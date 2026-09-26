Home / Pulizie / Gli errori più comuni che si fanno con il percarbonato

Il percarbonato di sodio viene spesso utilizzato per il bucato bianco, per contrastare l’ingiallimento e per intervenire su alcune macchie. Può capitare, però, di provarlo su strofinacci diventati grigi o calzini che hanno perso il loro bianco e di non ottenere il risultato sperato.

In molti casi il problema non è necessariamente il prodotto, ma il modo in cui viene utilizzato. Temperatura dell’acqua, quantità, tipo di tessuto e tempo di ammollo possono influire sul risultato. Anche preparare la soluzione con troppo anticipo o creare miscugli con altri prodotti sono abitudini da evitare. Conoscere gli errori più comuni permette quindi di utilizzare il percarbonato in maniera più semplice e consapevole.

La temperatura sbagliata

Uno degli errori più frequenti consiste nell’utilizzare il percarbonato in acqua troppo fredda. Può succedere, ad esempio, di preparare una bacinella, aggiungere il prodotto, immergere gli strofinacci e aspettarsi che dopo l’ammollo siano sensibilmente più bianchi.

Il percarbonato, a contatto con l’acqua, libera ossigeno attivo e lavora meglio quando l’acqua non è troppo fredda. Per un ammollo è quindi preferibile utilizzare acqua calda, ma sempre compatibile con il tessuto da trattare.

Questo dettaglio è fondamentale: acqua calda non significa acqua bollente. Non avrebbe senso immergere a temperature elevate un capo la cui etichetta indica un lavaggio massimo a 30 °C soltanto per cercare di aumentare l’efficacia del prodotto.

Il primo riferimento deve rimanere sempre l’etichetta del tessuto. Quando il materiale tollera temperature maggiori, queste possono essere sfruttate per il trattamento; quando il capo è delicato, invece, i suoi limiti devono essere rispettati.

Esagerare con le dosi

Un altro errore consiste nel pensare che raddoppiare la quantità di percarbonato significhi ottenere automaticamente un bucato due volte più bianco.

Non esiste una quantità universale da aggiungere indipendentemente dal prodotto utilizzato. È preferibile rispettare le dosi riportate sulla confezione, perché possono cambiare in base alla formulazione, alla concentrazione e al tipo di utilizzo.

Aggiungerne molto più del necessario può significare semplicemente sprecare prodotto e, in alcuni casi, lasciare più residui del necessario.

Quando il risultato non è soddisfacente, prima di aumentare la quantità conviene considerare gli altri fattori. L’acqua potrebbe essere stata troppo fredda, il tessuto potrebbe non essere adatto al trattamento oppure la macchia potrebbe essere particolarmente vecchia. Anche un tempo insufficiente può incidere sul risultato.

La quantità corretta, quindi, conta più di qualche cucchiaio aggiunto a caso.

Usarlo su tutto

Il fatto che il percarbonato venga utilizzato nel bucato non significa che sia automaticamente adatto a qualsiasi tessuto.

È particolarmente interessante sui tessuti bianchi e resistenti, mentre è necessaria molta più cautela con lana, seta e capi delicati. Anche con i colorati è importante controllare sia l’etichetta del capo sia le indicazioni riportate sulla confezione del percarbonato utilizzato.

Alcuni tessuti e colori possono tollerare il trattamento, mentre altri potrebbero perdere intensità. Per questo un capo particolare al quale si tiene non dovrebbe essere sottoposto direttamente a un lungo ammollo senza averne prima verificato la compatibilità.

Strofinacci bianchi, calzini bianchi, lenzuola bianche e tessuti resistenti non possono quindi essere trattati automaticamente nello stesso modo di un maglione delicato o di un capo colorato particolare.

Saltare l’ammollo

Quando il bianco è molto spento o lo sporco è diventato ostinato, aggiungere semplicemente il percarbonato in lavatrice potrebbe non essere il trattamento più indicato. In questi casi può essere utile effettuare prima un ammollo.

Un esempio sono i calzini bianchi che nella parte inferiore sono diventati progressivamente grigi o scuri. Il normale lavaggio può non essere sufficiente a farli tornare chiari.

Si può quindi preparare una bacinella con acqua calda, sempre rispettando la temperatura tollerata dal tessuto, e aggiungere il percarbonato nella quantità indicata sulla confezione. I calzini devono essere completamente immersi e lasciati in ammollo per il tempo consigliato dal produttore.

Durante questo periodo l’acqua può diventare progressivamente più sporca. Terminato l’ammollo, i calzini non vanno semplicemente strizzati e lasciati asciugare: devono essere sottoposti al normale lavaggio in lavatrice.

Lo stesso principio può essere applicato, quando compatibile, a strofinacci bianchi diventati grigi. Se però il tessuto è molto vecchio o presenta macchie fissate da mesi, può essere necessario ripetere il trattamento senza aspettarsi risultati miracolosi al primo tentativo.

Preparazioni e miscugli

Un altro errore consiste nel preparare in anticipo una bottiglia di acqua e percarbonato per conservarla e utilizzarla nei giorni successivi.

Il percarbonato inizia a reagire quando entra in contatto con l’acqua. La soluzione ha quindi senso soprattutto quando viene preparata nel momento in cui serve e utilizzata subito.

Il prodotto in polvere deve essere invece mantenuto asciutto, nella propria confezione e lontano dall’umidità.

Infine, vanno evitati i miscugli improvvisati. Unire il percarbonato a prodotti acidi come l’aceto non è il modo migliore per sfruttarne le caratteristiche. Allo stesso modo non è opportuno creare combinazioni con candeggina o altri detergenti pensando di aumentare automaticamente l’efficacia della pulizia.

Il metodo indicato è molto più semplice: acqua, dose corretta, temperatura compatibile e tempo necessario.

Per esempio, con strofinacci o calzini bianchi diventati grigi è sufficiente controllare prima l’etichetta, preparare acqua calda compatibile con il tessuto, aggiungere il percarbonato seguendo le indicazioni della confezione e lasciare il bucato in ammollo per il tempo consigliato. Successivamente si procede con il normale lavaggio e si lascia asciugare completamente.

Quando il percarbonato sembra non funzionare, quindi, prima di aumentare le quantità o abbandonarlo può essere utile verificare proprio questi aspetti. Acqua troppo fredda, dosi casuali, tessuti non compatibili, assenza dell’ammollo, soluzioni preparate con troppo anticipo e miscugli inutili sono tutti errori che possono compromettere il risultato.