il bordo.

In questi punti può essere utile un piccolo spazzolino morbido dedicato esclusivamente alle pulizie. La pasta di bicarbonato può essere distribuita sulla zona e lavorata con movimenti delicati, evitando di insistere sulle guarnizioni o di spingere il prodotto all’interno delle fessure dello sportello.

È importante anche evitare lame, coltelli e pagliette metalliche utilizzati per raschiare le incrostazioni. Il rischio è quello di lasciare graffi permanenti sul vetro o danneggiare le parti vicine.

Se lo sporco si trova tra i vetri dello sportello e non sulla superficie accessibile, invece, non è opportuno tentare di raggiungerlo infilando oggetti nelle fessure. In questo caso è necessario seguire le indicazioni previste per lo smontaggio e la pulizia del modello di forno.

Se resta ancora scuro

Le incrostazioni presenti da molto tempo possono non sparire completamente con un solo trattamento. In questo caso è preferibile ripetere l’applicazione piuttosto che aumentare la forza dello sfregamento.

La pasta di bicarbonato può essere applicata nuovamente sulla zona rimasta scura, lasciando prima che lo sporco si ammorbidisca. Procedere gradualmente riduce la necessità di utilizzare strumenti aggressivi sul vetro.

Quando il risultato è soddisfacente, il vetro può essere ripassato con un panno pulito e leggermente inumidito, quindi asciugato con una microfibra per controllare meglio se sono rimasti aloni o residui.

Una buona abitudine consiste inoltre nell’intervenire sugli schizzi quando sono ancora relativamente recenti, sempre a forno freddo. In questo modo si evita che vengano sottoposti a numerose cotture e diventino progressivamente più scuri.

Il bicarbonato può quindi essere un semplice aiuto casalingo quando il vetro del forno presenta bordi anneriti e incrostazioni. Ammorbidire prima lo sporco, lavorare soltanto sulle zone interessate e procedere con delicatezza permette di pulire il vetro senza trasformare ogni incrostazione in una lunga sessione di sfregamento.