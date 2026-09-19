Home / Pulizie / Le guide dei cassetti della cucina accumulano briciole senza farsi notare

Durante le normali pulizie della cucina si tende a concentrarsi soprattutto sulle superfici più visibili: piano di lavoro, ante, pavimento e interno dei cassetti. Esiste però una zona che passa facilmente inosservata e nella quale, con il tempo, possono accumularsi briciole, polvere e piccoli residui di cibo. Si tratta delle guide e degli spazi laterali dei cassetti.

Lo sporco può infilarsi nelle fessure ogni volta che il cassetto viene aperto, soprattutto quando contiene posate, utensili, tovaglioli o alimenti confezionati. Una volta raggiunte le guide, le briciole rimangono nascoste e una normale passata all’interno del cassetto non riesce a eliminarle. Per questo, periodicamente, può essere utile dedicare qualche minuto proprio a questa parte della cucina.

Dove finiscono le briciole

Le briciole non rimangono necessariamente sul fondo del cassetto. Durante l’apertura e la chiusura possono scivolare lateralmente e raggiungere lo spazio tra il cassetto e il mobile. Qui si mescolano alla polvere e rimangono spesso indisturbate per molto tempo.

Il problema è particolarmente evidente nei cassetti utilizzati per conservare pane, tovaglioli, posate e piccoli utensili da cucina. Basta qualche briciola caduta accidentalmente perché, movimento dopo movimento, venga spinta verso i bordi.

Anche i cassetti apparentemente puliti possono quindi nascondere residui lungo le guide. Per rendersene conto può essere sufficiente illuminarne lateralmente l’interno oppure estrarre il cassetto, quando il modello permette di farlo facilmente.

Prima di procedere con lo smontaggio è comunque importante verificare il sistema utilizzato. Alcuni cassetti possono essere sganciati con facilità, mentre altri hanno meccanismi specifici che non devono essere forzati.

Prima tutto a secco

Una volta raggiunta la zona delle guide, è preferibile non iniziare subito con acqua e detergente. Briciole e polvere vanno eliminate prima a secco, perché bagnandole si rischia di creare un impasto che finisce proprio negli angoli più difficili da raggiungere.

Una bocchetta sottile dell’aspirapolvere è particolarmente utile per raccogliere il grosso dello sporco. Va passata lentamente lungo i lati del mobile e negli spazi accessibili, senza urtare o forzare i componenti delle guide.

Quando l’aspirapolvere non riesce a raggiungere alcune fessure, può essere utilizzato un pennello asciutto dalle setole morbide. Muovendolo negli angoli, le briciole vengono portate verso una zona più accessibile e possono essere aspirate facilmente.

Questo primo passaggio permette anche di capire meglio lo stato delle guide. Una volta eliminata la polvere, infatti, diventano visibili eventuali macchie o residui appiccicosi che richiedono una pulizia successiva.

Pulire le guide

Dopo aver eliminato tutto lo sporco asciutto, si può procedere sulle parti lavabili. Un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua tiepida è spesso sufficiente per la manutenzione ordinaria.

Se sono presenti residui più evidenti, può essere aggiunta una piccola quantità di sapone di Marsiglia all’acqua. Il panno deve essere sempre ben strizzato: l’obiettivo è pulire la superficie, non bagnare abbondantemente il meccanismo del cassetto.

È importante distinguere la struttura del mobile dalle parti meccaniche. Le guide possono avere componenti metallici, rotelle o sistemi di scorrimento che non dovrebbero essere impregnati di acqua o detergente. Per questo la pulizia deve concentrarsi sulle parti accessibili, evitando di alterare eventuali lubrificanti presenti nel meccanismo.

Al termine è consigliabile passare un panno asciutto e attendere che ogni parte sia completamente asciutta prima di rimontare il cassetto.

Gli angoli più stretti

La difficoltà maggiore è rappresentata dagli angoli e dalle piccole fessure nelle quali il panno non riesce a entrare. Proprio qui possono rimanere briciole e residui anche dopo una pulizia apparentemente completa.

Un piccolo pennello può essere utilizzato nuovamente per smuovere lo sporco. Per le zone accessibili può essere utile anche uno spazzolino dedicato esclusivamente alle pulizie, utilizzato con delicatezza e senza forzarlo all’interno dei meccanismi.

Particolare attenzione va riservata anche alla parte posteriore del vano. Quando un cassetto viene utilizzato quotidianamente, piccoli residui possono essere progressivamente spinti verso il fondo e restare lì senza essere visibili dall’esterno.

Non è necessario smontare le guide metalliche per effettuare una normale pulizia. Rimuovere componenti meccanici senza necessità può complicare il rimontaggio; è preferibile limitarsi alle parti raggiungibili e seguire le indicazioni del mobile quando occorre un intervento più approfondito.

Per tenerle pulite

Una volta pulite le guide, alcune semplici attenzioni permettono di rallentare la formazione di nuovi accumuli. Il primo accorgimento consiste nel rimuovere immediatamente le briciole dall’interno dei cassetti, prima che abbiano la possibilità di raggiungere le fessure laterali.

Può essere utile anche svuotare periodicamente i cassetti più utilizzati e passare rapidamente l’aspirapolvere sul fondo. Questa operazione richiede pochi minuti e impedisce che lo sporco venga progressivamente spinto verso le guide.

Nei cassetti destinati ad alimenti confezionati conviene inoltre controllare che non ci siano pacchi aperti o contenitori dai quali possano fuoriuscire briciole. Anche una semplice confezione di biscotti lasciata aperta può creare nel tempo un accumulo sorprendente.

Le guide dei cassetti della cucina non richiedono quindi una pulizia continua, ma meritano un controllo periodico. Eliminando prima lo sporco a secco e utilizzando pochissima umidità sulle parti lavabili, è possibile raggiungere una zona spesso dimenticata e impedire che briciole e polvere continuino ad accumularsi senza farsi notare.